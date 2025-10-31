Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Kinh tế
Thứ sáu, ngày 31/10/2025 11:48 GMT+7

Hội nghị quan trọng tại TP.HCM của các doanh nghiệp Anh ngay sau cột mốc "Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Anh"

+ aA -
Tường Thụy Thứ sáu, ngày 31/10/2025 11:48 GMT+7
Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp Vương quốc Anh - Việt Nam của BritCham ngày 5/11 tại TP.HCM là một trong những diễn đàn cấp cao đầu tiên để khai thác khuôn khổ hợp tác đối tác mới giữa 2 nước.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Hiệp hội Doanh nghiệp Anh Quốc tại Việt Nam (BritCham Vietnam, trụ sở tại TP.HCM) vừa cho biết, BritCham nhiệt liệt chào đón cột mốc rất quan trọng: Việt Nam và Vương quốc Anh đã chính thức nâng cấp quan hệ song phương lên tầm Đối tác Chiến lược Toàn diện nhân chuyến thăm chính thức vừa qua của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Vương quốc Anh.

“Việc nâng cấp này diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 15 năm Quan hệ Đối tác Chiến lược (2010-2025) và đánh dấu một chương mới. Điều này phản ánh sự tin cậy sâu sắc và cam kết chung trong việc tăng cường hợp tác thương mại, đầu tư, giáo dục, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững, năng lượng tái tạo, y tế, và các lĩnh vực tiên phong như AI và công nghệ bán dẫn”, ông Denzel Eades, đại diện BritCham, nhấn mạnh.

Ông Denzel Eades, người đại diện cho BritCham, tại 1 sự kiện kết nối kinh doanh tại Việt Nam. Nguồn: BritCham

Đối tác cho Trung tâm Tài chính Quốc tế TP.HCM

Ông Eades nhận định: “Việc nâng cấp quan hệ này là một bước phát triển then chốt, chính thức hóa “Khuôn khổ Đối tác về Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam – Anh” và chuyển đổi sự hợp tác của chúng ta từ ý định chiến lược sang một cấu trúc thực thi rõ ràng”.

Khuôn khổ này xác định rõ vai trò đặc thù của Vương quốc Anh, cho phép tận dụng chuyên môn sâu rộng từ The City of London (Khu vực tài chính London) với vai trò là một trung tâm tài chính toàn cầu và là trung tâm hàng đầu thế giới về thị trường vốn xanh.

Cụ thể hơn, ông Eades cho biết việc nâng cấp quan hệ tạo ra một kênh đối thoại cấp cao nhằm thúc đẩy tiến độ và hỗ trợ hoàn thiện các lộ trình pháp lý. Trong đó, vai trò của Hiệp hội Doanh nghiệp Anh Quốc tại Việt Nam là tiếp tục hỗ trợ, kết nối và thúc đẩy quá trình này bằng những hoạt động cụ thể như chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, tạo diễn đàn để các doanh nghiệp tiếp tục học hỏi và triển khai.

“Chúng tôi tin tưởng việc nâng cấp quan hệ sẽ mở ra những cơ hội đột phá trong quan hệ kinh doanh, thương mại”. Ngoài ra, ông Eades cũng nhấn mạnh: “Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp Vương quốc Anh - Việt Nam sắp tới của chúng tôi vào ngày 5/11 tại TP.HCM sẽ là một trong những diễn đàn cấp cao đầu tiên để khai thác khuôn khổ hợp tác mới này”.

Các doanh nghiệp Anh sẽ tập trung thảo luận về các bước đi thực tế, cần thiết nhằm hiện thực hóa tầm nhìn phát triển của TP.HCM. Cụ thể, ông Eades liệt kê một số nội dung như khởi động cơ chế thử nghiệm (sandbox) cho công nghệ tài chính Fintech, thí điểm phát hành Trái phiếu Xanh (Green Bond) theo tiêu chuẩn quốc tế, và tăng cường phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Nền tảng hợp tác kinh tế vững chắc giữa 2 đối tác

Mối quan hệ đối tác mới vừa nâng cấp giữa 2 nước được xây dựng trên nền tảng thương mại và đầu tư vững chắc, theo đại diện của BritCham.

