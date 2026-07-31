Nhân vật trong câu hỏi là Hiếu Huệ Trương Hoàng hậu (Trương Yên), người kết hôn với cậu ruột là Hán Huệ Đế (Lưu Doanh) năm 10 tuổi, 15 tuổi Hán Huệ Đế qua đời và bà trở thành Thái Hậu.

Nhân vật trong câu hỏi là Hiếu Huệ Trương Hoàng hậu (Trương Yên), người kết hôn với cậu ruột là Hán Huệ Đế (Lưu Doanh) năm 10 tuổi, 15 tuổi Hán Huệ Đế qua đời và bà trở thành Thái Hậu.

Trương Yên là con gái của Lỗ Nguyên Công chúa và Tuyên Vương Trương Ngao, đồng thời là cháu ngoại của Hán Cao Tổ Lưu Bang và Lã Hậu. Năm 192 TCN, Lã Hậu ép cháu gái 10 tuổi của mình kết hôn với con trai bà là Hán Huệ Đế Lưu Doanh nhằm củng cố quyền lực gia tộc.

Trương Yên là con gái của Lỗ Nguyên Công chúa và Tuyên Vương Trương Ngao, đồng thời là cháu ngoại của Hán Cao Tổ Lưu Bang và Lã Hậu. Năm 192 TCN, Lã Hậu ép cháu gái 10 tuổi của mình kết hôn với con trai bà là Hán Huệ Đế Lưu Doanh nhằm củng cố quyền lực gia tộc.

Dù tuổi còn nhỏ, Trương Yên có xuất thân danh gia vọng tộc, nổi tiếng với nhan sắc đoan trang, tính cách hiền hòa và am hiểu lễ nghi. Được nuôi dạy trong môi trường nền nếp, bà sớm hình thành phong thái nhã nhặn và phẩm hạnh đáng quý. Từ gia thế, dung mạo, phẩm chất đến các mối quan hệ trong hoàng tộc, Trương Yên đều hội tụ những tiêu chuẩn mà Thái hậu Lã Trĩ mong muốn ở một Hoàng hậu.

Dù tuổi còn nhỏ, Trương Yên có xuất thân danh gia vọng tộc, nổi tiếng với nhan sắc đoan trang, tính cách hiền hòa và am hiểu lễ nghi. Được nuôi dạy trong môi trường nền nếp, bà sớm hình thành phong thái nhã nhặn và phẩm hạnh đáng quý. Từ gia thế, dung mạo, phẩm chất đến các mối quan hệ trong hoàng tộc, Trương Yên đều hội tụ những tiêu chuẩn mà Thái hậu Lã Trĩ mong muốn ở một Hoàng hậu.

4/5. Vì sao Hán Huệ Đế nhất định không chịu động phòng với vị hoàng hậu này?

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