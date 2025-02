Hoa khôi bóng chuyền Việt Nam 1m81 quê Đắk Lắk công khai bạn trai

Hoa khôi bóng chuyền Việt Nam Nguyễn Thị Trinh công khai bạn trai

Nguyễn Thị Trinh sinh năm 1997 và sở hữu chiều cao ấn tượng lên tới 1m81. Dù chơi ở vị trí phụ công nhưng cô luôn là cái tên gây nên nỗi sợ cho các đội bóng trong hệ thống giải bóng chuyền VĐQG khi hoạt động trên hàng chắn hay thực hiện những pha tấn công từ phía sau vạch 3m.

Ngoài ra, Nguyễn Thị Trinh còn là trụ cột của ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam. Với chiều cao 1m81 cùng sức bật đà gần 3m và bật chắn 2m87, cô đã cùng các đồng đội đạt nhiều thành tích vang dội trong 2 năm gần đây, trong đó có tấm vé dự giải bóng chuyền vô địch thế giới 2025 đã diễn ra tại Bangkok, Thái Lan.

Hoa khôi bóng chuyền Nguyễn Thị Trinh công khai bạn trai.

Không chỉ xuất sắc trên sân bóng, Nguyễn Thị Trinh còn gây ấn tượng mạnh với NHM nhờ sở hữu vóc dáng của một người mẫu, khuôn mặt thanh tú và đôi mắt hút hồn người đối diện. Mỗi khi ra ngoài, cô luôn là tâm điểm chú ý của tất cả mọi người.

Tuy nhiên, chuyện tình cảm của Nguyễn Thị Trinh luôn được giấu kín và khiến không ít NHM tò mò. Phải mãi tới đầu năm 2025 này, hoa khôi bóng chuyền quê Đắk Lắk mới công khai hình ảnh bạn trai trên trang cá nhân. Cả hai tỏ ra thân thiết, không ngần ngại nắm tay nhau trước đám đông.

Người yêu của Nguyễn Thị Trinh được các fan nhận xét là điển trai, vóc dáng khỏe mạnh nhưng có chiều cao thấp hơn một chút so với nữ phụ công cao 1m81.

Nguyễn Thị Trinh gây ấn tượng mạnh với NHM nhờ sở hữu vóc dáng của một người mẫu. Ảnh: FBNV.

Dù cũng là người kín tiếng trong chuyện tình cảm, bạn trai tên Nhật của Nguyễn Thị Trinh từng viết thư tay với lời lẽ thắm thiết cùng nét chữ rất đẹp. Trong thư, anh nhắn nhủ: "Gửi Trinh của Nhật. Anh tình nguyện tham gia câu chuyện cuộc đời, gửi em thật nhiều tình yêu thương. Cảm ơn em đã chọn anh là người bắt đầu cùng em".

Về phía Nguyễn Thị Trinh, cô từng tiết lộ bản thân là người nhạy cảm, dễ khóc, đã có người yêu và thường gặp khó khăn khi đi… mua đồ: "Trinh chỉ mạnh mẽ khi trên sân thôi còn bên ngoài thì cũng khá là nhạy cảm và dễ khóc nên trong tình yêu cũng vậy, mình cũng nữ tính và "bánh bèo" lắm. Hiện tại thì mình đã có người yêu rồi. Đối với mình, khi theo nghiệp bóng chuyền, khó khăn cũng nhiều, nhưng mình luôn cố gắng vượt qua. Chỉ là đôi lúc cảm thấy vất vả với việc lựa chọn... quần áo thôi. Lý do là gì ư? Mình cao tới 1m81 đó".

Nguyễn Thị Trinh là trụ cột của ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam trong nhiều năm qua. Ảnh: FBNV.

Nguyễn Thị Trinh (SN 1997) "bén duyên" với bộ môn bóng chuyền từ năm 2011, do Huấn luyện viên Võ Văn Hải phát hiện. Lúc bấy giờ Trinh đang học lớp 9 tại Trường THCS Chu Văn An (huyện Ea H'leo), song đã sở hữu chiều cao ấn tượng so với bạn bè đồng trang lứa. Sau khi được gia đình đồng ý cho theo nghiệp thể thao, Trinh được tập trung, đào tạo chuyên môn, học tập văn hóa tại Trường Năng khiếu thể dục thể thao tỉnh. Dưới sự huấn luyện chuyên môn tận tâm của các thầy, sự chuyên tâm rèn luyện, những tố chất, năng khiếu của Nguyễn Thị Trinh nhanh chóng bộc lộ, cô trở thành một trong những gương mặt tài năng nhất của bóng chuyền Đắk Lắk.

Nhận thấy tiềm năng của Nguyễn Thị Trinh, năm 2014, trong một chương trình hợp tác, đào tạo tài năng trẻ đặc biệt, Trường Năng khiếu thể dục thể thao tỉnh gửi cô đi đào tạo tại một trong những "lò" sản sinh nhiều tài năng hàng đầu của bóng chuyền Việt Nam là VTV Bình Điền Long An. Việc được may mắn học tập, rèn luyện ở đội bóng tên tuổi trong làng bóng chuyền Việt Nam, trong một môi trường chuyên nghiệp đã giúp cô ngày càng hoàn thiện tốt các kỹ thuật, chiến thuật. Hiện tại, Nguyễn Thị Trinh là thành viên chủ chốt của CLB LPB Ninh Bình.