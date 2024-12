Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự Nhà máy Lọc dầu Dung Quất năm 2024

Chủ trì Hội nghị có ông Cao Tuấn Sĩ – Giám đốc NMLD Dung Quất; Thượng tá Nguyễn Thọ Thanh – Trưởng phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi. Tham dự có các trưởng/phó ban chuyên môn BSR và đại diện các phòng chuyên môn Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Giám đốc NMLD Dung Quất Cao Tuấn Sĩ phát biểu tại Hội nghị.

Năm 2024, tình hình ANTT liên quan đến NMLD Dung Quất cơ bản ổn định, tạo điều kiện thuận lợi để Công ty BSR bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn quá trình vận hành liên tục của Nhà máy, công tác bảo dưỡng tổng thể lần 5 năm 2024 tại NMLD Dung Quất đảm bảo đúng yêu cầu theo kế hoạch đề ra. Song còn một số vấn đề tiềm ẩn phức tạp, như: quá trình bảo dưỡng vẫn còn nảy sinh những vấn đề vi phạm quy định về an ninh, an toàn của nhà thầu; vẫn còn xảy ra tình trạng người dân xâm phạm các công trình trên biển của Nhà máy để đánh bắt hải sản; quá trình triển khai xây dựng tường rào của mặt bằng Dự án nâng cấp mở rộng Nhà máy gặp vướng mắc; số lượt nhân sự, phương tiện, vật tư ra/vào Nhà máy lớn, gây khó khăn cho quá trình kiểm tra, kiểm soát an ninh, an toàn.

Các lực lượng thuộc Công an tỉnh thường xuyên phối hợp Ban An toàn - Môi trường, Công ty BSR và Công ty Cổ phần dịch vụ bảo vệ An ninh dầu khí Việt Nam - Chi nhánh Miền Trung (PVS) trong việc nắm tình hình, tổ chức triển khai các biện pháp công tác bảo đảm an ninh, an toàn Nhà máy và trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất. Qua đó, đã phát hiện và phối hợp xử lý các vụ việc liên quan đến việc xâm phạm an ninh Nhà máy.

Công tác phòng cháy, chữa cháy được quan tâm phối hợp chặt chẽ, đồng bộ. Công an tỉnh đã bố trí 01 xe chữa cháy và cán bộ, chiến sĩ thường trực tại trụ sở Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Khu vực 2, sẵn sàng tham gia ứng phó sự cố khẩn cấp; hỗ trợ 01 xe chữa cháy cùng 02 cán bộ, chiến sĩ trực tại khu vực Nhà máy khi có yêu cầu; phối hợp tham gia, thực tập các phương án kịch bản chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, ứng phó sự cố tràn dầu tại Cảng Jetty và các khu vực Nhà máy. Tổ chức nhiều đợt tuần tra, kiểm tra đảm bảo PCCC rừng dọc hành lang bảo vệ Nhà máy.

Trong công tác phát động phong trào bảo vệ ANTQ, Công an tỉnh phối hợp Công ty BSR xây dựng, đăng tải hàng chục tin, bài, phóng sự tuyên truyền về công tác phối hợp tuần tra, canh gác bảo vệ mục tiêu, tuần tra vũ trang khu vực Nhà máy, vùng phụ cận. Tổ chức 06 đợt tuyên truyền cho người dân về bảo vệ an ninh, an toàn các công trình trên biển, 04 đợt tuyên truyền công tác phòng cháy, chữa cháy rừng cho nhân dân khu vực xung quanh Nhà máy; tổ chức 01 buổi tham quan Nhà máy và chia sẻ đến người dân xã Bình Trị, huyện Bình Sơn về công tác bảo vệ môi trường, an toàn, an ninh của Nhà máy.

Thời gian tới, theo nhận định của Công an tỉnh Quảng Ngãi, tình trạng vi phạm các quy định, quy trình bảo vệ an ninh, an toàn Nhà máy, người dân xâm phạm các công trình trên biển của Nhà máy để đánh bắt hải sản, lấn chiếm để trồng cây, ngăn cản việc triển khai Dự án nâng cấp mở rộng Nhà máy vẫn còn xảy ra; nguy cơ phá hoại, khủng bố, cháy nổ... đặt ra cho công tác đảm bảo ANTT, an toàn của Nhà máy nhiều vấn đề phức tạp, nặng nề hơn.

