Hoàn cảnh đầy trái ngược của hai “công chúa” Huawei

Diêu An Na sinh năm 1998, tốt nghiệp Đại học Havard.

Hôm 14.1, con gái út của ông Nhậm, Diêu An Na (Annabel Yao) thông báo lấn sân sang lĩnh vực giải trí, trong khi người chị cả vẫn đang bị quản thúc tại gia ở Canada và là nạn nhân của cuộc đối đầu Mỹ-Trung.

“Công chúa” út Diêu An Na thông báo trên Weibo rằng mình đã ký hợp đồng với tập đoàn giải trí ở Bắc Kinh, TH Entertainment. Trong thời gian tới Diêu An Na tham gia nhiều lĩnh vực thời trang, phim ảnh, âm nhạc.

TH Entertainment cũng công bố bộ ảnh độc quyền về Diêu An Na nhân dịp cô trở thành nghệ sĩ của tập đoàn.

“Cũng giống như niềm đam mê code… Tôi cũng đam mê thời trang, PR và lĩnh vực giải trí”, Diêu An Na nói.

Diêu An Na ngày 14.1 thông báo lấn sang lĩnh vực giải trí.

Diêu An Na cho rằng, trong cuộc sống, mỗi người có thể được công nhận, cũng có thể bị nghi ngờ. Cô muốn sống theo mong ước của bản thân, coi những nghi ngờ là động lực phát triển.

TH Entertainment đã lên kế hoạch xây dựng hình ảnh "công chúa phá cách" cho Annabel Yao. Ban đầu, Diêu An Na không thích được gọi là "công chúa" nhưng CEO công ty giải thích, điểm mấu chốt trong việc xây dựng hình ảnh là "phá cách" chứ không phải "công chúa".

Diêu An Na sinh năm 1998, là thành viên trong giới cậu ấm cô chiêu ở Trung Quốc. Diêu An Na lớn lên với họ Diêu của mẹ. Mẹ của Diêu An Na là Diêu Lăng, thư ký riêng của ông Nhậm ở Huawei.

Diêu An Na đang trở thành hiện tượng được cư dân mạng Trung Quốc chú ý.

Trong ngày Diêu An Na thông báo kế hoạch trở thành ngôi sao trong ngành giải trí, người chị cả Mạnh Vãn Chu đã có mặt tại phiên tòa ở Canada. Bà Mạnh nhắc đến việc mình nhận được “5-6 bức thư dọa giết” vào mùa hè năm ngoái. Cảnh sát Vancouver hiện đang xác minh những lời đe dọa này, theo Reuters.

Một số cư dân mạng Trung Quốc nhắc đến chuyện hai “công chúa” Huawei đang sống theo cách hoàn toàn khác nhau. Một số coi bà Mạnh là “cô gái tội nghiệp” vì trở thành con tin chính trị. “Thật trái ngược, người chị cả đang chịu đau khổ ở nước ngoài, còn cô em gái út đang ngày càng phô trương tên tuổi”, một cư dân mạng Trung Quốc viết, theo tờ Hoàn Cầu.

Một số cư dân mạng đặt câu hỏi về quyết định của Diêu An Na, khi bà Mạnh trở thành nhân vật điển hình trong mối quan hệ đối đầu căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc trong những năm qua. “Tôi nghĩ đây chỉ đơn thuần là sự lựa chọn cá nhân”, một cư dân mạng Trung Quốc viết.

Cuộc sống đầy trái ngược của hai "công chúa" tập đoàn Huawei.

Các bài đăng về hai “công chúa” Huawei lọt vào Top 10 chủ đề được quan tâm nhất trên mạng xã hội Weibo ở Trung Quốc. Bài viết về việc bà Mạnh bị dọa giết ở Vancouver thu hút tới 180 triệu lượt xem, tính đến cuối ngày 14.1.

Trong khi đó, bài viết về việc Diêu An Na lấn sân sang lĩnh vực giải trí thu hút 620 triệu lượt xem.

Sau khi Bộ Ngoại giao Canada thông báo chồng và các con được phép đến Vancouver thăm bà Mạnh, Triệu Lập Kiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nói: “Chính phủ các quốc gia trên thế giới giải quyết các vấn đề liên quan đến công dân của nhau trên cơ sở tôn trọng và có đi có lại là điều bình thường”.