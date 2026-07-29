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Thứ tư, ngày 29/07/2026 16:33 GMT+7

Hoàng Trung: Một trong “Ngũ hổ tướng” của Thục Hán, là biểu tượng về tấm lòng trung nghĩa

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Long Nguyên Thứ tư, ngày 29/07/2026 16:33 GMT+7
Hoàng Trung là lão tướng nhà Thục Hán trong tác phẩm Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung. Từ khi xuất hiện đến lúc qua đời, ông luôn thể hiện khí phách của một dũng tướng với ý chí kiên định và sức mạnh phi thường bất chấp tuổi tác.
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Hoàng Trung đánh hơn trăm hiệp không thua Quan Vũ, bắn 1 mũi tên trả nghĩa

Hoàng Trung tự Hán Thăng, là lão tướng xuất hiện trong hồi 53 của tác phẩm Tam quốc diễn nghĩa. Vào thời điểm đó, Quan Vũ nhận lệnh đem quân đánh quận Trường Sa khi Hoàng Trung vẫn đang là viên tướng dưới quyền của Thái thú Trường Sa là Hàn Huyền.

Hoàng Trung đã được tác giả La Quán Trung mô tả có 2 sở trường rất ưu tú khi xuất trận là dùng đại đao và bắn cung bách phát bách trúng. Quân sư của Lưu Bị là Gia Cát Lượng cũng đã khẳng định, Hoàng Trung có sức địch muôn người, không thể xem thường dù ông lúc đó đã gần 60 tuổi.

Ảnh minh họa. Ảnh: ChatGPT

Ngay khi giao chiến với “Võ thánh” Quan Vũ, Hoàng Trung đã chứng tỏ những lời khen dành cho ông không hề là hư danh. Hoàng Trung cực kỳ mạnh mẽ, giao chiến đến hơn trăm hiệp vẫn không tỏ ra nao núng trước Quan Vũ trong lần đầu tiên tỷ thí.

Sang ngày thứ hai trực tiếp đọ sức trên chiến trường, 2 người tiếp tục đánh đến 60 hiệp mà vẫn bất phân thắng bại. Đến lúc này, Quan Vũ giả vờ thua chạy để dự kiến sử dụng kế “đà đao” với Hoàng Trung. Không hề e ngại, Hoàng Trung đuổi theo, nhưng ngựa của ông lại bất ngờ khuỵu xuống, hất ông ngã khỏi yên. Dù đã có thể kết liễu Hoàng Trung, nhưng với tính khí kiêu ngạo và phần nào tôn trọng tài năng của đối phương, Quan Vũ đã không hạ thủ, bảo đối phương về đổi ngựa rồi tái chiến.

Đến ngày thứ ba, lần này Hoàng Trung có cơ hội hạ Quan Vũ. Ông đã muốn sử dụng khả năng bắn cung siêu hạng của mình nhưng rồi không nỡ ra tay vì cảm kích nghĩa khí trước đó của Quan Vũ. Chính vì vậy, trong 2 lần giương cung đầu tiên, Hoàng Trung chỉ kéo dây cung chứ không đặt tên. Đến lần thứ 3, Hoàng Trung mới thể hiện biệt tài “bách bộ xuyên dương” khi bắn mũi tên trúng dải tua trên mũ Quan Vũ. Khi ấy, Quan Vũ mới hiểu rằng Hoàng Trung đã tha mạng để trả nghĩa cho mình nên không chiến đấu nữa.

Nhưng hành động có khí phách này đã khiến Hoàng Trung suýt mang họa diệt thân. Hàn Huyền khi nhìn thấy lại cho rằng Hoàng Trung tư thông với quân địch nên đã ra lệnh xử chém Hoàng Trung. May cho Hoàng Trung, đến thời khắc hiểm nghèo của lão tướng này, một viên mãnh tướng khác là Ngụy Diên đã xông vào cứu ông, sau đó tổ chức giết Hàn Huyền rồi mở cửa Trường Sa để đầu hàng.

Khi bước ngoặt xuất hiện, Hoàng Trung vẫn giữ thể diện bản thân khi không ra mắt Lưu Bị ngay lập tức. Hoàng Trung cáo bệnh, tìm cách thoái thác việc gặp gỡ Lưu Bị. Điều này đã cho thấy Hoàng Trung rất day dứt khi mất đi chủ cũ dù chính Hàn Huyền đã hiểu lầm và muốn xử tử ông. Chỉ đến khi Lưu Bị đích thân đến mời và nói lý lẽ phù hợp, Hoàng Trung mới đồng ý quy thuận, nhưng cũng xin chôn cất Hàn Huyền tử tế rồi mới về với Lưu Bị.

