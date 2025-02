Hội Lim Xuân Ất Tỵ năm 2025: Nhiều hoạt động đặc sắc, không còn tình trạng “chặt chém” giá vé gửi xe?

Sáng 6/2, UBND huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh tổ chức họp báo về công tác tổ chức Lễ hội vùng Lim Xuân Ất Tỵ năm 2025.

Năm nay, lễ hội Lim diễn ra trong 2 ngày 9 và ngày 10/2 (tức ngày 12 và 13 tháng Giêng) tại 3 xã thuộc tổng Nội Duệ xưa, nay là thị trấn Lim, xã Nội Duệ và xã Liên Bão. Trung tâm lễ hội là núi Hồng Vân (núi Lim).

Bà Nguyễn Thị Hào - Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Du, Trưởng Ban chỉ đạo Lễ hội vùng Lim Xuân Ất Tỵ năm 2025 phát biểu tại họp báo. Ảnh: K.Lực





Phát biểu tại buổi họp báo, bà Nguyễn Thị Hào - Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Du, Trưởng Ban chỉ đạo Lễ hội cho biết, UBND huyện Tiên Du đã thành lập Ban chỉ đạo Lễ hội vùng Lim Xuân Ất Tỵ năm 2025, ban hành kế hoạch quản lý, tổ chức lễ hội, nhất là chú trọng công tác quy hoạch không gian tổ chức lễ hội.

Theo đó, về phần lễ, vào sáng 9/2 sẽ tổ chức dâng hương tại chùa Hồng Ân; Đón nhận bằng công nhận di tích cấp tỉnh đình làng Đình Cả (xã Nội Duệ); Sáng 10/2 (tức 13 tháng Giêng chính hội) tổ chức rước sắc từ đình làng Đình Cả, xã Nội Duệ lên đồi Lim làm tế lễ, dâng hương tại Lăng Tướng công Nguyễn Đình Diễn, rước sắc tế lễ dâng hương theo nghi thức truyền thống tại các đình, đền chùa ở các làng thuộc xã Liên Bão, thị trấn Lim.

Về phần hội, nhiều hoạt động sẽ diễn ra tại trung tâm đồi Lim và khu vực hồ điều hòa Vân Trường. Cụ thể, Ban Tổ chức sẽ tổ chức 10 lán trại hát quan họ; Chương trình biểu diễn, văn nghệ của Nhà hát Quan họ, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyên thông huyện Tiên Du tại sân khấu chính của Lễ hội; hát quan tại cửa đình, cửa chùa, hát quan họ dưới thuyền và tại các giai đình nghệ nhân.

Cùng với đó, tại lễ hội Lim năm nay còn có các trò chơi dân gian như: Đu tiên, vật truyền thống, bịt mắt bắt dê, đập niêu…; thi tổ tôm điếm, thư pháp, hội thơ, triển lãm bảo tồn nguồn gốc giá trị quan họ và bắn pháo hoa tầm thấp vào 21h ngày 12 tháng Giêng (tức ngày 9/2).

Lễ hội Lim - lễ hội Xuân lớn nhất vùng Kinh Bắc - Bắc Ninh hàng năm thu hút hàng vạn người về du Xuân, trẩy hội. "Năm ngoái báo cáo của Viettel cho thấy, thời điểm cao nhất khoảng 13.000 người" - ông Ngô Xuân Tính - Phó Trưởng ban Chỉ đạo lễ hội, Trưởng phòng Văn hóa huyện Tiên Du cho biết.

Để đảm bảo an toàn thực phẩm, tránh ách tắc giao thông và không để xảy ra tình trạng "chặt chém", nhất là giá vé gửi xe và hàng hóa, dịch vụ trong lễ hội, ông Ngô Xuân Tính cho biết, UBND huyện Tiên Du dự kiến sẽ huy động 300 công an và 100 người thuộc lực lượng quân sự và dân quân tự vệ chia làm 17 chốt để đảm bảo an ninh trật tự - an toàn giao thông, ngăn chặn, xử lý kịp thời các trường hợp làm mất an ninh trật tự, ùn tắc giao thông

Rút kinh nghiệm về tình trạng "chặt chém", nhất là giá gửi xe tại lễ hội Lim, ông Tính cho biết, năm nay, UBND huyện Tiên Du giao Phòng Kinh tế hạ tầng và Công an huyện Tiên Du xây dựng kế hoạch chi tiết các điểm trông, giữ xe, đồng thời kiểm tra, xử lý vi phạm tại các khu vực trông giữ xe.

Ông Ngô Xuân Tính - Phó Trưởng ban Chỉ đạo lễ hội, Trưởng phòng Văn hóa huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: K.Lực



Cùng với đó, Ban chỉ đạo lễ hội Lim cũng chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện công tác kiểm tra phòng dịch, vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn thực phẩm, trong đó yêu cầu các hộ kinh doanh tại lễ hội ký cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm, các cửa hàng, quán niêm yết giá cụ thể; nghiêm cấm các dịch vụ điện tử, các trò chơi dùng loa có công suất lớn, hoạt động tại các điểm gần trung tâm lễ hội…

Lãnh đạo UBND huyện Tiên Du cũng chỉ đạo lập đường dây nóng của Ban chỉ đạo lễ hội Lim Xuân Ất Tỵ năm 2025 đặt tại địa điểm Thường trực Ban chỉ đạo.

Số đường dây nóng là: 0934.345.623 khi du khách xảy ra vấn đề gì hoặc muốn gửi thông tin phản ánh thì liên hệ trực tiếp để được hướng dẫn và giải quyết.