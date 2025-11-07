Chủ đề nóng

Kỉ niệm 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường
Bão số 13 - Kalmaegi
Vingroup kiện ông Lê Trung Khoa
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Hội và Cuộc sống
Thứ sáu, ngày 07/11/2025 19:14 GMT+7

Hội Nông dân Ninh Bình tổ chức Hội nghị đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng

+ aA -
Vũ Thượng Thứ sáu, ngày 07/11/2025 19:14 GMT+7
Nhằm phát huy tinh thần trách nhiệm và quyền làm chủ của cán bộ, hội viên nông dân trong việc xây dựng đường lối, chủ trương của Đảng. Thời gian qua, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm và niềm tin tuyệt đối

Hội nghị có sự tham dự và chủ trì của ông Triệu Văn Thái, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, cùng các ông, bà Ủy viên Ban Chấp hành, cán bộ, hội viên nông dân tỉnh Ninh Bình.

Ngày 6/11, Hội Nông dân Ninh Bình tổ chức Hội nghị đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: HND

Tại Hội nghị, đã có 10 ý kiến tham luận đầy tâm huyết, trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, cán bộ và hội viên nông dân trong tỉnh. Các ý kiến này không chỉ thể hiện tinh thần thẳng thắn, trí tuệ mà còn khẳng định niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng.

Các đại biểu đều thống nhất đánh giá cao chất lượng chuẩn bị của các văn kiện. Nhiều ý kiến nhận định dự thảo lần này có bố cục chặt chẽ, khoa học, phản ánh toàn diện thành tựu 40 năm đổi mới, thể hiện rõ bản lĩnh chính trị, trí tuệ và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Ông Nguyễn Cao Tấn-Phó Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình đóng góp ý kiến tham luận. Ảnh: HND
Bà Phạm Thị Thanh Huyền-Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình. Ảnh: HND

Các ý kiến đóng góp khẳng định: Văn kiện đã tổng kết sâu sắc kết quả nhiệm kỳ XIII, xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển đất nước giai đoạn 2026–2030, tầm nhìn đến năm 2045, hướng tới mục tiêu xây dựng Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, có vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế.

Tiếp tục mở rộng việc lấy ý kiến cơ sở

Bên cạnh việc đóng góp cho dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, các đại biểu cũng tập trung góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị, Kế hoạch, Đề án nhân sự Đại hội Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025–2030.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình Triệu Văn Thái ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm, thể hiện tinh thần xây dựng Đảng và xây dựng tổ chức hội vững mạnh.

Ông Triệu Văn Thái-Chủ tịch Hội Nông dân Ninh Bình phát biểu. Ảnh: HND

Ông Triệu Văn Thái đề nghị các cấp Hội trong tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, mở rộng việc lấy ý kiến trong đội ngũ cán bộ, hội viên nông dân. Qua đó góp phần làm phong phú, đa dạng hơn các nội dung đóng góp cho dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Việc tổ chức lấy ý kiến được triển khai đồng bộ, rộng khắp được xem là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng. Thể hiện rõ quyền làm chủ và ý thức chính trị cao của cán bộ, hội viên nông dân trong đóng góp xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng trong giai đoạn phát triển mới.

Tham khảo thêm

Nông thôn mới Ninh Bình nhiều nơi đẹp như phim, xã mới này 2 bên đường toàn biệt thự, nhà lầu

Nông thôn mới Ninh Bình nhiều nơi đẹp như phim, xã mới này 2 bên đường toàn biệt thự, nhà lầu

Phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình mới, sau sáp nhập, nơi vừa diễn ra một công việc quan trọng do Sở Y tế tiến hành

Phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình mới, sau sáp nhập, nơi vừa diễn ra một công việc quan trọng do Sở Y tế tiến hành

Ninh Bình yêu cầu tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm, khôi phục hiện trạng Di sản Tràng An

Ninh Bình yêu cầu tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm, khôi phục hiện trạng Di sản Tràng An

Thanh Hóa, Ninh Bình ra quân bảo vệ chim hoang dã, phát hiện 195 con chim mồi, thả ngay về môi trường tự nhiên

Thanh Hóa, Ninh Bình ra quân bảo vệ chim hoang dã, phát hiện 195 con chim mồi, thả ngay về môi trường tự nhiên

Hoa hồng cổ trồng thành vườn 'đẹp phát hờn' ở Ninh Bình, bà chủ chỉ ngồi nhà sao vẫn bán hoa đi khắp Việt Nam?

