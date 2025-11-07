Tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm và niềm tin tuyệt đối

Hội nghị có sự tham dự và chủ trì của ông Triệu Văn Thái, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, cùng các ông, bà Ủy viên Ban Chấp hành, cán bộ, hội viên nông dân tỉnh Ninh Bình.

Ngày 6/11, Hội Nông dân Ninh Bình tổ chức Hội nghị đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: HND

Tại Hội nghị, đã có 10 ý kiến tham luận đầy tâm huyết, trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, cán bộ và hội viên nông dân trong tỉnh. Các ý kiến này không chỉ thể hiện tinh thần thẳng thắn, trí tuệ mà còn khẳng định niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng.

Các đại biểu đều thống nhất đánh giá cao chất lượng chuẩn bị của các văn kiện. Nhiều ý kiến nhận định dự thảo lần này có bố cục chặt chẽ, khoa học, phản ánh toàn diện thành tựu 40 năm đổi mới, thể hiện rõ bản lĩnh chính trị, trí tuệ và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Ông Nguyễn Cao Tấn-Phó Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình đóng góp ý kiến tham luận. Ảnh: HND

Bà Phạm Thị Thanh Huyền-Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình. Ảnh: HND

Các ý kiến đóng góp khẳng định: Văn kiện đã tổng kết sâu sắc kết quả nhiệm kỳ XIII, xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển đất nước giai đoạn 2026–2030, tầm nhìn đến năm 2045, hướng tới mục tiêu xây dựng Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, có vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế.

Tiếp tục mở rộng việc lấy ý kiến cơ sở

Bên cạnh việc đóng góp cho dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, các đại biểu cũng tập trung góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị, Kế hoạch, Đề án nhân sự Đại hội Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025–2030.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình Triệu Văn Thái ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm, thể hiện tinh thần xây dựng Đảng và xây dựng tổ chức hội vững mạnh.

Ông Triệu Văn Thái-Chủ tịch Hội Nông dân Ninh Bình phát biểu. Ảnh: HND

Ông Triệu Văn Thái đề nghị các cấp Hội trong tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, mở rộng việc lấy ý kiến trong đội ngũ cán bộ, hội viên nông dân. Qua đó góp phần làm phong phú, đa dạng hơn các nội dung đóng góp cho dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Việc tổ chức lấy ý kiến được triển khai đồng bộ, rộng khắp được xem là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng. Thể hiện rõ quyền làm chủ và ý thức chính trị cao của cán bộ, hội viên nông dân trong đóng góp xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng trong giai đoạn phát triển mới.