Kim ngạch thương mại song phương trong 12 tháng gần nhất đã vượt 9 tỷ bảng Anh, được thúc đẩy bởi các lĩnh vực then chốt như: điện tử, máy móc, giày dép, dược phẩm và dịch vụ tài chính.

Vương quốc Anh hiện là nhà đầu tư lớn tại Việt Nam, với hơn 600 dự án trị giá hơn 4,5 tỷ USD đầu tư, theo BritCham.

Ông Kenneth Atkinson đại diện cho BritCham đóng góp ý kiến và kiến nghị đến lãnh đạo TP.HCM tại Hội nghị đối thoại giữa 2 bên ở TP.HCM ngày 30/10/2025. Ảnh: T. T

Hiệp hội doanh nghiệp năng động này cũng bày tỏ sự hoan nghênh đặc biệt đối với cam kết thiết lập cơ chế đối thoại kinh doanh thường niên giữa các nhà lãnh đạo Anh Quốc và các nhà hoạch định chính sách cấp cao Việt Nam.

Khẳng định cam kết tiếp tục hỗ trợ từ hiệp hội, ông Eades cho biết thêm: “BritCham Vietnam cam kết tiếp tục hỗ trợ các thành viên và làm việc với cả hai chính phủ để đảm bảo mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện mới này mang lại sự thịnh vượng lâu dài cho tất cả. Chúng tôi mong muốn thúc đẩy hợp tác kinh doanh mạnh mẽ hơn nữa và cải thiện môi trường thương mại”.

Tham khảo thêm

Giám đốc Điều hành AmCham: 'Việt Nam hấp dẫn từ sự ổn định chính trị và nguồn nhân lực chất lượng cao'

Giám đốc Điều hành AmCham: "Việt Nam hấp dẫn từ sự ổn định chính trị và nguồn nhân lực chất lượng cao"

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Giá vàng hôm nay (31/10): Vàng SJC và nhẫn giảm đi ngược xu hướng thế giới

Giá vàng hôm nay 31/10 ghi nhận cả vàng SJC và nhẫn đều giảm so với hôm qua. Điều này đi ngược với đà tăng trở lại của vàng thế giới.

Giá vàng hôm nay mới nhất (29/10) tăng vọt: Dòng người xếp hàng ngày càng dài, nhà vàng lại ngừng bán

Thị trường
Giá vàng hôm nay mới nhất (29/10) tăng vọt: Dòng người xếp hàng ngày càng dài, nhà vàng lại ngừng bán

Giá vàng hôm nay mới nhất (30/10) quay đầu giảm: Nhà vàng lại khan hàng, dòng người xếp hàng không còn

Thị trường
Giá vàng hôm nay mới nhất (30/10) quay đầu giảm: Nhà vàng lại khan hàng, dòng người xếp hàng không còn

Giá vàng hôm nay (30/10): Vàng miếng SJC và nhẫn cùng trở lại đường đua tăng vọt

Thị trường
Giá vàng hôm nay (30/10): Vàng miếng SJC và nhẫn cùng trở lại đường đua tăng vọt

Đại biểu Quốc hội lại "hiến kế" huy động 500 tấn vàng trong dân

Đầu tư - Tài chính
Đại biểu Quốc hội lại 'hiến kế' huy động 500 tấn vàng trong dân

Đọc thêm

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La được phê chuẩn kết quả bầu giữ chức vụ mới
Tin tức

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La được phê chuẩn kết quả bầu giữ chức vụ mới

Tin tức

Ông Vi Đức Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La, giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La.

Loại thịt rẻ hơn thịt bò, giàu vitamin B1 và selen hơn thịt cừu, đem kho với đậu hũ thành món ngon quốc dân
Gia đình

Loại thịt rẻ hơn thịt bò, giàu vitamin B1 và selen hơn thịt cừu, đem kho với đậu hũ thành món ngon quốc dân

Gia đình

Loại thịt này là nguồn cung cấp chất đạm, vitamin B1, B3, B6, B12, sắt, kẽm, phốt pho, selen...tăng cường miễn dịch cho cơ thể.

Đại hội Công đoàn phường Điện Biên Phủ lần thứ I: Vững vàng bước vào nhiệm kỳ 2025-2030
Điện Biên Hôm Nay

Đại hội Công đoàn phường Điện Biên Phủ lần thứ I: Vững vàng bước vào nhiệm kỳ 2025-2030

Điện Biên Hôm Nay

Sáng 31/10, Công đoàn phường Điện Biên Phủ long trọng tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng, kiện toàn tổ chức và đề ra phương hướng hoạt động nhằm xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, là chỗ dựa tin cậy của người lao động.

