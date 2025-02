Phương Anh, Ngọc Hằng đã thay đổi cuộc đời như thế nào từ khi đoạt danh hiệu Á hậu?

Á hậu Phương Anh: "Bây giờ hoặc không bao giờ"

Chia sẻ tại buổi tuyển sinh, Á hậu Phương Anh cho biết, trong 5 năm qua cô có nhiều thay đổi, trưởng thành hơn. Kết thúc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, cô rèn luyện được cho mình sự độc lập và chủ động.

Á hậu Phương Anh giản dị và trẻ trung tại buổi giao lưu tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam tại Đại học Tài chính Ngân hàng TP.HCM. Ảnh: DN

"Các bạn sinh viên khi đăng ký tham dự Hoa hậu Việt Nam sẽ có trải nghiệm đó và cảm nhận sự trưởng thành rất rõ. Khi tham gia cuộc thi, các bạn xa gia đình, sinh hoạt cùng ban tổ chức và các bạn thí sinh khác. Mọi người phải tự tập từ việc chuẩn bị trang phục, đồ ăn… đó là quá trình dài đỏi hỏi nhiều công đoạn", người đẹp nói.

Phương Anh tự hào vì mình đã hoàn thành hành trình tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam và học được nhiều điều từ ban tổ chức, thí sinh. Nhờ sự độc lập, chủ động đó mà Phương Anh có hành trang tốt hơn để theo đuổi những mục tiêu khác của mình.

"Các bạn thí sinh sẽ có cơ hội cọ sát, sống xa gia đình và tham gia các hoạt động cùng các bạn thí sinh đến từ khắp nơi trên cả nước. Đó là cơ hội để học hỏi và phát triển bản thân", cô nói.

Phương Anh cho biết, khi tham gia Hoa hậu Việt Nam cô trải qua hai phần thi nhân trắc học đó là Sơ khảo và ngay trước Chung kết. Cô chia sẻ kinh nghiệm với các thí sinh: "Nếu ở lần nhân trắc học đầu tiên mà số đo chưa đẹp thì bạn vẫn có thời gian để cải thiện số đo". Á hậu cho rằng, số đo nhân trắc học chỉ là một phần, các yếu tố quan trọng khác là năng lượng và profile.

Phương Anh hội ngộ Ngọc Hằng. Ảnh: DN

Trước đó, người đẹp này cũng nói rằng, cảm xúc được trình diễn trước hàng nghìn khán giả là điều tuyệt vời nhất: "Trước khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, tôi chưa từng có cơ hội đứng trên sân khấu lớn, được make-up, làm tóc, mặc những bộ trang phục rực rỡ để trình diễn trước hàng ngàn khán giả. Đó là ký ức thanh xuân tuyệt vời, đồng thời mở ra cho tôi những cơ hội trong cuộc sống".

Nhiều bạn thí sinh còn e ngại, lo lắng khi đăng ký tham gia Hoa hậu Việt Nam. Á hậu Phương Anh đã chia sẻ một câu nói truyền cảm hứng tới các bạn sinh viên trường đại học.

"Với những bạn đang có ý định thi Hoa hậu Việt Nam nhưng còn e ngại thì hãy bắt đầu ngay từ bây giờ. Now or Never (tạm dịch: Bây giờ hoặc không bao giờ" là câu nói theo Phương Anh từ hồi cấp ba, mỗi khi đang băn khoăn trước quyết định nào đó. Các bạn hãy sử dụng cơ hội tại buổi tuyển sinh này để tìm hiểu các thông tin về cuộc thi để ghi danh và có hành trang tốt nhất tại Hoa hậu Việt Nam năm nay", Á hậu Phương Anh nói thêm.

Á hậu Ngọc Hằng: "Từ khi đặt bút ghi danh Hoa hậu Việt Nam, tôi biết mình đổi đời"

"Ở độ tuổi 18, chuẩn bị bước sang 19, tôi đi thi Hoa hậu. Lúc đó, với tôi mọi thứ đều mới. Khi thi hoa hậu, tôi tự lo, hoàn toàn độc lập khi bước vào môi trường mới. Hành trình tuy khó khăn nhưng giúp tôi trưởng thành rất nhiều", Ngọc Hằng nói.

Á hậu Ngọc Hằng tại buổi giao lưu tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam tại Đại học Tài chính Ngân hàng TP.HCM. Ảnh: DN

Á hậu Ngọc Hằng cho biết, cô tự tin hơn sau khi đoạt giải Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam.

"Danh hiệu là bệ phóng giúp tôi có nhiều cơ hội, thể hiện qua việc tôi giành giải Á hậu 2 Hoa hậu Liên lục địa. Sau đó, tôi tham gia Bước nhảy hoàn vũ và giành danh hiệu Á quân 1. Nhớ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, tôi có nhiều dấu ấn đặt biệt với khán giả", Ngọc Hằng nói thêm.

Á hậu sinh năm 2003 nói, ban đầu cô tự ti, e ngại, nhưng mẹ cô giục con gái nên đi thi Hoa hậu: "Mẹ ủng hộ tôi nên thi Hoa hậu, không cần con gái đoạt giải. Tôi cũng nhận ra đây là trải nghiệm tuyệt vời, có thêm hành trình trong cuộc sống".

"Tôi tự đặt câu hỏi, nếu mãi ở nhà thì tôi có lớn hay không? Đó là lúc tôi thử thách bản thân. Thời khắc viết tên vào hồ sơ, tôi biết mình đã đổi đời", Ngọc Hằng nói thêm.

Ngọc Hằng trổ tài ca hát tại sự kiện. Ảnh: DN

Khi chia sẻ giấc mơ trở thành ca sĩ và đang trên hành trình hoàn thiện bản thân, Ngọc Hằng được thử thách khả năng ca hát. Cô lập tức thể hiện bản "hit" Trót say từng biểu diễn ở sân khấu chung kết Nam vương, Hoa hậu. Cả khán phòng bùng nổ khi Á hậu Liên lục địa 2023 hát live ca khúc Mất kết nối của Dương Domic.

Trong phần tiếp theo của buổi giao lưu, Ngọc Hằng chia sẻ vòng thi phỏng vấn kín đầy gắt gao: "Bác sĩ nhân trắc học kiểm tra kỹ, nặn từ cái mũi, kiểm tra cằm, răng, mọi thứ trên cơ thể. Điều đó áp lực nhất. Tuy nhiên, cuộc thi Hoa hậu không chỉ tìm cô gái ngoại hình đẹp. Hoa hậu phải có nội tâm, sẵn sàng cho việc chịu được sức nặng của vương miện, tiến đến danh hiệu Hoa hậu Việt Nam", Ngọc Hằng tiết lộ.

"Sau khi giành giải Á hậu, tôi có sự tự tin nhất định. Quãng hành trình 2 năm, tôi gặp nhiều người nổi tiếng, truyền cảm hứng cho tôi. Đó là những cơ hội quý báu. Qua thời gian khó khăn, tôi gặt hái quả ngọt. Những bạn có mong muốn đi xa, các bạn phải luôn nhớ "Now or Never". Chúng ta phải dám thực hiện những bước đầu để có được thành quả", Ngọc Hằng chia sẻ thêm.