Hoa hồng cổ trồng thành vườn "đẹp phát hờn" ở Ninh Bình, bà chủ chỉ ngồi nhà sao vẫn bán hoa đi khắp Việt Nam?

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

“Nông dân SXKD giỏi” ở Thanh Hóa: Động lực giúp hội viên, nông dân phát triển, làm giàu bền vững

Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa hiện có 166 cơ sở Hội, 4.246 chi hội với 458.425 hội viên nông dân, chiếm trên 80% lực lượng lao động trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp toàn tỉnh.

Quảng Trị: Đưa nông sản lên mạng xã hội, bước đi chiến lược trong chuyển đổi nông nghiệp, hỗ trợ nông dân

Hội và Cuộc sống
Quảng Trị: Đưa nông sản lên mạng xã hội, bước đi chiến lược trong chuyển đổi nông nghiệp, hỗ trợ nông dân

Phó Chủ tịch BCH TƯ Hội Nông dân Việt Nam: Hội Nông dân Lào Cai chú trọng xây dựng các chi, tổ hội nghề nghiệp

Hội và Cuộc sống
Phó Chủ tịch BCH TƯ Hội Nông dân Việt Nam: Hội Nông dân Lào Cai chú trọng xây dựng các chi, tổ hội nghề nghiệp

Kêu gọi tiêu thụ cam cho nông dân tỉnh Quảng Trị do gặp mưa lũ

Hội và Cuộc sống
Kêu gọi tiêu thụ cam cho nông dân tỉnh Quảng Trị do gặp mưa lũ

Tuyên Quang: Xử lý rác thải thân thiện môi trường, nông dân bỏ túi lợi nhuận tăng 30%

Hội và Cuộc sống
Tuyên Quang: Xử lý rác thải thân thiện môi trường, nông dân bỏ túi lợi nhuận tăng 30%

Đọc thêm

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra cao điểm chống khai thác IUU tại tỉnh An Giang
Nhà nông

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra cao điểm chống khai thác IUU tại tỉnh An Giang

Nhà nông

Trong 2 ngày 6 và 7/11, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng, Ủy viên Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra thực hiện cao điểm chống khai thác IUU tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, Vùng Cảnh sát Biển 4, Vùng 5 Hải quân (Đặc khu Phú Quốc)…

Tân binh ĐT Việt Nam - Khổng Minh Gia Bảo: Cao 1m75, sở hữu cái tên “độc lạ” bậc nhất V.League
Thể thao

Tân binh ĐT Việt Nam - Khổng Minh Gia Bảo: Cao 1m75, sở hữu cái tên “độc lạ” bậc nhất V.League

Thể thao

HLV Kim Sang-sik gây bất ngờ cho người hâm mộ khi triệu tập trung vệ "mới toanh" mang tên Khổng Minh Gia Bảo lên ĐT Việt Nam. Đây là cầu thủ thuộc biên chế CLB Công an TP.HCM.

'Cuộc chiến chưa có hồi kết': Brad Pitt yêu cầu Angelina Jolie bồi thường 35 triệu USD
Văn hóa - Giải trí

"Cuộc chiến chưa có hồi kết": Brad Pitt yêu cầu Angelina Jolie bồi thường 35 triệu USD

Văn hóa - Giải trí

Brad Pitt vừa gửi đơn kiện vợ cũ Angelina Jolie, yêu cầu cô bồi thường 35 triệu USD vì bán cổ phần trong hãng rượu Château Miraval mà không có sự chấp thuận của anh.

Loại chim bé tí ngang nắm tay chả khác nuôi gà ta, đẻ vô tội vạ, ông chủ trại nuôi ở Bình Phước hễ bán là hết cả chuồng
Nhà nông

Loại chim bé tí ngang nắm tay chả khác nuôi gà ta, đẻ vô tội vạ, ông chủ trại nuôi ở Bình Phước hễ bán là hết cả chuồng

Nhà nông

Các mô hình chăn nuôi mới với vật nuôi mới đã xuất hiện ở huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Trong đó, nuôi chim cút mắn đẻ, đẻ đều là cách làm ăn mới được gia đình ông Trần Văn Cò ấp Thạnh Biên, xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh thực hiện có hiệu quả, cho thu nhập tốt.