Đề nghị bổ sung quy định để ngăn chặn, xử lý việc sử dụng AI mô phỏng khuôn mặt người nổi tiếng để lừa đảo
Tin tức

Đề nghị bổ sung quy định để ngăn chặn, xử lý việc sử dụng AI mô phỏng khuôn mặt người nổi tiếng để lừa đảo

Tin tức

Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại đề nghị bổ sung quy định phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi sử dụng AI mô phỏng khuôn mặt để lừa đảo, bôi nhọ, giả mạo danh tính người nổi tiếng hoặc người thân của họ.

Thanh Hóa: Công an xuất hiện, phong tỏa nhiều đoạn đường trước các tiệm vàng có tiếng
Tin tức

Thanh Hóa: Công an xuất hiện, phong tỏa nhiều đoạn đường trước các tiệm vàng có tiếng

Tin tức

Hiện có nhiều lực lượng công an xuất hiện trước một số cửa hàng vàng có tiếng trên đường Lê Hoàn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Cuộc thi viết 'Ký ức Hà Nội 2025' – Những mảnh ghép đong đầy sắc màu cảm xúc
Bạn đọc

Cuộc thi viết "Ký ức Hà Nội 2025" – Những mảnh ghép đong đầy sắc màu cảm xúc

Bạn đọc

Hà Nội không chỉ là Thủ đô với những con phố tấp nập, mà còn là nơi lưu giữ biết bao ký ức và câu chuyện đời thường đầy cảm xúc. Cuộc thi viết “Ký ức Hà Nội” lần thứ IV năm 2025 do Báo Dân Việt tổ chức, từng khoảnh khắc, từng hồi ức được kể lại như những mảnh ghép sống động, đưa người xem trở về với một Hà Nội thân thuộc, bình dị mà sâu lắng.

Tái cấu trúc ngành Sư phạm: Mục tiêu đào tạo giáo viên 'song ngữ', chất lượng 27 điểm đầu vào
Chuyển động Sài Gòn

Tái cấu trúc ngành Sư phạm: Mục tiêu đào tạo giáo viên "song ngữ", chất lượng 27 điểm đầu vào

Chuyển động Sài Gòn

Theo GS.TS. Huỳnh Văn Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, chiến lược phát triển giáo viên giai đoạn 2026-2035 cần tập trung chuẩn hóa, cá nhân hóa bồi dưỡng và thay đổi cơ chế chính sách để tạo ra đội ngũ chuyên nghiệp, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số.

TP.HCM thu ngân sách vượt tiến độ, chuẩn bị khởi công tuyến metro số 2 trong năm 2025
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM thu ngân sách vượt tiến độ, chuẩn bị khởi công tuyến metro số 2 trong năm 2025

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM ghi nhận kết quả tích cực trong 10 tháng đầu năm với tổng thu ngân sách đạt hơn 652.500 tỷ đồng, đồng thời tập trung hoàn thiện thủ tục để khởi công tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương trong năm 2025, tạo động lực phát triển hạ tầng và kinh tế đô thị.

Cùng AFA 24, Agribank lan tỏa giá trị tài chính xanh vì một tương lai bền vững
Doanh nghiệp

Cùng AFA 24, Agribank lan tỏa giá trị tài chính xanh vì một tương lai bền vững

Doanh nghiệp

Hội nghị Kế toán ASEAN lần thứ 24 (AFA 24) sẽ chính thức diễn ra từ ngày 30-31/10/2025 tại Hà Nội, do Việt Nam đăng cai với vai trò Chủ tịch Liên đoàn Kế toán ASEAN (AFA) nhiệm kỳ 2024-2025, dưới sự chủ trì của Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA). Agribank vinh dự đồng hành cùng sự kiện với tư cách Nhà tài trợ Vàng, thể hiện vai trò tiên phong, đồng hành cùng Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp trong thúc đẩy tài chính xanh, phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Đà Nẵng có dự án nhà ở xã hội gần 1.500 căn giá bán 18 triệu đồng/m2
Nhà đất

Đà Nẵng có dự án nhà ở xã hội gần 1.500 căn giá bán 18 triệu đồng/m2

Nhà đất

Đà Nẵng có dự án nhà ở xã hội gần 1.500 căn giá bán 18 triệu đồng/m2 là thông tin mới được Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng xác nhận.