Ra chiến trường luôn muốn làm tiên phong

Hoàng Trung là lão tướng nhưng ông không bao giờ muốn vấn đề tuổi tác làm ảnh hưởng đến quyết tâm xung trận của mình. Khi quân Thục tổ chức tiến vào Tây Xuyên, Hoàng Trung đã rất nhiều lần tranh làm tiên phong với Ngụy Diên.

Vào thời điểm Lưu Bị đặt vấn đề ai có thể xung phong đánh 2 trại của Lãnh Bào và Đặng Hiền, lập tức Hoàng Trung xin dẫn quân đánh trận. Thậm chí, khi Ngụy Diên cho rằng Hoàng Trung đã lớn tuổi nên muốn tranh quyền, Hoàng Trung đã nổi giận và suýt nữa đã xảy ra màn tỷ thí giữa họ ngay trước quân doanh.

Ảnh minh họa. Ảnh: ChatGPT

Sau đó, Ngụy Diên đã bí mật xuất phát sớm với ý định chiếm cả 2 trại để giành công đầu, nhưng cuối cùng lại rơi vào mai phục. Đúng lúc Ngụy Diện suýt bị Đặng Hiền đâm chết, Hoàng Trung đã xuất hiện đúng lúc với việc bắn tên giết Đặng Hiền, sau đó từ sườn núi lao xuống đánh lui Lãnh Bào để cứu Ngụy Diên về.

Tại Lạc Thành, khi Ngụy Diên bị vây chặt, chính là Hoàng Trung một lần nữa đem quân đến cứu. Sau khi Bàng Thống trúng mai phục của Trương Nhiệm và tử trận ở gò Lạc Phượng, lại là Hoàng Trung đã đề nghị mời Gia Cát Lượng vào Tây Xuyên chủ trì đại cục. Cũng vẫn Hoàng Trung hiến kế nhân lúc Trương Nhiệm mất cảnh giác để tập kích ban đêm và giúp quân Lưu Bị phá trại, đồng thời tiến sát Lạc Thành. Những chi tiết này cho thấy, kể cả việc Ngụy Diên có thời điểm muốn tranh công, nhưng Hoàng Trung không hề tị hiềm mà vẫn quyết tâm làm mọi việc vì đại cục.

Hoàng Trung đoạt Thiên Đãng Sơn khi liên tục trảm thủ đối phương

Trong cuộc chiến Hán Trung, khi ải Hà Manh bị Trương Cáp uy hiếp, Gia Cát Lượng đã khích tướng Hoàng Trung bằng cách nhấn mạnh, chỉ có Trương Phi mới địch nổi danh tướng của nhà Ngụy. Quả nhiên, bị chạm tự ái, Hoàng Trung đã bước ra xin đối đầu với địch.

Để chứng tỏ tuổi cao nhưng sức chưa yếu, Hoàng Trung dù gần 70 tuổi sau khi nhận một số lời chê đã tuyên bố, ông vẫn con đủ sức mạnh để ra chiến trường. Hoàng Trung đã múa đại đao rất mạnh mẽ rồi kéo gãy 2 cây cung cứng. Sau đó, Hoàng Trung cùng một lão tướng khác là Nghiêm Nhan nhận lệnh ra trận bất kể việc bị nhiều viên tướng trẻ hoài nghi.

Ảnh minh họa. Ảnh: ChatGPT

Sau đó, Hoàng Trung và Nghiêm Nhan đánh bại Trương Cáp. Không chỉ dùng sức, Hoàng Trung còn dùng mưu khi liên tiếp giả thua Hạ Hầu Thượng cùng Hàn Hạo, cố ý bỏ trại để quân địch chủ quan, dồn lương thảo và chiến mã lên phía trước. Khi thời cơ đến, Hoàng Trung mới bất ngờ tập kích trong đêm và liên tiếp đoạt 3 trại.

Khi được khuyên nên cho quân nghỉ ngơi, Hoàng Trung vẫn không dừng lại mà tiếp tục truy kích. Tại Thiên Đãng Sơn, Hoàng Trung chỉ sau 1 hiệp đã chém Hàn Hạo. Sau đó, Hoàng Trung khiến Trương Cáp, Hạ Hầu Thượng phải bỏ Thiên Đãng Sơn mà chạy về Định Quân Sơn.

