Theo vị lãnh đạo UBND phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng, trước đây tình trạng này từng xuất hiện và lực lượng chức năng đã tuyên truyền cho các em học sinh không nên chơi, nuôi búp bê Kumanthong để cầu may. Sau khi nghe tuyền truyền, các em học sinh đã không còn chơi trò này.

Búp bê Kumanthong được rao bán trên mạng xã hội. Nguồn BLO

Tuy nhiên, gần đây, nhiều bậc phụ huynh ở một số phường như: Phan Thiết, Phú Thủy, Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng (tỉnh Bình Thuận cũ), bàn tán việc một số học sinh nuôi, thờ cúng búp bê Kumanthong để cầu may mắn, học giỏi.

Các ngành chức năng đã phối hợp với nhà trường vào cuộc tìm hiểu và xác định có một học sinh mua búp bê Kumanthong từ mạng xã hội Facebook để bán cho bạn trong trường, khoảng 20 búp bê Kumanthong.

Theo UBND phường Mũi Né, việc nuôi búp bê Kumanthong là hoạt động mê tín dị đoan hết sức nguy hiểm, gây tâm lý hoang mang, lo sợ, tạo hệ lụy xấu cho bản thân các em học sinh, gia đình và xã hội.



Nhà trường và chính quyền địa phương đã tổ chức tuyên truyền cho các em học sinh về tác hại của việc thờ cúng búp bê Kumanthong, giải thích rõ với các em đây là hành vi trái với quy định pháp luật, mê tín dị đoan. Việc nuôi Kumanthong tiềm ẩn nhiều rủi ro, ảnh hưởng đến tâm lý của học sinh.

Theo UBND phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng, sau khi nghe tuyên truyền, tất cả các em học sinh nêu trên đều đã nhận thức được việc làm không hay của mình và cam kết sẽ từ bỏ việc mua, bán, cúng búp bê Kumanthong. Đồng thời, các em đã đốt búp bê đã mua trước đó.

Một thầy giáo của một ngôi trường ở phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng cho biết, trào lưu nuôi Kumanthong không mới, các ngành chức năng đã nhiều lần cảnh báo việc này. Vì vậy, các bậc phụ huynh cần quan tâm nhiều hơn đến đời sống tinh thần, tâm lý của con em mình...

