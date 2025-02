Hội Nông dân Hải Phòng giảm 36 cơ sở Hội sau thực hiện sáp nhập

Sau khi thực hiện kế hoạch định hướng sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy do Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình ký tại văn bản số 141/KH-BCĐTKNQ18 ngày 6/12/2024, hiện tổng các cơ sở hội tại thành phố Hải Phòng còn 148/184, giảm 36 đơn vị cơ sở hội.

Cán bộ Hội Nông dân cơ sở cấp huyện, quận tham dự buổi tổng kết công tác năm 2024. Ảnh: PV.

Các đơn vị cơ sở Hội cấp huyện, quận, thành phố Hải Phòng trong buổi tổng kết công tác năm 2024. Ảnh: PV.

Theo đó, huyện Thủy Nguyên trước sáp nhập là 37 tổ chức cơ sở hội, hiện Thuỷ Nguyên lên thành phố còn 21 cơ sở hội và xã chuyển thành phường, những đơn vị sáp nhập đều có tên gọi mới (có 12 đơn vị có tên gọi mới); huyện Tiên Lãng giảm từ 21 cơ sở hội còn 19 cơ sở hội, trong đó có xã Bạch Đằng – Quang Phục – Toàn Thắng sáp nhập với tên mới là Tân Minh, Chủ tịch Hội xã Tân Minh là ông Nguyễn Văn Hiếu (Nguyên Chủ tịch Hội Nông dân xã Bạch Đằng); huyện Vĩnh Bảo giảm từ 30 cơ sở hội còn 20 cơ sở hội; huyện Kiến Thụy giảm từ 18 còn 16 cơ sở hội, xã Đại Hà – Thụy Hương – Ngũ Đoan sáp nhập với nhau và có tên mới là xã Kiến Hưng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Kiến Hưng là ông Vũ Huy Thọ (Nguyên Chủ tịch Hội Nông dân xã Ngũ Đoan); huyện An Dương (hiện là quận An Dương) giảm từ 16 cơ sở hội còn 10 cơ sở hội; quận Kiến An giảm từ 10 còn 7 cơ sở hội trong đó phường Phù Liễn và phường Tràng Minh sáp nhập với tên mới là phường Bắc Hà và phường Quán Trữ, Đồng Hoà, Lãm Hà sáp nhập lấy tên mới là phường Đồng Hoà; quận Hồng Bàng tăng từ 2 cơ sở hội lên 5 (thêm 3 đơn vị chuyển từ huyện An Dương sang).