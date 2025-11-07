Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức hội thảo về chủ đề nóng: Phát thải carbon thấp trong nông nghiệp

Sản xuất phát thải thấp, yêu cầu tất yếu

Hội thảo do Chi hội ISSAAS Việt Nam (Hiệp hội Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Đông Nam Á Quốc tế - ISSAAS) đăng cai tổ chức. Hội thảo năm nay quy tụ hơn 320 nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh và sinh viên tham gia, trong đó có 200 báo cáo khoa học, hơn 50 poster, 46 sinh viên quốc tế đến từ Nhật Bản, Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan, Việt Nam, Campuchia, Hàn Quốc và nhiều quốc gia khác.

Các báo cáo tập trung vào các lĩnh vực: Khoa học cây trồng, di truyền và chọn giống, bảo vệ thực vật, chăn nuôi - thú y, nuôi trồng thủy sản, công nghệ thực phẩm, khoa học môi trường, cơ điện nông nghiệp, kinh tế và chính sách nông nghiệp, quản trị nông nghiệp, công nghệ sinh học, thổ nhưỡng học, nông nghiệp thông minh và chuyển đổi số.

GS.TS. Phạm Văn Cường – Phó Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam phát biểu khai mạc hội thảo,

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang tạo áp lực lớn lên an ninh lương thực toàn cầu, hội thảo nhằm chia sẻ những giải pháp công nghệ, kinh nghiệm ứng dụng để kiến tạo một nền nông nghiệp hiện đại, hiệu quả và có trách nhiệm với môi trường. Việc chuyển đổi sang nền nông nghiệp phát thải carbon thấp không còn là sự lựa chọn mà là một nhu cầu cấp thiết để đảm bảo an ninh lương thực và phát triển bền vững cho toàn khu vực.

Hội thảo Quốc tế ISSAAS 2025 đóng vai trò là một diễn đàn khoa học quan trọng, mang đến cơ hội vàng để chia sẻ kết quả nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm và thảo luận các mô hình hiệu quả.

Mục tiêu chung là cùng nhau hướng đến việc thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ hơn, kiến tạo một tương lai nông nghiệp hiện đại, hiệu quả và có trách nhiệm với môi trường cho châu Á.

GS.TS. Trần Đức Viên, Chủ tịch hội đồng khoa học đào tạo của Học viện NNVN, được trao giải thưởng ISSAAS Matsuda năm 2025 cho nhà khoa học tiêu biểu nhất có nhiều đóng góp cho khoa học, nghiên cứu và đào tạo trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn ở Việt Nam và quốc tế.

GS.TS. Phạm Văn Cường – Phó Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam – nhấn mạnh: Nội dung hội thảo tập trung vào việc chia sẻ các kết quả nghiên cứu về nông nghiệp phát thải carbon thấp. Trong đó, các nhà khoa học đã giới thiệu nhiều tiến bộ trong lĩnh vực trồng trọt như giảm đầu vào sản xuất, tiết kiệm nước tưới và hạn chế phát thải carbon. Đối với chăn nuôi, trọng tâm được đặt vào việc ứng dụng công nghệ chăn nuôi phát thải thấp, công nghệ vi sinh và công nghệ sinh học nhằm kiểm soát, quản lý và giảm thiểu khí thải carbon.

Các diễn giả phát biểu tại Hội thảo.

GS.TS. Phạm Văn Cường khẳng định, khoa học và công nghệ giữ vai trò then chốt trong việc hiện thực hóa mục tiêu phát triển nông nghiệp phát thải thấp. “Khoa học công nghệ có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Trước hết, cần có công nghệ để giảm đầu vào sản xuất như ứng dụng công nghệ gen, công nghệ thực phẩm, công nghệ phân bón hàm lượng thấp nhằm tạo ra các giống mới. Tiếp đó, phải chú trọng công nghệ xử lý đầu ra, bao gồm công nghệ xử lý môi trường và chất thải dư thừa...”, GS.TS Phạm Văn Cường nói.

