Hội nghị quan trọng tại TP.HCM của các doanh nghiệp Anh ngay sau cột mốc "Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Anh"

Hiệp hội Doanh nghiệp Anh Quốc tại Việt Nam (BritCham Vietnam, trụ sở tại TP.HCM) vừa cho biết, BritCham nhiệt liệt chào đón cột mốc rất quan trọng: Việt Nam và Vương quốc Anh đã chính thức nâng cấp quan hệ song phương lên tầm Đối tác Chiến lược Toàn diện nhân chuyến thăm chính thức vừa qua của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Vương quốc Anh.

“Việc nâng cấp này diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 15 năm Quan hệ Đối tác Chiến lược (2010-2025) và đánh dấu một chương mới. Điều này phản ánh sự tin cậy sâu sắc và cam kết chung trong việc tăng cường hợp tác thương mại, đầu tư, giáo dục, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững, năng lượng tái tạo, y tế, và các lĩnh vực tiên phong như AI và công nghệ bán dẫn”, ông Denzel Eades, đại diện BritCham, nhấn mạnh.

Ông Denzel Eades, người đại diện cho BritCham, tại 1 sự kiện kết nối kinh doanh tại Việt Nam. Nguồn: BritCham

Đối tác cho Trung tâm Tài chính Quốc tế TP.HCM

Ông Eades nhận định: “Việc nâng cấp quan hệ này là một bước phát triển then chốt, chính thức hóa “Khuôn khổ Đối tác về Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam – Anh” và chuyển đổi sự hợp tác của chúng ta từ ý định chiến lược sang một cấu trúc thực thi rõ ràng”.

Khuôn khổ này xác định rõ vai trò đặc thù của Vương quốc Anh, cho phép tận dụng chuyên môn sâu rộng từ The City of London (Khu vực tài chính London) với vai trò là một trung tâm tài chính toàn cầu và là trung tâm hàng đầu thế giới về thị trường vốn xanh.

Cụ thể hơn, ông Eades cho biết việc nâng cấp quan hệ tạo ra một kênh đối thoại cấp cao nhằm thúc đẩy tiến độ và hỗ trợ hoàn thiện các lộ trình pháp lý. Trong đó, vai trò của Hiệp hội Doanh nghiệp Anh Quốc tại Việt Nam là tiếp tục hỗ trợ, kết nối và thúc đẩy quá trình này bằng những hoạt động cụ thể như chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, tạo diễn đàn để các doanh nghiệp tiếp tục học hỏi và triển khai.

“Chúng tôi tin tưởng việc nâng cấp quan hệ sẽ mở ra những cơ hội đột phá trong quan hệ kinh doanh, thương mại”. Ngoài ra, ông Eades cũng nhấn mạnh: “Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp Vương quốc Anh - Việt Nam sắp tới của chúng tôi vào ngày 5/11 tại TP.HCM sẽ là một trong những diễn đàn cấp cao đầu tiên để khai thác khuôn khổ hợp tác mới này”.

Các doanh nghiệp Anh sẽ tập trung thảo luận về các bước đi thực tế, cần thiết nhằm hiện thực hóa tầm nhìn phát triển của TP.HCM. Cụ thể, ông Eades liệt kê một số nội dung như khởi động cơ chế thử nghiệm (sandbox) cho công nghệ tài chính Fintech, thí điểm phát hành Trái phiếu Xanh (Green Bond) theo tiêu chuẩn quốc tế, và tăng cường phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Nền tảng hợp tác kinh tế vững chắc giữa 2 đối tác

Mối quan hệ đối tác mới vừa nâng cấp giữa 2 nước được xây dựng trên nền tảng thương mại và đầu tư vững chắc, theo đại diện của BritCham.

Kim ngạch thương mại song phương trong 12 tháng gần nhất đã vượt 9 tỷ bảng Anh, được thúc đẩy bởi các lĩnh vực then chốt như: điện tử, máy móc, giày dép, dược phẩm và dịch vụ tài chính.

Vương quốc Anh hiện là nhà đầu tư lớn tại Việt Nam, với hơn 600 dự án trị giá hơn 4,5 tỷ USD đầu tư, theo BritCham.

Ông Kenneth Atkinson đại diện cho BritCham đóng góp ý kiến và kiến nghị đến lãnh đạo TP.HCM tại Hội nghị đối thoại giữa 2 bên ở TP.HCM ngày 30/10/2025. Ảnh: T. T

Hiệp hội doanh nghiệp năng động này cũng bày tỏ sự hoan nghênh đặc biệt đối với cam kết thiết lập cơ chế đối thoại kinh doanh thường niên giữa các nhà lãnh đạo Anh Quốc và các nhà hoạch định chính sách cấp cao Việt Nam.

Khẳng định cam kết tiếp tục hỗ trợ từ hiệp hội, ông Eades cho biết thêm: “BritCham Vietnam cam kết tiếp tục hỗ trợ các thành viên và làm việc với cả hai chính phủ để đảm bảo mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện mới này mang lại sự thịnh vượng lâu dài cho tất cả. Chúng tôi mong muốn thúc đẩy hợp tác kinh doanh mạnh mẽ hơn nữa và cải thiện môi trường thương mại”.