Hoàng Trung hạ Hạ Hầu Uyên, vang danh ở Định Quân Sơn

Trong Tam quốc diễn nghĩa, chiến công lớn nhất của Hoàng Trung diễn ra tại Định Quân Sơn. Lúc này, Gia Cát Lượng tiếp tục “chơi chiêu” khi tỏ ý muốn gọi Quan Vũ từ Kinh Châu về để đối phó với Hạ Hầu Uyên. Một lần nữa, Hoàng Trung không chấp nhận việc bị từ chối cho xung trận. Hoàng Trung còn nhắc lại chuyện Liêm Pha trước đây ở tuổi 80 vẫn khiến chư hầu khiếp sợ nên ông vẫn còn đủ sức lực để ra trận.

Sau khi được Pháp Chính hỗ trợ, Hoàng Trung đã xông pha bắt sống Hạ Hậu Thượng để tìm cách đổi lấy Trần Thức. Khi hai bên trao đổi tù binh, Hoàng Trung đã giương cung bắn trúng lưng Hạ Hậu Thượng khiến Hạ Hầu Uyên nổi giận.

Ảnh minh họa. Ảnh: ChatGPT

Theo kế được Pháp Chính bày ra, Hoàng Trung chiếm lấy ngọn núi đối diện Định Quân Sơn. Pháp Chính quan sát và đưa ra chỉ đạo: Cờ trắng phất lên thì án binh bất động, cờ đỏ hiện ra thì mới xuất kích.

Đúng hiệu lệnh, khi cờ đỏ tung bay, Hoàng Trung dẫn quân từ trên núi lao xuống như thác đổ. Hạ Hầu Uyên chưa kịp trở tay đã bị Hoàng Trung hét lớn như sấm, vung đao chém từ đầu xuống vai, thân thể đứt làm hai. Quân Ngụy tan vỡ, Định Quân Sơn rơi vào tay Lưu Bị. Hoàng Trung được phong Chinh Tây đại tướng quân, danh tiếng chấn động cả Hán Trung.

Sau đó, ông tiếp tục xin đi cướp lương của quân Tào. Vì quá hăng hái tiến sâu, Hoàng Trung bị Trương Cáp và Từ Hoảng vây chặt, phải nhờ Triệu Vân xông vào cứu thoát. Tình tiết ấy vừa khắc họa lòng can đảm, vừa cho thấy điểm yếu lớn nhất của ông: Quá hiếu thắng, không bao giờ muốn người khác nghĩ mình đã già.

Khi Lưu Bị xưng Hán Trung Vương, Hoàng Trung được xếp cùng Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân và Mã Siêu trong hàng “Ngũ hổ tướng”. Quan Vũ ban đầu bất mãn, cho rằng không thể đứng cùng một “lão tốt”, nhưng chiến công Định Quân Sơn đã đủ để Hoàng Trung có địa vị ngang hàng những danh tướng lừng lẫy nhất của Thục Hán.

Hoàng Trung và đoạn kết của một dũng tướng

Hồi 83 trong tác phẩm Tam quốc diễn nghĩa là đoạn kết bi tráng của Hoàng Trung. Khi Lưu Bị phát binh đánh Đông Ngô báo thù cho Quan Vũ, vô tình nói các lão tướng nay đã vô dụng. Biết điều này, Hoàng Trung lập tức mang đao lên ngựa, chỉ dẫn theo vài người thân tín đến chiến trường Di Lăng để chứng minh mình chưa già.

Gặp quân Ngô, Hoàng Trung chỉ đánh chưa đầy 3 hiệp đã chém tướng Sử Tích, sau đó giao chiến với Phan Chương đang sử dụng Thanh Long đao của Quan Vũ. Phan Chương không địch nổi phải bỏ chạy.

Ảnh minh họa. Ảnh: ChatGPT

Ngày hôm sau, bất chấp sự can ngăn của Quan Hưng, Trương Bào và Ngô Ban, Hoàng Trung một mình dẫn 5.000 quân xuất chiến. Thấy Phan Chương giả thua, ông quyết đuổi theo để báo thù cho Quan Vũ. Sau hơn 30 dặm, Hoàng Trung rơi vào vòng vây của Chu Thái, Hàn Đương, Lăng Thống và Phan Chương. Từ trên sườn núi, Mã Trung bắn một mũi tên trúng hõm vai lão tướng.

Quan Hưng và Trương Bào phá vây cứu ông về đại doanh, nhưng Hoàng Trung tuổi cao, khí huyết đã suy, vết thương nhanh chóng trở nặng. Trước lúc mất, ông nói mình chỉ là một võ phu, may mắn gặp được minh chủ; năm ấy đã 75 tuổi, sống như vậy cũng đủ. Điều ông căn dặn cuối cùng là mong Lưu Bị giữ gìn long thể để tiếp tục mưu đồ Trung Nguyên.

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