Để tiếp tục bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Nhà máy, Công an tỉnh và Công ty BSR tiếp tục thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp số 02.

Hai bên thống nhất và tiếp tục đẩy mạnh công tác tham mưu UBND tỉnh để UBND tỉnh chỉ đạo và phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND huyện Bình Sơn tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định 1756/QĐ-TTg, ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa NMLD Dung Quất vào danh mục công trình quan trọng liên quan đến ANQG; Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 15/4/2011 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án đảm bảo ANTT NMLD Dung Quất và các văn bản khác có liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, an toàn Nhà máy.

Tiếp tục triển khai hiệu quả công tác đảm bảo ANTT mặt bằng Dự án nâng cấp, mở rộng Nhà máy, hành lang bảo vệ Nhà máy, không để để người dân lấn, chiếm đất để canh tác, xây dựng lều quán, nhà cửa trái phép. Tăng cường công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh thông tin, an ninh mạng, bảo vệ bí mật nhà nước, quản lý hoạt động người nước ngoài và các doanh nghiệp, nhà thầu có quan hệ, hoạt động liên quan đến Nhà máy. Chủ động phối hợp trao đổi thông tin về tình hình ANTT tại Nhà máy để phòng ngừa, xử lý kịp thời, hiệu quả. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân viên Nhà máy, Nhân dân sống xung quanh khu vực Nhà máy nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, thực hiện công tác đảm bảo an ninh, an toàn Nhà máy - công trình quan trọng liên quan đến ANQG. Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo, giao ban theo quy định. Định kỳ 02 đơn vị thường trực chủ động trao đổi, cập nhật thông tin, đánh giá, dự báo tình hình ANTT, qua đó kịp thời tham mưu, đề xuất lãnh đạo 02 cơ quan theo dõi, chỉ đạo.

Hội nghị là dịp để BSR và Công an tỉnh Quảng Ngãi sơ kết Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

Phát biểu tại Hội nghị, Giám đốc NMLD Dung Quất Cao Tuấn Sĩ cảm ơn các lực lượng thuộc Công an tỉnh Quảng Ngãi năm qua đã thực hiện đầy đủ, trách nhiệm cao Quy chế phối hợp, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho NMLD Dung Quất. Tuy nhiên, công tác an ninh cho Nhà máy giai đoạn mới đang phải đối mặt nhiều nguy cơ rủi ro tiềm tàng mới; BSR đề nghị Công an tỉnh Quảng Ngãi triển khai các giải pháp/biện pháp nghiệp vụ cao hơn nữa; áp dụng KHKT vào công tác kiểm soát an ninh. Đặc biệt, trong năm 2025, BSR triển khai nhiều dự án đầu tư, đặc biệt là Dự án NCMR NMLD Dung Quất; vì vậy công tác đảm bảo an ninh để dự án triển khai đúng kế hoạch là một trong những nhiệm vụ then chốt trong năm 2025.

Thượng tá Nguyễn Thọ Thanh – Trưởng phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi nhìn nhận Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về “Phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Theo đó, định hướng mở rộng và xây dựng Trung tâm Lọc hóa dầu và Năng lượng Quốc gia tại KKT Dung Quất. Đây là nhiệm vụ chính trị không chỉ của tỉnh Quảng Ngãi mà còn đặt ra cho Công an tỉnh Quảng Ngãi trách nhiệm về tầm quan trọng trong việc đảm bảo an ninh mà NMLD Dung Quất là trái tim của Trung tâm. Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp thu các ý kiến tại Hội nghị này nhằm quán triệt và triển khai sâu rộng các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2025, đó là tiếp tục đảm bảo an ninh cho NMLD Dung Quất hoạt động an toàn, ổn định; đó là đảm bảo an ninh trật tự mặt bằng Dự án NCMR NMLD Dung Quất và các nhiệm vụ trọng tâm khác.