Hòa Minzy lên tiếng vì bị mạo danh

Mới đây, Hòa Minzy đăng tải bài viết mới trên trang cá nhân, cảnh báo khán giả về các trang Fanpage mạo danh nữ ca sĩ, nhằm lừa đảo, trục lợi.

Cô viết: "Hiện tôi đã làm việc với cơ quan chức năng để xử lý trang Fanpage này. Dù các bài viết trên trang có nội dung bình thường, nhưng khi chạy quảng cáo, họ lại sử dụng thông tin sai lệch nhằm mục đích lừa đảo. Bên cạnh đó, còn có nhiều trang khác dùng hình ảnh của tôi để đánh lừa khán giả".

Giọng ca sinh năm 1995 mong công chúng cẩn thận, tỉnh táo, luôn đặt ra nghi vấn để tránh bị lừa. "Tôi không quảng cáo, bán hàng tào lao, không tìm kiếm nhân sự. Hi vọng mọi người cùng vào báo cáo trang này giúp tôi".

Trước đó, vào tháng 3/2025, Hòa Minzy từng lên tiếng phủ nhận những tin đồn thất thiệt xung quanh bản "hit" Bắc Bling. Cô cho biết, nhiều trang cá nhân giả mạo danh tính cô và ê-kíp, đưa ra những thông tin tiêu cực, thiếu chính xác.

Cụ thể, một trang Fanpage có tên "Bắc Bling" đăng tải hình ảnh Sơn Tùng M-TP và Hòa Minzy, đưa ra thông tin: "MV Đừng làm trái tim anh đau của Sơn Tùng M-TP đạt 100 triệu view sau 4 tháng, MV Bắc Bling đạt 100 triệu view chỉ sau 27 ngày".

Fanpage này cũng chỉ trích bản "hit" Sự nghiệp chướng của Pháo, cho rằng: "Một bài hát mang đậm nét văn hóa, được bạn bè quốc tế đón nhận, mang lại giá trị cao. Một bài ăn theo drama, được "dăm bữa nửa tháng" lại chẳng ai nhớ tới". Trước đó, MV này vừa chiếm ngôi vị Top 1 của Bắc Bling trên bảng xếp hạng các ca khúc thịnh hành của YouTube.

Hòa Minzy khẳng định: "Đây không phải trang của Hòa nhé mọi người ơi! Tất cả mọi vấn đề liên quan đến tôi đều được ê-kíp đưa trên Fanpage Hoà Minzy có dấu tick xanh". Nữ ca sĩ nói thêm: "Anh Sơn Tùng M-TP là điều đặc biệt của showbiz, không thể so sánh.

Mong trang Bắc Bling này lấy tên khác để đưa tin, không đưa những bài viết gây tranh cãi như thế này gây ảnh hưởng tới việc mọi người nhìn nhận vấn đề và hiểu lầm rằng ê-kíp tôi làm".

Hòa Minzy sinh năm 1995 tại Bắc Ninh, cô bắt đầu sự nghiệp âm nhạc khi giành quán quân cuộc thi Học viện Ngôi sao 2014. Sau đó, nữ ca sĩ dần khẳng định tên tuổi với nhiều ca khúc ấn tượng như: Rời bỏ; Chấp nhận; Không thể cùng nhau suốt kiếp... Ngoài ca hát, Hòa Minzy còn ghi dấu ấn với tính cách vui vẻ, duyên dáng trên các chương trình truyền hình. Cô cũng là nghệ sĩ tích cực trong các hoạt động thiện nguyện.