Nông dân xã này ở Lào Cai 'bắt tay' doanh nghiệp trồng loại quả cắn một miếng đã thấy giòn sừn sựt, chả lo phải đi bán
Nhà nông

Nông dân xã này ở Lào Cai "bắt tay" doanh nghiệp trồng loại quả cắn một miếng đã thấy giòn sừn sựt, chả lo phải đi bán

Nhà nông

Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ quả dưa chuột tại xã Phong Hải 2025 (tỉnh Lào Cai) không chỉ hỗ trợ 100% giống, 70% vật tư mà còn cam kết bao tiêu toàn bộ sản phẩm, hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao gấp nhiều lần so với trồng ngô truyền thống.

Câu cá khủng, kích thước lớn ở sông Đà Hòa Bình, nay là tỉnh Phú Thọ, dân ví là đi săn 'ngựa nước-mã Đà', chuyện ly kỳ
Nhà nông

Câu cá khủng, kích thước lớn ở sông Đà Hòa Bình, nay là tỉnh Phú Thọ, dân ví là đi săn "ngựa nước-mã Đà", chuyện ly kỳ

Nhà nông

Chính trong thời khắc dòng nước sông Đà cuồn cuộn đổ về khi Nhà máy thủy điện Hòa Bình (phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ mới sau sáp nhập) liên tiếp mở các cửa xả đáy, nhiều cuộc “săn" loài cá khủng, kích thước lớn ví như loài "ngựa nước-mã Đà" đặc biệt đã âm thầm diễn ra. Mục tiêu của những gã “thợ săn” sông nước là những con cá sông to lớn, vốn được mệnh danh là “mã Đà” (ngựa nước trên sông Đà).

Voi rừng vào bếp tìm muối, không phá hoại tài sản nhưng cũng khiến người dân một bản ở Nghệ An sợ hãi
Nhà nông

Voi rừng vào bếp tìm muối, không phá hoại tài sản nhưng cũng khiến người dân một bản ở Nghệ An sợ hãi

Nhà nông

Con voi rừng bất ngờ xuất hiện ở gần khu dân cư tại bản Tăng, xã Mường Chọng, tỉnh Nghệ An, nó không phá hoại tài sản mà vào khu bếp của gia đình tại đây tìm muối. Sau khi phát hiện, người dân đã dùng đèn chiếu sáng, hô hào để đuổi con voi quay trở lại rừng.

“Bao Công của nước Việt” Nguyễn Mại xử án tài tình, vì sao bị chúa Trịnh Cương hại chết?
Đông Tây - Kim Cổ

“Bao Công của nước Việt” Nguyễn Mại xử án tài tình, vì sao bị chúa Trịnh Cương hại chết?

Đông Tây - Kim Cổ

Trong quá trình làm quan, Nguyễn Mại luôn giữ tấm lòng trong sạch, đức độ. Đồng thời, ông cũng có tài xử án "như thần", xứng đáng được người dân xứ Đông tôn vinh là “Bao Công của nước Việt”.

Đòn chí mạng cho Moscow: Ukraine thiêu rụi hàng chục đoàn tàu chở vũ khí của Nga
Thế giới

Đòn chí mạng cho Moscow: Ukraine thiêu rụi hàng chục đoàn tàu chở vũ khí của Nga

Thế giới

Cơ quan Tình báo Quân đội Ukraine (HUR) cho biết phong trào du kích chống lại Moscow mang tên “Quân đoàn Tự do cho nước Nga” đã tiến hành một loạt vụ phá hoại có phối hợp nhằm vào hạ tầng đường sắt của Nga, phá hủy hàng chục đầu máy xe lửa được sử dụng để vận chuyển vũ khí và trang thiết bị ra tiền tuyến ở Ukraine.

Vụ nghi ngộ độc bánh mì ở TP.HCM, thêm 11 người nhập viện
Chuyển động Sài Gòn

Vụ nghi ngộ độc bánh mì ở TP.HCM, thêm 11 người nhập viện

Chuyển động Sài Gòn

Ngày 7/11, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM thông tin đã tiếp nhận 11 trường hợp nhập viện với các triệu chứng đau bụng dữ dội, nôn ói, tiêu chảy, sốt cao, sau khi ăn bánh mì mua tại một tiệm ở phường Hạnh Thông.