Để thực hiện được các mục tiêu trên, việc ứng dụng công nghệ để quản lý và điều khiển là không thể thiếu. Ví dụ, trong trồng trọt là quản lý dinh dưỡng chính xác, còn trong chăn nuôi là quản lý thức ăn vừa đủ, vừa hiệu quả nhất, từ đó sẽ giảm thiểu được phát thải.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam đi đầu trong nghiên cứu canh tác phải thải thấp

Là một trong những cơ sở đào tạo, nghiên cứu hàng đầu về nông nghiệp, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã và đang triển khai rất nhiều nghiên cứu song hành cùng chủ đề của hội thảo. Các kết quả nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông minh và chuyển đổi số trong quản lý ngành nông nghiệp cũng là một điểm mạnh của Học viện được giới thiệu tại hội thảo.

GS. TS. Phạm Văn Cường cho biết: “Chúng tôi đang nghiên cứu canh tác phân bón thấp trong sản xuất lúa; giảm khí mê tan trong chăn nuôi bò, lợn; xử lý chuồng trại giảm phát thải; nghiên cứu công nghệ vi sinh giảm phát thải trong chăn nuôi. Ngoài ra, Học viện cũng có nhóm khoa học nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo, quản lý môi trường, quản lý sản xuất, nên kết quả nghiên cứu của Học viện hoàn toàn phù hợp với nội dung hội thảo”.

GS.TS. Phạm Văn Cường nhấn mạnh, Việt Nam cần tận dụng tốt cơ hội hợp tác quốc tế khi hội thảo có sự tham gia của nhiều nhà khoa học đến từ Nhật Bản và các nước Đông Nam Á. Đây là dịp để chúng ta học hỏi kinh nghiệm, tiếp thu tri thức, đồng thời chia sẻ những kết quả nghiên cứu của Việt Nam với bạn bè quốc tế, góp phần thúc đẩy quá trình phát triển nền nông nghiệp phát thải thấp.

Nội dung hội thảo tập trung vào việc chia sẻ các kết quả nghiên cứu về nông nghiệp phát thải carbon thấp.

Hiệp hội quốc tế về khoa học nông nghiệp Đông Nam Á (The International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences - ISSAAS) được chính thức thành lập năm 1994 nhằm xây dựng mạng lưới và thúc đẩy hợp tác giữa các nhà khoa học trong lĩnh vực nông nghiệp ở Châu Á, đặc biệt trong khu vực Đông Nam Á với mục đích chung tay phát triển nông nghiệp bền vững của khu vực. Các nước thành viên chính thức của hiệp hội là Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Philippine, Thái Lan và Việt Nam. Năm 2023, Hiệp hội kết nạp thêm thành viên mới là Campuchia.

Chi hội ISSAAS Việt Nam được thành lập và tham gia hiệp hội từ năm 1998, với đa số hội viên là các nhà khoa học của Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội – nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Năm 2016 và 2017, hội thảo ISSAAS đã được tổ chức tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam với sự tham gia của gần 700 nhà khoa học, sinh viên quốc tế đến từ nhiều quốc gia.

Đoàn đại biểu Chi hội ISSAAS Việt Nam tham dự hội thảo quốc tế tại Đại học Tokyo, Nhật Bản năm 2024.

Năm 2024, Hiệp hội ISSAAS đã tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập, đồng thời Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ 136 được đồng tổ chức bởi Chi hội ISSAAS Nhật Bản. Tham dự hội thảo có gần 500 các nhà khoa học, các nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên cao học từ các trường đại học, các viện nghiên cứu, các doanh nghiệp và tổ chức phát triển từ 7 nước thành viên và một số nước khác trong khu vực và trên thế giới tham dự. Các báo cáo khoa học tập trung vào các lĩnh vực chuyên sâu bao gồm: Kinh doanh nông nghiệp, Kỹ thuật nông nghiệp. Khoa học cây trồng, Khuyến nông, Chăn nuôi, Thú Y, Khoa học thủy sản, Môi trường, Lâm sinh học, Thiết kế cảnh quan, Bảo vệ thực vật, Khoa học đất, Nông nghiệp thông minh, Nông nghiệp số.

Năm 2025, Chi hội ISSAAS Việt Nam đăng cai tổ chức Hội thảo quốc tế của Hiệp hội tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam.