Hội NDVN có 3,61 triệu hộ nông dân giỏi, điển hình tỷ phú Bình Dương, Bến Tre thu nhập chục tỷ/năm

Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vừa có Báo cáo số 153-BC/HNDTW ngày 5/2/2025 tổng kết thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/HNDTW ngày 04/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VI) về "Nâng cao chất lượng phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020".

Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết: Ban Thường vụ Trung ương Hội đã ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/HNDTW, thực hiện Quy định số 944-QĐ/HNDTW ngày 04/9/2014 về "Quy định tiêu chuẩn hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp và tổ chức thực hiện".

Đồng chí Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trao bằng khen của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho bà Chu Thị Hồng Hà - Nông dân Việt Nam xuất sắc đến từ tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: D.V



Nhằm tạo cơ sở pháp lý, nguồn lực thực hiện Nghị quyết, Ban Thường vụ Trung ương Hội đã chỉ đạo các Ban, đơn vị thuộc Trung ương Hội chủ động tham mưu, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất đưa nội dung triển khai hiệu quả phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" trở thành một nội dung trong Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Trung ương Hội đã ban hành Hướng dẫn số 466-HD/HNDTW ngày 23/6/2022 để tổ chức thực hiện, gắn phát triển phong trào với xây dựng nông thôn mới.

Để phù hợp với thực tiễn trong tình hình mới, Ban Thường vụ Trung ương Hội đã ban hành Quyết định số 181-QĐ/HNDTW ngày 20/2/2024 quy định về công nhận danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp thay thế Quy định số 944-QĐ/HNDTW ngày 04/9/2014 và chỉ đạo các cấp Hội triển khai thực hiện.

Ở địa phương, 100% Hội Nông dân cấp tỉnh, cấp huyện đã ban hành văn bản chỉ đạo, cụ thể hóa nội dung Nghị quyết thành các chương trình, kế hoạch để tổ chức thực hiện.

Hội Nông dân các cấp luôn xác định việc triển khai thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác

Hàng năm các cấp Hội đã bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương Hội để tổ chức thực hiện, giao chỉ tiêu cụ thể về số hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi đến cơ sở; tổ chức đăng ký, đánh giá, bình xét, phân loại, công nhận danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp theo thẩm quyền, đảm bảo đúng quy định của Ban Thường vụ Trung ương Hội.

Có trên 3,61 triệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, điển hình tỷ phú Bình Dương, Quảng Nam, Hà Nam

Về kết quả tổ chức thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững: Trong kỳ báo cáo, bình quân số lượng hộ hội viên, nông dân đăng ký danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp hàng năm đạt 6,21 triệu hộ, chiếm 53,4% so với tổng số hộ nông dân cả nước.

Qua bình xét, có trên 3,61 triệu hộ được công nhận đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Trong đó đạt danh hiệu cấp cơ sở chiếm 72,51%, cấp huyện chiếm 21,98%, cấp tỉnh chiếm 4,94%, cấp Trung ương chiếm 0,57% tổng số hộ đạt.

Thông qua phong trào, nhiều hộ nông dân đã phát huy tính chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tích cực tham gia chuyển đổi số trong nông nghiệp, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất, chế biến, tiêu thụ, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị nông sản đem lại hiệu quả kinh tế cao, trở thành những hộ sản xuất kinh doanh giỏi.

Điển hình như: Hộ gia đình ông Tống Văn Hướng ở xã Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương với mô hình trang trại tổng hợp chăn nuôi công nghệ cao (gà lạnh), trồng cây ăn trái và nuôi chim yến, hàng năm cho lợi nhuận khoảng 10 tỷ đồng, giải quyết việc làm thường xuyên cho hàng chục lao động. Tỷ phú nông dân Bình Dương Tống Văn Hướng tích cực tham gia các hoạt động ủng hộ, giúp đỡ hộ nghèo, hộ khó khăn với số tiền trên 1,4 tỷ đồng.

Ông Tống Văn Hướng-tỷ phú Bình Dương đang chăm sóc vườn cây ăn trái đặc sản được trồng theo chuẩn VietGAP của mình tại xã Minh Hoà, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Ảnh: Nguyên Vỹ

Hay như hộ gia đình ông Nguyễn Văn Hồng ở tỉnh Hà Nam với mô hình trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng cây ăn quả; đầu tư xây dựng khu giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm tập trung, đã mang lại thu nhập bình quân hàng năm trên 7 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho 25 lao động, giúp đỡ 25 hộ nghèo khó khăn về kỹ thuật, giống chăn nuôi…

Còn hộ ông ông Đặng Văn Bảy - thành viên Câu lạc bộ Nông dân tỷ phú huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre với mô hình nuôi tôm công nghệ cao có tổng doanh thu mỗi năm từ 80 đến 100 tỷ đồng, lợi nhuận gần 30 tỷ đồng/năm. Hiện tại ông Bảy đã giải quyết việc làm cho trên 80 lao động thường xuyên, mức thu nhập hàng năm từ 80 đến 100 triệu đồng/lao động/năm.

Hội Nông dân các cấp đã phát huy tốt vai trò tham gia thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở nông thôn; sử dụng hiệu quả các nguồn kinh phí được cấp hằng năm để hỗ trợ hội viên, nông dân xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả trong nông nghiệp, nông thôn.

Tính đến tháng 6/2024, các cấp Hội đã vận động, huy động các nguồn lực với tổng kinh phí trên 10.450 tỷ đồng để hỗ trợ, hướng dẫn hội viên nông dân xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình trang trại tổng hợp, mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, sinh thái, ứng dụng công nghệ cao; mô hình liên kết, hợp tác sản xuất theo chuỗi giá trị, góp phần phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

Hoạt động tuyên truyền, vận động, hỗ trợ hội viên nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn được đẩy mạnh.

Trong kỳ báo cáo, các cấp Hội đã vận động, hướng dẫn, hỗ trợ thành lập 31.027 mô hình kinh tế tập thể, gồm 8.147 hợp tác xã (trong đó có 6.000 hợp tác xã nông nghiệp) và 22.880 tổ hợp tác (trong đó có 19.228 tổ hợp tác trong nông nghiệp).

Các cấp Hội đã hướng dẫn, hỗ trợ thành lập 3.669 doanh nghiệp vừa và nhỏ, xây dựng 24.599 mô hình trang trại, 3.554 mô hình liên kết với doanh nghiệp, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/HNDTW cũng như Nghị quyết về tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn.

Để phát huy vai trò của các cấp Hội tham gia mạnh mẽ trong việc thực hiện chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế tập thể, Ban Thường vụ Trung ương Hội đã tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 182/QĐ-TTg ngày 20/02/2024 về việc phê duyệt Đề án "Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030", ban hành Kế hoạch số 16-KH/HNDTW ngày 08/3/2024 về việc thực hiện hiện Quyết định 182/QĐ-TTg, ký chương trình phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về việc tham gia hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp giai đoạn 2024-2030, ban hành Hướng dẫn số 98-HD/HNDTW ngày 23/7/2024 về thành lập hợp tác xã nông nghiệp nhằm tạo sự thống nhất, thuận lợi cho các cấp Hội tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp.

Ở địa phương, Hội Nông dân các tỉnh, thành phố đã phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 182/QĐ-TTg, đồng thời ban hành Kế hoạch của Hội Nông dân tỉnh, thành phố thực hiện Quyết định số 182/QĐ-TTg và tổ chức ký Chương trình phối hợp với Liên minh hợp tác xã tỉnh, thành phố về thực hiện Quyết định số 182/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Công tác chỉ đạo phong trào gắn với củng cố, xây dựng tổ chức Hội được quan tâm, qua đó đã thu hút, kết nạp mới 1.292.545 hội viên, thành lập mới 4.475 chi Hội và 25.192 tổ Hội Nông dân.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam thăm mô hình nuôi tôm công nghệ cao của tỷ phú Bến Tre - ông Đặng Văn Bảy.

Hội Nông dân đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ cho nông dân nhằm phát triển toàn diện phong trào nông dân giỏi

Có được kết quả tích cực như trên, các cấp Hội Nông dân Việt Nam đã đẩy mạnh các hoạt động liên kết, hợp tác, dạy nghề, dịch vụ hỗ trợ cho nông dân nhằm phát triển toàn diện phong trào.

Theo đó, các cấp Hội đã tập trung đẩy mạnh việc thành lập các mô hình Câu lạc bộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, phát triển chi Hội nông dân nghề nghiệp, tổ Hội nông dân nghề nghiệp để hội viên có cơ hội hợp tác, liên kết, giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm phát triển sản xuất, kinh doanh.

Trong kỳ báo cáo, cả nước đã có 1.321 Câu lạc bộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, 5.356 chi Hội nông dân nghề nghiệp, 35.866 tổ Hội nông dân nghề nghiệp được thành lập mới.

Để tạo sự thống nhất, Ban Thường vụ Trung ương Hội đã ban hành Hướng dẫn số 97-HD/HNDTW ngày 23/7/2024 về thành lập mô hình Câu lạc bộ "Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi", đồng thời chỉ đạo các cấp Hội tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nông dân thành lập đa dạng các mô hình Câu lạc bộ, chi Hội nông dân nghề nghiệp, tổ Hội nông dân nghề nghiệp.

Các cấp Hội tăng cường phối hợp, liên kết với các doanh nghiệp bảo lãnh cung ứng giống, vật tư đầu vào có chất lượng tốt cho nông dân theo hình thức trả chậm không tính lãi với tổng giá trị gần 17.000 tỷ đồng, tạo điều kiện cho nông dân có điều kiện đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Đồng thời, Hội Nông dân đẩy mạnh hướng dẫn, hỗ trợ nông dân xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm, đăng ký mã vạch, tem truy xuất nguồn gốc, trong đó đã hỗ trợ khoảng 6.000 sản phẩm nông nghiệp được công nhận OCOP từ 3 sao trở lên, góp phần gia tăng giá trị.

