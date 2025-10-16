Chủ đề nóng

Thứ năm, ngày 16/10/2025 11:00 GMT+7

Hội Hỗ trợ liệt sĩ và thương binh TP.HCM: Hơn 55 tỷ đồng tri ân và hành trình tìm 745 mộ liệt sĩ

Nguyệt Minh Thứ năm, ngày 16/10/2025 11:00 GMT+7
Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ và thương binh TP.HCM đã tổng kết 5 năm hoạt động, chăm lo, hỗ trợ tri ân liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh nặng với tổng kinh phí đạt hơn 55 tỷ đồng.
Sáng 16/10, Đại hội đại biểu Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ và thương binh TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đã diễn ra tại Trung tâm Diamond Place (quận Đức Nhuận, TP.HCM). Sự kiện có sự tham dự của đại diện lãnh đạo thành phố, các ban ngành và đông đảo hội viên.

Đại hội có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu việc chính thức kiện toàn tổ chức sau khi sáp nhập Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) vào TP.HCM.

Trong 5 năm (2020 - 2025), Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ và thương binh (HTGĐLS&TB) TP.HCM đã đạt được nhiều thành quả đáng ghi nhận trong công tác "đền ơn đáp nghĩa" cả về mặt tinh thần và vật chất.

Hỗ trợ tìm 745 mộ liệt sĩ

Công tác hỗ trợ tìm kiếm thông tin liệt sĩ được Hội chú trọng hàng đầu, thể hiện trách nhiệm tri ân những người đã hy sinh. Theo báo cáo tại Đại hội, Hội đã thực hiện tư vấn chính sách và tìm mộ cho 337 lượt thân nhân liệt sĩ.

Đáng chú ý, Hội đã khớp nối thông tin xác định đúng 67 trường hợp, đính chính thông tin trên bia mộ cho 26 trường hợp và tìm được 745 mộ liệt sĩ tại các nghĩa trang khác nhau (như Long Khánh, Tiền Giang...). Hội cũng hỗ trợ giám định ADN hài cốt liệt sĩ cho 11 trường hợp và phối hợp đưa gần 300 hài cốt liệt sĩ về quê.

Về công tác lưu trữ, Hội đã thu thập được danh sách 48.447 liệt sĩ, đóng thành tập và lưu giữ tại văn phòng. Ngoài ra, Hội còn hợp tác với Quân đoàn 3 để xác định danh sách 328 liệt sĩ hy sinh trên địa bàn TP.HCM nhằm đưa vào Thư viện Thông tin liệt sĩ của Hội.

Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Phước Lộc (ngoài cùng bên phải) cùng các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: K.S

Chăm lo an sinh với hơn 55 tỷ đồng

Cùng với công tác tìm kiếm, các hoạt động hỗ trợ vật chất và an sinh xã hội cũng được Hội triển khai sâu rộng. Trong 5 năm, Hội đã vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tài trợ xây dựng, sửa chữa 112 nhà tình nghĩa, với tổng kinh phí 5,76 tỷ đồng.

Về chăm lo Tết và các ngày lễ lớn (30/4, 27/7, 2/9...), Hội đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, mẹ liệt sĩ, gia đình liệt sĩ và thương binh nặng khó khăn với tổng kinh phí hơn 1,642 tỷ đồng.

Đặc biệt, Hội đã tích cực triển khai thực hiện công văn 5133 của UBND TP.HCM về việc hỗ trợ thương binh, bệnh binh. Đến nay, 23 doanh nghiệp đã đăng ký hỗ trợ, và Hội đã phối hợp trao kinh phí hỗ trợ (2 triệu đồng/người/tháng) cho 106 thương binh, với tổng số tiền 1,394 tỷ đồng cho 9 tháng.

Tổng kết lại, tổng kinh phí tri ân liệt sĩ, chăm lo hỗ trợ gia đình liệt sĩ, thương binh và người có công trong 5 năm hoạt động của Hội đạt hơn 55 tỷ đồng, cùng nhiều hiện vật khác như 2,3 tấn gạo.

Các đại biểu tham gia ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Ảnh: K.S

Tầm nhìn mới: Kiện toàn tổ chức sau sáp nhập địa giới hành chính

Phát biểu tại Đại hội, đại tá, nhà báo Trần Thế Tuyển, Chủ tịch Hội HTGĐLS&TB TP.HCM, cho biết những kết quả bước đầu đạt được là nhờ "trái tim nồng ấm, chan chứa nghĩa tình đồng đội" của những người thiện nguyện.

Ông Trần Thế Tuyển nhấn mạnh, Đại hội lần thứ I (2025-2030) có ý nghĩa tổng kết thực tiễn, rút ra bài học kinh nghiệm và đặt ra phương hướng hoạt động mới, phù hợp với sự kiện sáp nhập tổ chức. Mục tiêu trọng tâm là kiện toàn tổ chức và nhân sự, sáng suốt lựa chọn những người có tâm, có điều kiện tham gia để thực hiện tốt nghị quyết Đại hội về hoạt động đền ơn đáp nghĩa trong nhiệm kỳ tới.

Cũng tại Đại hội, Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Phước Lộc đánh giá cao những hoạt động của Hội đã góp phần quan trọng lan tỏa giá trị chính trị – xã hội sâu sắc, củng cố niềm tin và khơi dậy tinh thần yêu nước trong nhân dân.

Đồng thời cho biết, TP thống nhất với các phương hướng hội đã đề ra. Bao gồm việc tiếp tục mở rộng và nâng cao tầm ảnh hưởng của các hoạt động tri ân, gắn kết với công tác giáo dục chính trị – tư tưởng, đặc biệt là giáo dục thế hệ trẻ hiểu sâu sắc giá trị của hòa bình, độc lập và sự hy sinh của cha anh.

Các đại biểu tham quan triển lãm ảnh chào mừng Đại hội Hội HTGĐLS&TB TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: K.S

Cùng với đó, tăng cường phối hợp với Quân đội nhân dân Việt Nam, các quân khu, bộ tư lệnh, câu lạc bộ truyền thống, các ban liên lạc cựu chiến binh để chia sẻ, kiểm chứng thông tin, phục vụ hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Cuối cùng là phát huy sức mạnh tổng hợp của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội và khối đại đoàn kết toàn dân trong các chương trình “Đền ơn đáp nghĩa”, để hoạt động của Hội đạt hiệu quả đồng bộ, toàn diện và bền vững hơn.

Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ TP.HCM được thành lập theo quyết định của UBND TPHCM vào tháng 4/2020. Đến ngày 12/9/2025, Hội được đổi tên thành Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ và thương binh TP.HCM theo quyết định của UBND thành phố về việc cho phép hợp nhất các hội quần chúng trên địa bàn sau khi sắp xếp tỉnh thành.
Đây là một tổ chức xã hội, hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản và minh bạch, với tôn chỉ hỗ trợ tinh thần và vật chất cho các gia đình liệt sĩ, thương binh nặng, góp phần vào chính sách an sinh của thành phố.


Cứu sống thai nhi tim bẩm sinh nặng, Bệnh viện Từ Dũ lập cột mốc kỹ thuật y khoa Việt Nam

Cứu sống thai nhi tim bẩm sinh nặng, Bệnh viện Từ Dũ lập cột mốc kỹ thuật y khoa Việt Nam

Thủ khoa đầu vào Đại Học Mở TP.HCM kể về cú 'vấp ngã' khi thi vào lớp 10

Thủ khoa đầu vào Đại Học Mở TP.HCM kể về cú "vấp ngã" khi thi vào lớp 10

