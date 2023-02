Họa sĩ Việt đầu tiên đoạt giải thưởng màu nước quốc tế: "Tôi không dám nghĩ mình sẽ giành vị trí cao nhất"

Mới đây, tác phẩm "Vô thường" của họa sĩ Việt Toán Nguyễn đã bất ngờ giành giải "Best of show" - giải màu nước quốc tế tại Mỹ. Đây là giải thưởng quốc tế thường niên và uy tín do tạp chí Watercolor Artist tổ chức, đã diễn ra lần thứ 14.

Họa sĩ Toán Nguyễn sinh năm 1986. (Ảnh: NVCC)



PV Dân Việt đã có cuộc trò chuyện với anh sau giải thưởng quan trọng này:

Cảm xúc của anh khi là người Việt Nam đầu tiên giành giải thưởng màu nước tại Mỹ?

- Tôi vô cùng bất ngờ và hạnh phúc. Thú thực tự tin lắm tôi cũng chỉ nghĩ mình được giải Nhì. Không ngờ tôi lại được giải cao nhất - đó là giải đề cử thắng tất cả các hạng mục. Giải năm nay gồm có gần 1000 họa sĩ với gần 2000 tác phẩm tham gia từ khắp nơi như Mỹ, Trung Quốc... Tôi đã rất may mắn là người Việt Nam đầu tiên thắng giải này.

Hãy chia sẻ về "Vô thường" - tác phẩm giúp anh giành chiến thắng?

- Khi dịch SARS-CoV-2 bùng phát tại thành phố Vũ Hán Trung Quốc, tôi tình cờ xem được một đoạn video đăng tải về một người đàn ông gấp máy bay bằng tiền rồi tung từ một tòa nhà xuống đường. Toàn bộ con người anh ta toát lên sự tuyệt vọng. Cảnh tượng đó khiến tôi bừng tỉnh bởi tôi hiểu sâu thêm một điều mình tâm niệm từ lâu. Đó là tất cả những gì ta đang có chỉ là tạm, là đi vay, khi Thần Chết gõ cửa ta cũng chẳng mang theo được gì. Hình ảnh con người trong dịch bệnh tung máy bay gấp bằng tiền đó cũng khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn về đời người.

Con người không ai thoát khỏi quy luật bất biến sinh - lão - bệnh - tử. "Không thể tắm hai lần trong một dòng sông". Vì thế, mỗi giây phút sống trên đời hãy lao động, hãy tận hưởng và nếu để lại cho đời được chút gì gọi là hương thơm từ những điều tốt đẹp ta làm khi còn sống thì đó chính là điều hạnh phúc nhất. Đó là cơ sở quan trọng hình thành bức tranh "Vô thường".

Tác phẩm "Vô thường" của họa sĩ Toán Nguyễn. (Ảnh: NVCC)

Trong tác phẩm "Vô thường", hình ảnh con quạ tượng trưng cho cái chết, khẩu trang mang ý nghĩa dịch bệnh và thời cuộc còn những tờ tiền được gấp thành hoa được đặt trong cái rổ bình thường tạo ra sự mâu thuẫn. Bởi lẽ, tiền phải ở trong két sắt hoặc thứ đựng bằng thứ gì đó nhưng trong bối cảnh thế giới đương đầu với dịch bệnh, vắc xin chưa tìm ra, tiền cũng chỉ như tờ giấy gấp thủ công mà thôi. Điều khiến tôi phấn khích nhất là tôi như được trải lòng mình khi thực hiện tác phẩm và bức tranh ngay khi ra đời như một sự đền đáp cho quá trình lao động theo cảm xúc nói trên của tôi. May mắn thay, nhiều người cũng đồng cảm và đón nhận tác phẩm đó với sự chia sẻ, đồng cảm và yêu mến.

Anh bắt đầu với màu nước từ khi nào?

- Tôi bắt đầu với màu nước từ khi còn rất nhỏ. Đến khi là sinh viên năm 2 trường Mỹ thuật Công nghiệp, tôi xác định sẽ đi theo con đường chuyên nghiệp. Năm thứ 3 tôi đã tham gia triển lãm và là thành viên của nhóm Hiện Thực. Tôi yêu thích sự nhẹ nhàng và trong trẻo của màu nước, bên cạnh đó màu nước rất khó kiểm soát, chính vì sự đỏng đảnh ấy khiến tôi muốn chinh phục nó và say mê nó như một kẻ si tình.

Tác phẩm "Hương nắng" của họa sĩ Toán Nguyễn. (Ảnh: NVCC)

Anh đã định hình cho mình một phong cách tranh riêng biệt?



- Tôi cũng chưa nói trước được điều gì về phong cách tranh trong tương lai. Với tôi vẽ cũng như nhu cầu hít thở rất tự nhiên. Mỗi họa sĩ sẽ có từng giai đoạn khác nhau - đó chính là nhu cầu thể nghiệm của bản thân mình. Ví dụ giai đoạn này tôi thích vẽ hiện thực nhưng biết đâu đấy trong tương lai tôi lại vẽ trừu tượng, tất cả là do nhu cầu con người trong tôi muốn gì. Hiện tại, tôi vẽ hiện thực nhưng muốn đưa tư tưởng vào trong tranh và muốn giữ người xem cùng chiêm nghiệm khi đứng trước tác phẩm.

Tác phẩm "Hoán đổi" của họa sĩ Toán Nguyễn. (Ảnh: NVCC)

Hiện tại, tranh màu nước tại Việt Nam phát triển ở mức độ nào? Anh có kỳ vọng mình sẽ tạo nên sự đột phá cho dòng tranh này?

- Hiện tại, màu nước Việt Nam đang phát triển nở rộ, họa sĩ Việt Nam tham gia rất nhiều triển lãm trong nước và quốc tế và đưa màu nước ngang tầm với các chất liệu khác. Người có vai trò tiên phong trong màu nước Việt Nam hiện đại chính là họa sĩ Bùi Duy Khánh. Sau đó thì rất nhiều họa sĩ màu nước tài năng khác cũng đã đóng góp vào sự phát triển của màu nước, có thể kể đến họa sĩ Trương Văn Ngọc, Hồ Hưng, Đoàn Quốc, Bảo Huỳnh, Văn Lâm, Lương Bình... và rất nhiều họa sĩ khác.

Tôi không kỳ vọng gì cả, tôi hạnh phúc với thời điểm hiện tại, cứ yêu cứ vui buồn tự nhiên cứ vẽ và chân thành với tất cả là tôi một cách thật nhất.

Cảm ơn những chia sẻ của anh!