Về hỗ trợ vốn, Quỹ Hỗ trợ nông dân được sử dụng ngày càng hiệu quả, thiết thực, hỗ trợ nhiều hộ nông dân vươn lên khá giàu, khởi nghiệp thành công, trở thành hộ sản xuất, kinh doanh giỏi. Bên cạnh đó, các cấp Hội tích cực tín chấp hỗ trợ nông dân vay vốn để đầu tư sản xuất, kinh doanh. Cụ thể, những năm qua đã có 23.162 mô hình được vay vốn với 284 tỷ đồng và 100.247 hộ vay.

Công tác đào tạo nghề cho hội viên, nông dân được các cấp Hội chú trọng với nhiều mô hình và hình thức đào tạo phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng lao động, chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng tích cực, tạo cơ hội việc làm, thu nhập ổn định cho nông dân.

Trong kỳ báo cáo đã trực tiếp, phối hợp mở trên 20.000 lớp đào tạo nghề cho trên 600.000 lao động nông thôn, trong đó khoảng 80% có việc làm, thu nhập ổn định; đẩy mạnh mô hình "Nông dân dạy nông dân" qua đó giúp nông dân học hỏi kinh nghiệm trực tiếp từ những nông dân sản xuất giỏi để nâng cao hiệu quả sản xuất và kinh doanh.

Các cấp Hội đã phối hợp tổ chức 194.830 lớp tập huấn về khuyến nông, khuyến ngư cho 7.623.767 người; nhân rộng 8.964 mô hình ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất.

Các cấp Hội đã trực tiếp tổ chức bố trí 520 điểm trưng bầy, cửa hàng, phối hợp tổ chức 1.265 điểm trưng bày, cửa hàng để giới thiệu, tiêu thụ nông sản cho hội viên, nông dân.

Đồng thời hỗ trợ 833.397 hộ nông dân tham gia sàn thương mại điện tử, đưa 45.895 sản phẩm nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử; phối hợp tổ chức tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, tổ chức hơn 20.000 hội chợ, triển lãm, Festival nông nghiệp, ngư nghiệp, lúa gạo, trái cây và sản phẩm OCOP.

Thông qua phong trào đã phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái trong cộng đồng nông thôn, giúp cho 207.897 hộ nông dân thoát nghèo vươn lên làm ăn khá giả, 665.684 hộ thoát nghèo bền vững, góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn.

Điển hình như hộ gia đình ông Phan Ngọc Anh ở tỉnh Quảng Nam với mô hình trồng cây ăn quả gắn với mô hình du lịch sinh thái và sản xuất gạch xây dựng đã cho thu nhập hàng năm trên 25 tỷ đồng, tạo việc làm cho 354 lao động, hỗ trợ giống cây, con với tổng số tiền trên 2,5 tỷ đồng để giúp đỡ 65 hộ nông dân trên địa bàn tỉnh vươn lên thoát nghèo bền vững, đóng góp vào các hoạt động từ thiện với tổng giá trị trên 34 tỷ đồng.

Hộ gia đình ông Ngô Thọ Hòa ở tỉnh Kiên Giang với mô hình sản xuất lúa trên diện tích 50 ha, kết hợp làm dịch vụ máy cấy, gặt đập liên hợp, hàng năm cho thu nhập trên 6,2 tỷ đồng, tạo việc làm cho 36 lao động, giúp đỡ 24 hộ nghèo thoát nghèo…

Phát huy kết quả đạt được, các cấp Hội Nông dân Việt Nam đặt ra mục tiêu cụ thể phấn đấu hàng năm có: Từ 60% số hộ nông dân trở lên đăng ký phấn đấu và có từ 50% số hộ đăng ký trở lên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

Bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ, kỹ năng cho 50.000 nông dân xuất sắc, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện trở lên.

Đến hết nhiệm kỳ phấn đấu thực hiện các mục tiêu cụ thể sau:

Tỷ lệ hộ sản xuất, kinh doanh giỏi cấp trung ương, cấp tỉnh tăng ít nhất 10%, cấp huyện tăng ít nhất 15%.

Đảm bảo 100% địa bàn cấp xã có Câu lạc bộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi.

Để thực hiện mục tiêu đề ra, các cấp Hội Nông dân Việt Nam đề ra 5 nhiệm vụ, giải pháp để tập trung thực hiện trong thời gian tới. Cụ thể:

1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết nông dân tham gia phong trào.

2. Phát huy vai trò của các cấp Hội trong hỗ trợ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, nông dân xuất sắc phát triển sản xuất, kinh doanh.

3. Tập trung đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, nông dân xuất sắc.

4. Phát huy vai trò nòng cốt của nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, nông dân xuất sắc tham gia giảm nghèo bền vững.

5. Đổi mới công tác đánh giá, kiểm tra, sơ kết, tổng kết phong trào.