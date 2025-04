Trước đó, vào 18h20p ngày 6/4/2025, Tổ công tác trạm Cảnh sát giao thông Tân Lạc thuộc phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hòa Bình chủ trì phối hợp với phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hòa Bình và Công an xã Nhân Mỹ, Công an thị trấn Mãn Đức (huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) làm nhiệm vụ tại thị trấn Mãn Đức phát hiện Bùi Xuân Phúc (sinh năm 1992, trú tại khu Tân Phong, Thị trấn Mãn Đức) có biểu hiện nghi vấn.

Công an tỉnh Hòa Bình bắt giữ đối tượng Bùi Xuân Phúc. Ảnh: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện 3 bọc nilon được quấn ngoài bằng băng dính đen.

Qua giám định, số tang vật trên bao gồm 5,6 gram heroin và 194 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến = 18,44 gram.

Tang vật cơ quan chức năng thu giữ gồm 5,6 gram heroin và 194 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến = 18,44 gram. Ảnh: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Bùi Xuân Phúc khai nhận số ma túy trên đối tượng tàng trữ để sử dụng cho bản thân và bán kiếm lời.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình điều tra làm rõ.