GS.TS Nguyễn Thị Lan: Quy hoạch nông thôn là động lực phát triển nông thôn hiện đại, thích ứng và thông minh
Nhà nông

GS.TS Nguyễn Thị Lan: Quy hoạch nông thôn là động lực phát triển nông thôn hiện đại, thích ứng và thông minh

Nhà nông

Trong phiên thảo luận tại tổ sáng 7/11, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV về dự án Luật Quy hoạch (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, GS.TS Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã có nhiều đề xuất liên quan đến quy hoạch nông thôn.

Ban Bí thư khai trừ Đảng 3 nguyên cán bộ lãnh đạo
Tin tức

Ban Bí thư khai trừ Đảng 3 nguyên cán bộ lãnh đạo

Tin tức

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với các nguyên cán bộ lãnh đạo là ông Cao Tiến Dũng, Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Tấn Chân.

PVFCCo – Phú Mỹ lần thứ 5 liên tiếp được vinh danh 'Doanh nghiệp vì cộng đồng'
Doanh nghiệp

PVFCCo – Phú Mỹ lần thứ 5 liên tiếp được vinh danh "Doanh nghiệp vì cộng đồng"

Doanh nghiệp

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo – Phú Mỹ) tiếp tục khẳng định cam kết mạnh mẽ với chiến lược phát triển bền vững khi lần thứ 5 liên tiếp được vinh danh tại Chương trình Saigon Times CSR 2025.

Giới trẻ TP.HCM háo hức đấu võ thực tế ảo trên phố đi bộ Nguyễn Huệ
Chuyển động Sài Gòn

Giới trẻ TP.HCM háo hức đấu võ thực tế ảo trên phố đi bộ Nguyễn Huệ

Chuyển động Sài Gòn

Giới trẻ TP.HCM sẽ được trải nghiệm đấu võ thực tế ảo trên phố đi bộ Nguyễn Huệ trong Liên hoan Võ thuật quốc tế TP.HCM 2025 từ ngày 21 đến 23/11.

“HLV Kim Sang-sik gọi Nguyễn Xuân Son lúc này ẩn chứa nhiều rủi ro”
Thể thao

“HLV Kim Sang-sik gọi Nguyễn Xuân Son lúc này ẩn chứa nhiều rủi ro”

Thể thao

HLV Kim Sang-sik đã quyết định điền tên Nguyễn Xuân Son vào danh sách ĐT Việt Nam trong đợt FIFA Days tháng 10 sắp tới và điều này đặt ra nhiều dấu hỏi về khả năng tỏa sáng của chân sút đã rời xa sân cỏ trong thời gian dài vừa qua.

Ông Bầu ra mắt “bộ sưu tập” cà phê mới
Xã hội

Ông Bầu ra mắt “bộ sưu tập” cà phê mới

Xã hội

Mong muốn lan tỏa tình yêu cà phê Việt theo cách hiện đại và sáng tạo, Ông Bầu chính thức hoàn thiện bộ sưu tập “7 món cà phê trứ danh”, mang đến trải nghiệm mới mẻ cho người yêu loại “nước đen ma thuật” này.

Đại tướng Lương Tam Quang: Luật sẽ bổ sung thẩm quyền cho cấp xã trong một số hoạt động bảo vệ bí mật nhà nước
Tin tức

Đại tướng Lương Tam Quang: Luật sẽ bổ sung thẩm quyền cho cấp xã trong một số hoạt động bảo vệ bí mật nhà nước

Tin tức

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết việc ký kết Công ước Hà Nội về phòng chống tội phạm mạng vừa qua có sự đóng góp rất lớn của Hiệp hội An ninh mạng Việt Nam gồm các cá nhân, doanh nghiệp.

Ông Dương Đức Tuấn được uỷ nhiệm điều hành công việc của UBND TP Hà Nội thay Chủ tịch Trần Sỹ Thanh từ 8/11
Tin tức

Ông Dương Đức Tuấn được uỷ nhiệm điều hành công việc của UBND TP Hà Nội thay Chủ tịch Trần Sỹ Thanh từ 8/11

Tin tức

Chủ tịch UBND TP Hà Nội ủy nhiệm Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn thay mặt Chủ tịch UBND TP Hà Nội lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các công việc của UBND TP Hà Nội từ ngày 8/11/2025 đến khi có chỉ đạo mới của Trung ương, Thành ủy.

