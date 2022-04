Hoa Sen của đại gia Lê Phước Vũ lên tiếng về "trang A4" khiến cổ phiếu HSG "bốc hơi"

Theo Tập đoàn Hoa Sen, tại phiên giao dịch chiều ngày 8/4, trên các diễn đàn về chứng khoán, các nhóm mạng xã hội (Zalo, Viber, Telegram, ...) đã lan truyền hình ảnh một trang giấy A4 không rõ nguồn gốc, gây tâm lý hoang mang cho nhà đầu tư, khiến cho nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu, làm cho giá cổ phiếu HSG giảm sàn.



Trang giấy A4 không rõ nguồn gốc khiến HSG của đại gia Lê Phước Vũ giảm sàn hôm 8/4. (Nguồn: HSG)

Để làm rõ thông tin cho các nhà đầu tư, cổ đông, Tập đoàn Hoa Sen cho biết: Ngày 28/10/2021, Bộ Trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2068/QĐ-BTC về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2022.

Thực hiện nhiệm vụ nắm tình hình làm cơ sở ban hành quyết định thanh tra chuyên đề hoạt động phát hành trái phiếu và thực hiện pháp luật về kế toán, thuế, chứng khoán của một số doanh nghiệp ngoài nhà nước là các công ty đại chúng niêm yết trên sàn chứng khoán, từ ngày 17-19/3/2022, Thanh tra Bộ Tài chính đã đến thu thập tài liệu, số liệu tại Tập đoàn Hoa Sen.

Ngày 19/3/2022, Tập đoàn Hoa Sen đã gửi đầy đủ tài liệu, số liệu theo yêu cầu của đoàn Thanh tra. Đến hiện tại, Tập đoàn Hoa Sen không nhận được thêm văn bản yêu cầu bổ sung tài liệu, số liệu của Thanh tra Bộ Tài chính.

Đối với các nội dung dự kiến thanh tra chuyên đề (nếu có), Tập đoàn Hoa Sen cũng cho biết: Về hoạt động phát hành trái phiếu, theo Nghị quyết số 19/NQ/HĐQT/2019 ngày 3/4/2019 về việc thông qua chủ trương phát hành trái phiếu và Tập đoàn Hoa Sen đã công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN và Sở GDCK TPHCM ngày 3/4/2019. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc các yếu tố liên quan, Tập đoàn Hoa Sen đã không thực hiện việc phát hành trái phiếu này.

Do đó, hiện tại, Tập đoàn Hoa Sen không có phát hành bất kỳ trái phiếu doanh nghiệp nào. Trong Báo cáo tài chính hợp nhất NĐTC 2020-2021 của Tập đoàn Hoa Sen được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam, tại mục Nợ dài hạn, tiểu mục Vay và nợ thuê tài chính dài hạn hoàn toàn không có số dư do phát hành trái phiếu doanh nghiệp (thuyết minh số 22b tại trang 44, 45).

Tập đoàn Hoa Sen khẳng định luôn tuân thủ đúng các quy định pháp luật trong hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp và pháp luật về kế toán, thuế, chứng khoán. (Ảnh: HSG)

Về việc thực hiện pháp luật về kế toán, thuế, chứng khoán, Tập đoàn Hoa Sen khẳng định, là một doanh nghiệp niêm yết, Tập đoàn hoạt động dưới sự quản lý của các cơ quan Nhà nước.

Do đó, hoạt động thanh tra, kiểm tra về kế toán, thuế, chứng khoán của các cơ quan quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp là một hoạt động bình thường, theo kế hoạch của cơ quan quản lý Nhà nước.

Tập đoàn Hoa Sen khẳng định luôn tuân thủ đúng các quy định pháp luật trong hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp và pháp luật về kế toán, thuế, chứng khoán.

Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 8/4, cổ phiếu HSG giảm 6,94%, xuống 32.850 tỷ đồng, kéo theo đó là hơn 1.200 tỷ đồng vốn hóa bị bốc hơi.

Trong những phút giao dịch đầu giờ sáng nay (12/8), cổ phiếu HSG đang được giao dịch quanh mức 34.800 đồng/cp, tăng 5,94%. Vốn hóa của doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán đạt 17.173 tỷ đồng.

Xử lý hành vi đưa tin thất thiệt về thị trường chứng khoán

Trong một diễn biến liên quan, Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện gửi các Bộ: Công an; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Thông tin và Truyền thông; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về các biện pháp ổn định thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp.

Công điện nêu rõ để bảo đảm thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp hoạt động ổn định, lành mạnh, minh bạch, an toàn và phát triển bền vững, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan theo chức năng và nhiệm vụ được giao tiếp tục thực hiện tốt, hiệu quả, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Công điện số 8857/CĐ-VPCP ngày 3/12/2021 và Công điện số 304/CĐ-TTg ngày 7/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ chấn chỉnh và ổn định hoạt động của thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bảo đảm thị trường hoạt động an toàn, hiệu quả lành mạnh, minh bạch; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư theo đúng quy định pháp luật.

Xử lý hành vi đưa tin thất thiệt về thị trường chứng khoán. (Anh: VTC)

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo chức năng và nhiệm vụ được giao, chủ động theo dõi sát diễn biến của thị trường tài chính, tiền tệ, chứng khoán và thị trường trái phiếu trong nước và quốc tế để chủ động, kịp thời thực hiện biện pháp ổn định thị trường.

Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cung cấp thông tin chính thống, chính xác về chủ trương, định hướng điều hành và tình hình kinh tế vĩ mô, an toàn hệ thống tài chính, tiền tệ, việc triển khai quyết liệt, chặt chẽ, hiệu quả Chương trình phục hồi kinh tế và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để nhà đầu tư yên tâm, tin tưởng vào thị trường; yêu cầu các doanh nghiệp niêm yết, doanh nghiệp phát hành và các thành viên của thị trường chủ động, công bố thông tin theo đúng quy định, không để xảy ra các vi phạm về công bố thông tin gây ảnh hưởng đến tâm lý thị trường.

Thủ tướng giao Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí tăng cường cung cấp thông tin kịp thời, chính thức, chính xác về tình hình hoạt động thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tình hình kinh tế vĩ mô; xử lý nghiêm các hành vi đưa thông tin không chính xác, gây tác động tiêu cực đến hoạt động của thị trường.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan tăng cường công tác nắm tình hình thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là các hành vi đưa tin thất thiệt, không chính xác gây mất an ninh, an toàn thị trường.