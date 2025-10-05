Hoàng Hường bị bắt, để ngoài sổ sách gần 1.800 tỷ đồng có thể bị xử lý thế nào?

Bắt giam Hoàng Hường

Tối 4/10, Bộ Công an thông tin về vụ án Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty CP Dược phẩm Hoàng Hường và các công ty, hộ kinh doanh do Hoàng Thị Hường (38 tuổi, quê Phú Thọ) thành lập, chỉ đạo điều hành hoạt động tại Hà Nội và các tỉnh, thành trên toàn quốc.

Theo đó, vụ án được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố hình sự từ ngày 1/10.

Bị can Hoàng Thị Hường - tức Hoàng Hường. Ảnh: VTV.

Cùng ngày, cơ quan điều tra khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Hường về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Cũng bị khởi tố và bắt tạm giam về tội danh trên còn có Nguyễn Hoài Nam (em rể Hường, Giám đốc Công ty TNHH Cavipha); Nguyễn Thị Thoa (trợ lý Hoàng Hường, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư K&B); Hoàng Anh Dũng (nguyên Giám đốc Marketing Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Hường); Nguyễn Duy Khánh (em rể Hường, Thủ quỹ Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư KB).

Ngoài ra có Nguyễn Thị Hường, nguyên kế toán trưởng Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Hường, bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ sai phạm của các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo cáo buộc ban đầu, Hoàng Hường có hệ sinh thái 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân, để kinh doanh bán các sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe cùng một số sản phẩm khác.

Theo cảnh sát, để thực hiện hành vi trốn thuế, Hường đã chỉ đạo nhân viên áp doanh thu vào các hộ kinh doanh và các cá nhân đăng ký kinh doanh.

Kết quả điều tra xác định ban đầu, từ tháng 1/2021 đến tháng 6 năm nay, Hoàng Hường đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỷ đồng, kê sai quy định thuế giá trị gia tăng doanh thu gần 2.100 tỷ đồng.

Để ngoài sổ sách hàng nghìn tỷ đồng đối mặt khung hình phạt nào?

Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, kết quả điều tra bước đầu hiện nay cơ quan điều tra xác định các bị can đã để ngoài sổ sách kế toán với số tiền 1.800 tỷ đồng, kê sai quy định thuế giá trị gia tăng doanh thu gần 2.100 tỷ đồng nên trường hợp bị chứng minh có tội, Hoàng Hường và các đối tượng có thể phải đối mặt với khung hình phạt quy định tại khoản 3, Điều 221 Bộ luật hình sự, khung hình phạt tù từ 10 năm đến 20 năm.

Cụ thể, khoản 3, Điều 221 Bộ luật hình sự quy định, người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện một trong những hành vi sau đây, gây thiệt hại từ 1 tỷ đồng trở lên, sẽ bị phạt tù từ 10 đến 20 năm.

Đây là một hậu quả pháp lý bất lợi đối với các bị can trong vụ án này, bởi ngoài hình phạt tới 20 năm tù, còn có thể bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản theo quy định tại khoản 4 Điều 221 Bộ luật hình sự (hình phạt bổ sung).

Theo ông Cường, ngoài tội vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi trốn thuế, sản xuất buôn bán các sản phẩm hàng hóa kém chất lượng. Nếu hành vi thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm của tội trốn thuế và tội sản xuất buôn bán hàng giả, các bị can sẽ bị xử lý thêm các tội danh tương ứng theo quy định của pháp luật.

Cơ quan điều tra cũng sẽ mở rộng điều tra để xác định hành vi, sai phạm của các tổ chức cá nhân khác có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật, với các cá nhân biết rõ các bị can thực hiện hành vi vi phạm pháp luật nhưng vẫn giúp sức, cũng có thể bị xử lý hình sự về cùng một tội danh với vai trò đồng phạm.

Từ trái qua phải: Nguyễn Thị Thoa (trợ lý Hường), Nguyễn Duy Khánh (em rể Hường) và Nguyễn Hoài Nam (em rể Hường). Ảnh: Bộ Công an.

Theo ông Cường, vụ việc này là bài học rất lớn đối với đạo đức kinh doanh và ý thức trách nhiệm của doanh nghiệp đối với trật tự quản lý kinh tế.

Pháp luật Việt Nam luôn khuyến khích mọi tổ chức cá nhân phát triển sản xuất kinh doanh, tuy nhiên hoạt động kinh doanh phải tuân thủ các quy định của pháp luật, là doanh nhân phải có đạo đức kinh doanh, vì cộng đồng và tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý thuế, đóng góp những giá trị cho xã hội.

Nói thêm về tội danh Hoàng Hường bị khởi tố, vị chuyên gia cho biết, tội vi phạm quy định của về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xâm phạm trực tiếp đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước trong lĩnh vực kế toán - tài chính, ảnh hưởng đến tính trung thực, khách quan, đầy đủ và chính xác của thông tin, số liệu kế toán.

Đây là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn giả mạo, khai man, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo, khai man, tẩy xóa tài liệu kế toán; dụ dỗ, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác cung cấp, xác nhận thông tin, số liệu kế toán sai sự thật; để ngoài sổ kế toán tài sản của đơn vị kế toán hoặc tài sản liên quan đến đơn vị kế toán; hủy bỏ hoặc cố ý làm hư hỏng tài liệu kế toán trước thời hạn lưu trữ theo quy định của Luật Kế toán; lập hai hệ thống sổ kế toán tài chính trở lên nhằm bỏ ngoài sổ kế toán tài sản, nguồn vốn, kinh phí của đơn vị kế toán.

Chủ thể của tội phạm là người có chức vụ, quyền hạn thực hiện công việc kế toán và đủ năng lực trách nhiệm hình sự, không phân biệt doanh nghiệp Nhà nước hay doanh nghiệp tư nhân.

Tội phạm này được thực hiện với lỗi cố ý. Người phạm tội hoàn toàn nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật và gây nguy hiểm cho xã hội, đồng thời mong muốn hậu quả đó xảy ra hoặc chấp nhận rủi ro khi thực hiện hành vi.

Hậu quả là dấu hiệu bắt buộc để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tội danh này. Hậu quả được định lượng rõ ràng bằng các mức thiệt hại về tài sản: từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng (khoản 1), từ 300 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng (khoản 2) và từ 1 tỷ đồng trở lên (khoản 3).