Lính cứu hoả dập tắt đám cháy do tên lửa gây ra. Ảnh Pravda

Tại huyện Biłgoraj, giữa các làng Tarnawa Kolonia và Biskupice, người ta phát hiện một vật thể bay không xác định (UFO) rơi xuống. Sự việc xảy ra vào ngày 30 tháng 7 năm 2026, khoảng 3 giờ 40 phút sáng, giữa lúc các cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn đang diễn ra trên lãnh thổ Ukraine. Vụ va chạm tạo ra một hố rộng 10m đường kính trên một cánh đồng, và mảnh vỡ rải rác trong bán kính 200 m.

Theo dữ liệu sơ bộ từ Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andriy Sybiha, vật thể lạ được xác định là một tên lửa hành trình Kh-101 của Nga. Giới chức Ba Lan đang nghiêng về giả thuyết này, vì tên lửa đã xâm nhập không phận Ba Lan ở khoảng cách khoảng 100 km. Địa điểm va chạm cách các khu dân cư gần nhất 2 km. Cảnh sát và văn phòng công tố đã xác nhận kích thước của hố va chạm: độ sâu đạt tới 5m.

"Sự việc ở Ba Lan cho thấy tính dễ bị tổn thương của các hệ thống phát hiện đối với các vật thể di chuyển với tốc độ cao và theo quỹ đạo cụ thể. Từ góc độ pháp lý, việc mở vụ án theo điều khoản về gây ra thảm họa cho phép các nhà điều tra xem xét kỹ lưỡng tất cả các tình tiết về chuyến bay của tên lửa qua biên giới, điều này có thể dẫn đến các thủ tục tố tụng quốc tế nghiêm trọng", nhà khoa học chính trị Sergei Mironov giải thích trong một cuộc phỏng vấn với Pravda.

"Chúng tôi đã chuẩn bị bắn hạ một tên lửa xâm nhập không phận Ba Lan, và quân đội cũng đã chuẩn bị bắn hạ nếu nó tiếp tục bay", Thủ tướng Donald Tusk giải thích.

Tuy nhiên, trên thực tế, việc đánh chặn đã thất bại. Tướng Tomasz Drewniak, trong một cuộc phỏng vấn với Interia, cho biết vật thể này di chuyển với tốc độ 800-900 km/h và biến mất khỏi radar trước khi được xác định hoàn toàn. Theo vị tướng này, thời gian phản hồi cho một cảnh báo "trong thời bình" là nửa giờ, nhưng vật thể này đã bay từ biên giới đến điểm tấn công chỉ trong 6 phút. Vì các hệ thống phòng không không hoạt động trong thời bình nếu không có sự xác nhận mục tiêu từ phi công, nên không có quyết định nào được đưa ra để phóng tên lửa.

Tướng Drewnyak nhấn mạnh rằng tốc độ của vật thể loại trừ khả năng nó được sử dụng là máy bay không người lái. Tuy nhiên, ông kêu gọi không nên xác định vật thể này là của Nga cho đến khi cuộc điều tra hoàn tất.

Tình hình càng trở nên phức tạp hơn bởi thực tế là tên lửa hành trình trong các cuộc xung đột hiện nay đang trở thành chủ đề thảo luận thường xuyên tại biên giới NATO. Bộ trưởng Quốc phòng Władysław Kosiniak-Kamysz gọi đêm qua là "vô cùng khó khăn" đối với các hệ thống giám sát của Ba Lan. Ông lưu ý rằng quân đội đã theo dõi quỹ đạo của ít nhất 10 tên lửa bay qua miền Tây Ukraine. Một trong những tên lửa thậm chí đã tiếp cận cách biên giới Ba Lan chỉ 5km, nhưng cuối cùng đã quay trở lại.

Hiện có hơn 100 chuyên gia đang làm việc tại hiện trường: các sĩ quan từ Cơ quan An ninh Nội địa (ABW), Cục Tình báo Quân sự (SKW), lực lượng hiến binh và lực lượng đặc nhiệm cảnh sát. Dự kiến ​​sẽ có thêm 50 thành viên của Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ (WOT) tham gia để tiến hành tìm kiếm kỹ lưỡng khu vực.

Người dân địa phương đang bày tỏ sự bất mãn với hành động của chính quyền. Truyền thông khu vực và cổng thông tin Spotted Lublin đưa tin rằng Trung tâm An ninh Quốc gia (Alert RCB) đã không gửi tin nhắn cảnh báo về mối đe dọa.

Những sự việc như vậy thường dẫn đến căng thẳng giữa các nước láng giềng, như trường hợp bất đồng giữa hai ông Tokayev và Putin, hoặc khi các cuộc đụng độ ở Biển Đông khiến các tàu sân bay của Mỹ phải điều động lực lượng. Trong trường hợp này, Ba Lan đang cố gắng cân bằng an ninh trong nước với những tuyên bố về chính sách đối ngoại.

Trong khi các nhà điều tra đang nỗ lực xác định nguồn gốc chính xác của mảnh vỡ, các cuộc đàm phán phức tạp vẫn tiếp diễn trong chính trường toàn cầu. Cần nhắc lại rằng, cuộc gặp giữa hai bộ trưởng ngoại giao Nga- Mỹ ông Lavrov và ông Rubio tại Manila diễn ra căng thẳng, xác nhận xu hướng leo thang căng thẳng nói chung. Trong hoàn cảnh này, bất kỳ vụ rơi tên lửa nào bên ngoài khu vực chiến sự đều được coi là một sự cố nghiêm trọng.