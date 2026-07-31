Món quà sốc đêm tân hôn khiến tôi chết lặng, vợ ngọt ngào chín mọng, chồng lại muốn chạy trốn
Đêm tân hôn, máu trong người tôi như đông lại. Vợ tôi tiến lại gần, vòng đôi tay ôm lấy cổ tôi, cười ngọt lịm, như trái cây chín mọng.
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