TP.HCM: 8 bệnh viện đầu ngành 'tổng lực' hỗ trợ Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 Cần Giờ trước ngày khai trương
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM: 8 bệnh viện đầu ngành "tổng lực" hỗ trợ Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 Cần Giờ trước ngày khai trương

Chuyển động Sài Gòn

Sáng 7/11, tám bệnh viện chuyên khoa đầu ngành của thành phố đồng loạt "ra quân" đến Bệnh viện Từ Dũ Cơ sở 2 tại Cần Giờ, hoàn tất khâu chuẩn bị cuối cùng để cơ sở y tế này chính thức đi vào hoạt động theo kế hoạch.

Khẩn trương khắc phục những tồn tại, đẩy nhanh tiến độ thi công đường Bình Chuẩn 63
Chuyển động Sài Gòn

Khẩn trương khắc phục những tồn tại, đẩy nhanh tiến độ thi công đường Bình Chuẩn 63

Chuyển động Sài Gòn

Liên quan đến phản ánh của báo chí về việc người dân lội bùn, nước ngập trên đường Bình Chuẩn 63, chủ đầu tư đã kiểm tra hiện trạng, đề nghị chấn chỉnh, khắc phục.

Ukraine ồ ạt tấn công lực lượng Rubicon tinh nhuệ của Nga nhưng đã quá muộn để cứu Pokrovsk
Thế giới

Ukraine ồ ạt tấn công lực lượng Rubicon tinh nhuệ của Nga nhưng đã quá muộn để cứu Pokrovsk

Thế giới

Rubicon - Lực lượng máy bay không người lái tinh nhuệ của Nga đang bóp nghẹt quân đội Ukraine ở Pokrovsk và Myrnohrad. Vì vậy, Cục Tình báo Chính (HUR) của Ukraine đã cố gắng tung đòn phản kích Rubicon bằng cách tấn công vào các đơn vị vận hành của họ tại một trong những căn cứ hậu phương.

Trung tướng quân đội đề xuất cơ chế phối hợp về an ninh mạng giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng
Tin tức

Trung tướng quân đội đề xuất cơ chế phối hợp về an ninh mạng giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng

Tin tức

Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt đề xuất cơ chế phối hợp liên ngành trong lĩnh vực an ninh mạng, trong đó Bộ Quốc phòng là cơ quan thường trực tác chiến không gian mạng quốc gia, Bộ Công an chủ trì điều tra, xử lý hệ tội phạm mạng.

Toàn cảnh trận bão số 13 khiến 8 người chết, mất tích, 3.000 nhà sập đổ
Video

Toàn cảnh trận bão số 13 khiến 8 người chết, mất tích, 3.000 nhà sập đổ

Video

Suốt một đêm quần thảo, bão số 13 gây thiệt hại nặng cho Đắk Lắk, Gia Lai. Nhiều nhà sập, tốc mái, gây thương vong về người và thiệt hại về tài sản, nguy cơ sạt lở, lũ lụt diện rộng.

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch cam kết đảm bảo quyền lợi cho 100% sinh viên chương trình Y Việt - Đức
Chuyển động Sài Gòn

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch cam kết đảm bảo quyền lợi cho 100% sinh viên chương trình Y Việt - Đức

Chuyển động Sài Gòn

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch khẳng định sẽ hỗ trợ đến cùng, đảm bảo 100% quyền lợi cho sinh viên các khóa Y Việt Đức 2023 và 2024 sau khi đối tác Đức thông báo ngừng hợp tác chương trình đào tạo bác sĩ y khoa.

Lộ diện đội hình tối ưu của ĐT Việt Nam đấu ĐT Lào
Thể thao

Lộ diện đội hình tối ưu của ĐT Việt Nam đấu ĐT Lào

Thể thao

Dự đoán đội hình tối ưu của ĐT Việt Nam ở trận đấu với ĐT Lào thuộc khuôn khổ lượt 5 bảng F vòng loại Asian Cup 2027.