Tháng cao điểm “Vì người nghèo” 2025: Lan tỏa tinh thần sẻ chia, hướng tới giảm nghèo bền vững
Xã hội

Tháng cao điểm “Vì người nghèo” 2025: Lan tỏa tinh thần sẻ chia, hướng tới giảm nghèo bền vững

Xã hội

Từ ngày 17/10 đến 18/11/2025, Tháng cao điểm “Vì người nghèo” được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động trên toàn quốc với chủ đề “Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Năm nay, các hoạt động hướng tới mục tiêu chăm lo toàn diện cho người nghèo từ nhà ở, sinh kế đến y tế, giáo dục, qua đó tạo động lực mới cho công tác giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội.

Niềm tin, lý tưởng và sứ mệnh của thanh niên Agribank trong thời đại mới
Doanh nghiệp

Niềm tin, lý tưởng và sứ mệnh của thanh niên Agribank trong thời đại mới

Doanh nghiệp

Trong tiến trình phát triển của cách mạng Việt Nam, thanh niên luôn là lực lượng tiên phong, là đội quân xung kích trên mọi lĩnh vực, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bước vào thời kỳ hội nhập, chuyển đổi số và phát triển bền vững, thế hệ trẻ Việt Nam càng được kỳ vọng là chủ thể của đổi mới, sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Lan Linh - Từ đam mê livestream đến hành trình truyền cảm hứng
Doanh nghiệp

Lan Linh - Từ đam mê livestream đến hành trình truyền cảm hứng

Doanh nghiệp

 Nhận thấy TikTok là nền tảng kết nối mạnh mẽ, Lan Linh bắt đầu hành trình sáng tạo nội dung với mong muốn lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng. Các video của cô không chỉ mang tính giải trí, đời thường mà còn đan xen những khoảnh khắc ý nghĩa từ các hoạt động thiện nguyện cùng gia đình.

Phẫn nộ cặp vợ chồng xăm tay con trai 1 tuổi để giành phần thưởng là một căn hộ
Xã hội

Phẫn nộ cặp vợ chồng xăm tay con trai 1 tuổi để giành phần thưởng là một căn hộ

Xã hội

Một đoạn video ghi lại cảnh bé trai mới hơn 1 tuổi gào khóc trong đau đớn khi cha mẹ cầm máy xăm “xăm” lên tay em, được cho là để tham gia một cuộc thi giành căn hộ trị giá 5 triệu rúp (khoảng 63.000 USD), đang gây phẫn nộ trên mạng xã hội. Sự việc xảy ra ở Nga.

Đề xuất giao Bộ Công an, Bộ Quốc Phòng quản lý hai quỹ quan trọng
Tin tức

Đề xuất giao Bộ Công an, Bộ Quốc Phòng quản lý hai quỹ quan trọng

Tin tức

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, Bộ Công an được giao quản lý quỹ đầu tư phát triển công nghiệp an ninh, phân cấp quản lý quỹ công nghiệp quốc phòng từ Chính phủ cho Bộ Quốc phòng.

Vụ 'lùm xùm ở Cảng Quy Nhơn': Tòa xử thua kiện, Cảng Quy Nhơn đối mặt vụ kiện mới
Kinh tế

Vụ "lùm xùm ở Cảng Quy Nhơn": Tòa xử thua kiện, Cảng Quy Nhơn đối mặt vụ kiện mới

Kinh tế

Tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án kinh tế giữa nguyên đơn là Công ty Vận tải biển Cửu Long và bị đơn là Công ty CP Cảng Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), Cảng Quy Nhơn đã bị tòa tuyên án thua kiện trong hầu hết các phán quyết về bản án. Không những vậy, Cảng Quy Nhơn còn phải đối mặt với một vụ kiện khác.

Nữ diễn viên livestream kêu cứu bị đánh: 'Tôi bị gãy mũi và 2 răng'
Văn hóa - Giải trí

Nữ diễn viên livestream kêu cứu bị đánh: "Tôi bị gãy mũi và 2 răng"

Văn hóa - Giải trí

Trao đổi với PV Dân Việt, diễn viên Phi Ngọc Ánh khẳng định đã bị đánh dẫn đến gãy mũi và 2 răng, hiện đang điều trị tại bệnh viện.

