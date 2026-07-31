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Thứ sáu, ngày 31/07/2026 10:01 GMT+7

Hòa Phát, VNSteel và nhiều hãng thép cùng nâng giá bán từ cuối tháng 7/2026

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Lưu An Thứ sáu, ngày 31/07/2026 10:01 GMT+7
Sau nhiều tháng giữ giá, hàng loạt doanh nghiệp thép đồng loạt tăng giá bán thêm 100.000 đồng/tấn do chi phí nguyên liệu đầu vào leo thang và nhu cầu thị trường dần cải thiện.
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Doanh nghiệp thép đồng loạt tăng giá bán vì áp lực chi phí

Sau nhiều tháng duy trì mặt bằng giá ổn định, hàng loạt doanh nghiệp thép trong nước đã điều chỉnh tăng giá thép xây dựng trước áp lực chi phí đầu vào leo thang.

Theo thông báo gửi tới các đại lý, Hòa Phát, Kyoei Việt Nam, Thép Việt Ý (VIS), Vinausteel và Thép Miền Nam (VNSteel) đều nâng giá bán thêm khoảng 100 đồng/kg, tương đương 100.000 đồng/tấn (chưa gồm VAT) đối với nhiều dòng thép xây dựng.

Hòa Phát Hưng Yên cho biết việc tăng giá xuất phát từ diễn biến đi lên của giá phôi thép và nguyên liệu sản xuất, áp dụng với các sản phẩm thép cây mác cao tại thị trường miền Bắc. Kyoei Việt Nam cũng điều chỉnh tăng 100 đồng/kg đối với thép cây CB400-V và CB500-V nhằm bù đắp chi phí sản xuất.

Trong khi đó, Thép Việt Ý áp dụng mức tăng tương tự cho toàn bộ sản phẩm từ ngày 28/7. Vinausteel nâng giá thép cuộn thêm 100.000 đồng/tấn kể từ ngày 29/7, còn Thép Miền Nam dự kiến điều chỉnh từ ngày 1/8 đối với cả thép cây và thép cuộn. Doanh nghiệp này cho biết giá nhiên liệu, nguyên liệu, tỷ giá và lãi suất ở mức cao là những yếu tố buộc phải điều chỉnh giá bán.

Việc nhiều nhà sản xuất lớn đồng loạt tăng giá với mức tương đồng cho thấy áp lực chi phí đang bao trùm ngành thép. Động thái này diễn ra khi nhu cầu tiêu thụ có dấu hiệu cải thiện nhờ giải ngân đầu tư công được thúc đẩy và thị trường xây dựng bước vào mùa cao điểm cuối năm.

Hòa Phát, Kyoei Việt Nam, VIS, Vinausteel và VNSteel đều công bố tăng giá bán đối với nhiều dòng thép xây dựng.

Trong nước, các doanh nghiệp bình ổn giá thép xây dựng. Trong đó, Hòa Phát báo giá mức 14.920 đồng/kg với thép CB240 và 14.210 đồng/kg với D10 CB300; thép Việt Ý Miền Bắc ghi nhận CB240 14.750 đồng/kg và CB300 13.940 đồng/kg.

Trong khi đó, Pomina và VJS Miền Bắc đều báo giá CB240 ở mức 14.850 đồng/kg; còn thép Kyoei và VAS Miền Trung chào giá 15.050 đồng/kg.

Giá thép thanh trên Sàn Giao dịch Thượng Hải (SHFE) giảm 82 nhân dân tệ (2,73%) xuống còn 2.927 nhân dân tệ/tấn. Trên Sàn Giao dịch Đại Liên (DCE), giá quặng sắt kỳ hạn tháng 8 giảm 12,5 nhân dân tệ (1,71%) xuống còn 717,5 nhân dân tệ/tấn.

Giá quặng sắt kỳ hạn giảm về vùng 720 nhân dân tệ/tấn, chạm mức thấp nhất kể từ tháng 6/2025, khi thua lỗ ngày càng lớn tại các nhà máy thép Trung Quốc đè nặng lên triển vọng nhu cầu đối với nguyên liệu luyện thép, theo Reuters.

Số liệu ngành cho thấy mức lỗ bình quân tại các nhà máy thép ở Đường Sơn (Tangshan) đã nới rộng vượt 100 nhân dân tệ/tấn và được dự báo tiếp tục tăng, khiến ngành nhiều khả năng vẫn chịu sức ép trong tháng tới. Giới đầu tư cũng chờ đợi thông tin từ cuộc họp Bộ Chính trị tại Bắc Kinh, nơi các nhà hoạch định chính sách được cho là sẽ hạn chế tung ra biện pháp kích thích lớn mới, thay vào đó tập trung thực thi các chính sách tài khóa hiện hành để hỗ trợ nền kinh tế đang giảm tốc.

Về phía nguồn cung, số liệu từ Australia cho thấy cụm cảng Pilbara của Tây Australia - trung tâm xuất khẩu quặng sắt lớn nhất thế giới đã xử lý hơn 800 triệu tấn hàng hóa trong năm tài chính 2025 - 2026, với lượng quặng sắt xuất khẩu đạt khoảng 759,4 triệu tấn.

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