Vụ 23 con trâu bị chết do ngạt nước ở Đắk Lắk: Nông dân có thể được hỗ trợ mức cao nhất 7 triệu đồng/con
Nhà nông

Vụ 23 con trâu bị chết do ngạt nước ở Đắk Lắk: Nông dân có thể được hỗ trợ mức cao nhất 7 triệu đồng/con

Nhà nông

Theo Điều 5, mục 4, Nghị định số 09/NĐ-CP, ban hành ngày 10/1/2025, những con trâu bị chết hoặc mất tích do thiên tai, mưa bão, dịch bệnh có thể được hỗ trợ mức cao nhất 7 triệu đồng/con, tùy tháng tuổi.

Đại biểu Quốc hội xót xa: Nông dân mang hết tiền bán trâu chuyển khoản cho tội phạm mạng
Tin tức

Đại biểu Quốc hội xót xa: Nông dân mang hết tiền bán trâu chuyển khoản cho tội phạm mạng

Tin tức

Hình ảnh người nông dân ở Phú Thọ phải bán cả con trâu, là đầu cơ nghiệp, để gom tiền chuyển cho kẻ lừa đảo đã trở thành một biểu tượng nhức nhối, gióng lên hồi chuông cảnh báo cấp bách về sự cần thiết phải siết chặt hành lang pháp lý trước các chiêu thức lừa đảo ngày càng tinh vi.

Tân Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài nêu các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới
Tin tức

Tân Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài nêu các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới

Tin tức

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài bày tỏ niềm vinh dự được Đảng và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc tin tưởng giao trọng trách mới. Đây là vinh dự đồng thời cũng là trọng trách lớn.

Chủ xe lý giải nguyên nhân chọn VF 6 làm chiếc xe đầu đời
Kinh tế

Chủ xe lý giải nguyên nhân chọn VF 6 làm chiếc xe đầu đời

Kinh tế

Trong tầm giá 700 triệu đồng, VinFast VF 6 đang trở thành lựa chọn của nhiều người mua xe lần đầu nhờ chi phí lăn bánh rẻ hơn hẳn các đối thủ cùng phân khúc nhưng trang bị thì trội hơn khá xa.

Giúp Từ Hi Thái hậu loại bỏ đối thủ lên nắm quyền, vì sao Thắng Bảo vẫn nhận cái kết đắng?
Đông Tây - Kim Cổ

Giúp Từ Hi Thái hậu loại bỏ đối thủ lên nắm quyền, vì sao Thắng Bảo vẫn nhận cái kết đắng?

Đông Tây - Kim Cổ

Tại sao một người có công lớn trong việc giúp Từ Hi Thái hậu giành được quyền lực lại bị xử tội chết?

Tin đọc nhiều

1

Tin tối (6/11): LĐBĐ Malaysia thoát án phạt vì sai lầm của FIFA?

Tin tối (6/11): LĐBĐ Malaysia thoát án phạt vì sai lầm của FIFA?

2

Hoàng đế nhà Minh được coi là “minh quân”, nhưng vẫn thảm bại tại Đại Việt

Hoàng đế nhà Minh được coi là “minh quân”, nhưng vẫn thảm bại tại Đại Việt

3

PGS. TS Trần Hoàng Ngân: Công trình lớn có giấy phép còn xây sai, sửa chữa nhỏ vừa đổ xe cát thanh tra xây dựng đã đến

PGS. TS Trần Hoàng Ngân: Công trình lớn có giấy phép còn xây sai, sửa chữa nhỏ vừa đổ xe cát thanh tra xây dựng đã đến

4

Tin bão mới nhất: Bão số 13 (KALMAEGI) chỉ còn cách Quy Nhơn 450km, mạnh cấp 14, giật cấp 17, loạt tỉnh này mưa lớn

Tin bão mới nhất: Bão số 13 (KALMAEGI) chỉ còn cách Quy Nhơn 450km, mạnh cấp 14, giật cấp 17, loạt tỉnh này mưa lớn

5

Tin bão mới nhất: Bão số 13 KALMAEGI mạnh cấp 15, còn cách Quy Nhơn 250km, chiều tối nay áp sát đất liền

Tin bão mới nhất: Bão số 13 KALMAEGI mạnh cấp 15, còn cách Quy Nhơn 250km, chiều tối nay áp sát đất liền