Cảnh báo đáng sợ về tuyên bố vũ khí ngày tận thế của ông Trump
Điểm nóng

Cảnh báo đáng sợ về tuyên bố vũ khí ngày tận thế của ông Trump

Điểm nóng

Kế hoạch nối lại các cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân của Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh dấu một bước leo thang mới, phá vỡ điều cấm kỵ sẽ đẩy một cuộc chiến tranh hạt nhân toàn cầu đến gần hơn, Sevim Dagdelen, chuyên gia chính sách đối ngoại của Liên minh Lý trí và Công lý (SWJ) thuộc đảng Đức Sahra Wagenknecht, phát biểu với RIA Novosti.

Giá thép Trung Quốc giữ xu hướng tăng vì siết sản xuất, giảm phát thải
Nhà đất

Giá thép Trung Quốc giữ xu hướng tăng vì siết sản xuất, giảm phát thải

Nhà đất

Giá thép tăng khi tâm lý thị trường cải thiện nhờ kỳ vọng Mỹ - Trung đạt thỏa thuận thương mại mới, cùng với đà bổ sung hàng tồn kho của các nhà máy thép Trung Quốc sau khi nới lỏng hạn chế sản xuất.

Trần Quốc Tuấn - Bậc kỳ tài quân sự trong lịch sử Việt Nam
Đông Tây - Kim Cổ

Trần Quốc Tuấn - Bậc kỳ tài quân sự trong lịch sử Việt Nam

Đông Tây - Kim Cổ

Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn là một danh nhân kiệt xuất của dân tộc Việt Nam, đồng thời là bậc kỳ tài quân sự cổ kim của thế giới.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung: Luật Điều ước Quốc tế đáp ứng yêu cầu chính trị, đối ngoại của lãnh đạo cấp cao
Tin tức

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung: Luật Điều ước Quốc tế đáp ứng yêu cầu chính trị, đối ngoại của lãnh đạo cấp cao

Tin tức

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết, Luật Điều ước Quốc tế sửa đổi bổ sung quy định đặc thù, rút gọn hơn thủ tục ký kết điều ước quốc tế đáp ứng yêu cầu chính trị, đối ngoại, hoạt động của Lãnh đạo cấp cao.

TP.HCM kiện toàn lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất và SAWACO
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM kiện toàn lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất và SAWACO

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất và SAWACO, nhằm kiện toàn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý đất đai và hạ tầng cấp nước của thành phố.

Tin sáng (31/10): “Bão chấn thương” đe dọa ĐT Việt Nam
Thể thao

Tin sáng (31/10): “Bão chấn thương” đe dọa ĐT Việt Nam

Thể thao

“Bão chấn thương” đe dọa ĐT Việt Nam ; Arsenal và Real Madrid theo đuổi Fabian Ruiz; Bayern Munich không mua đứt Nicolas Jackson; Liverpool chú ý tới Micky van de Ven; Lamine Yamal mờ nhạt tại El Clasico vì… 1 người mẫu Italia.

Khi Nha Trang “thăng hạng” đáng sống, cơ hội đầu tư mới mở ra
Du lịch

Khi Nha Trang “thăng hạng” đáng sống, cơ hội đầu tư mới mở ra

Du lịch

Trong bức tranh du lịch Việt đang chuyển mình mạnh mẽ, Nha Trang nổi bật là điểm đến “thăng hạng” toàn diện, không chỉ về chất lượng dịch vụ, mà còn ở giá trị sống và tiềm năng đầu tư.

Hành trình xuyên Việt trong lòng VEC: 34 tỉnh, thành kể chuyện bằng sản vật tại Hội chợ Mùa thu lần thứ nhất 2025
Xã hội

Hành trình xuyên Việt trong lòng VEC: 34 tỉnh, thành kể chuyện bằng sản vật tại Hội chợ Mùa thu lần thứ nhất 2025

Xã hội

Bước chân vào Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) những ngày này, du khách như lạc vào một “Việt Nam thu nhỏ” giữa mùa thu Hà Nội với hàng nghìn sản vật đến từ khắp các tỉnh thành đất nước Ngày 31/10 tới đây, Tại đây, họ sẽ tận mắt chứng kiến một Kỷ lục Việt Nam mới được làm từ chính các sản vật của đất nước.

Cận cảnh khu vực sạt lở rộng 3.500m2 trên đèo D'ran, đất sụt lún sâu 2 mét ở Lâm Đồng
Ảnh

Cận cảnh khu vực sạt lở rộng 3.500m2 trên đèo D'ran, đất sụt lún sâu 2 mét ở Lâm Đồng

Ảnh

Khu vực sạt lở rộng 3.500m2, ước tính khối lượng khoảng 60.000m3 đất đá bị sụt lún trên đèo D'ran (đoạn qua phường Xuân Trường - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng), cơ quan chức năng phải cấm đường để đảm bảo an toàn và tiến hành khắc phục.

Ông Trump gửi thông điệp ẩn ý tới ông Putin
Thế giới

Ông Trump gửi thông điệp ẩn ý tới ông Putin

Thế giới

Theo một bài báo trên tờ báo Phần Lan Helsingin Sanomat, tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc bắt đầu "ngay lập tức" thử nghiệm hạt nhân là một nỗ lực nhằm thu hút sự chú ý của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nêu 13 nhóm thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước
Tin tức

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nêu 13 nhóm thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước

Tin tức

Sáng 31/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an thừa uỷ quyền Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình dự thảo Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước (sửa đổi).

Bắt nhóm chuyên sản xuất mỹ phẩm chăm sóc da giả nhãn hiệu Vichy, My Gold Korea Red Ginseng
Chuyển động Sài Gòn

Bắt nhóm chuyên sản xuất mỹ phẩm chăm sóc da giả nhãn hiệu Vichy, My Gold Korea Red Ginseng

Chuyển động Sài Gòn

Một nhóm chuyên sản xuất, tiêu thụ mỹ phẩm chăm sóc da giả nhãn thương hiệu nổi tiếng như Vichy, My Gold Korea Red Ginseng vừa bị Công an TP.HCM bắt giữ.

TP.HCM kiến nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ quản lý trật tự đô thị cấp xã sau sáp nhập
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM kiến nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ quản lý trật tự đô thị cấp xã sau sáp nhập

Chuyển động Sài Gòn

Sau sáp nhập chính quyền đô thị 2 cấp, TP.HCM gặp khó trong quản lý trật tự đô thị nên kiến nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn rõ chức năng, nhiệm vụ cho cấp xã, tránh chồng chéo, bỏ sót trách nhiệm.

Tin đọc nhiều

1

Năm 1430, vì sao ông vua sáng lập nhà Lê sơ lại đổi tên vùng đất này ở Thanh Hóa từ Lam Sơn thành Lam Kinh?

Năm 1430, vì sao ông vua sáng lập nhà Lê sơ lại đổi tên vùng đất này ở Thanh Hóa từ Lam Sơn thành Lam Kinh?

2

Chuyên gia Việt Nam giúp Cuba nuôi thành công loài cá sống khỏe, cứ mỗi kilogam cá giúp Cuba tiết kiệm 2 USD nhập khẩu

Chuyên gia Việt Nam giúp Cuba nuôi thành công loài cá sống khỏe, cứ mỗi kilogam cá giúp Cuba tiết kiệm 2 USD nhập khẩu

3

Một quốc gia phải nhập khẩu 90% lương thực vừa ký bản ghi nhớ hợp tác thương mại gạo với Việt Nam

Một quốc gia phải nhập khẩu 90% lương thực vừa ký bản ghi nhớ hợp tác thương mại gạo với Việt Nam

4

Một loài cá lượn như tàu ngầm trong bóng tối, nấu chả cần cho mì chính, nuôi thành công ở Yên Thế, nay là tỉnh Bắc Ninh

Một loài cá lượn như tàu ngầm trong bóng tối, nấu chả cần cho mì chính, nuôi thành công ở Yên Thế, nay là tỉnh Bắc Ninh

5

Giá vàng hôm nay (31/10): Vàng SJC và nhẫn giảm đi ngược xu hướng thế giới

Giá vàng hôm nay (31/10): Vàng SJC và nhẫn giảm đi ngược xu hướng thế giới