Hội Nông dân Thái Nguyên tổ chức hội nghị bàn giải pháp hỗ trợ tổ hợp tác, HTX phát triển rừng, trang trại bền vững

Hội nghị có sự tham gia của Ban Quản lý Chương trình Hỗ trợ Rừng và Trang trại (FFF) Trung ương, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên, Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên cùng 50 đại biểu là lãnh đạo các xã và đại diện các THT, HTX tham gia Chương trình FFF tại Thái Nguyên.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Ngô Huy

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Công Lệnh – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh: Hội nghị bàn tròn là dịp để các cấp Hội, ngành chức năng và các THT, HTX cùng trao đổi, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình FFF trong giai đoạn 2019–2025; đồng thời đề xuất các giải pháp để phát triển rừng và kinh tế trang trại thích ứng với biến đổi khí hậu, gắn với nâng cao thu nhập cho người dân.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên cho rằng trong bối cảnh thời tiết cực đoan, thiên tai gia tăng, việc phát triển các mô hình kinh tế rừng bền vững, sản xuất hữu cơ và đa dạng sinh kế dưới tán rừng có ý nghĩa cấp thiết. Đây cũng là lĩnh vực được Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên xác định là trọng tâm trong nhiều năm tới.

Đại diện Ban Quản lý Chương trình FFF Trung ương giới thiệu tổng quan về chương trình, mục tiêu hỗ trợ nông dân, THT, HTX nâng cao năng lực quản trị, sản xuất bền vững, tiếp cận thị trường và ứng phó biến đổi khí hậu.

Bà Vũ Lê Y Voan - Cố vấn cao cấp Chương trình FFF II. Ảnh: Ngô Huy

Theo báo cáo của BQL FFF tỉnh Thái Nguyên, từ năm 2019–2025, Chương trình đã triển khai tại nhiều địa bàn của Thái Nguyên; riêng Thái Nguyên có các xã tham gia như Quân Chu, Nam Hòa, Hợp Tiến, Cây Thị, Tân Kỳ, Yên Bình… Chương trình đã hỗ trợ: Thành lập và duy trì 12 HTX và 6 THT, cùng 01 Liên hiệp HTX Rừng và trang trại Ba Bể với 184 thành viên chính thức; Xây dựng 14 mô hình trồng rừng và cây gỗ lớn, trong đó có mô hình trồng hồi, quế, mỡ, trám ghép, Vù Hương, Tếch… Tổ chức 31 hội nghị bàn tròn, giúp trao đổi chính sách, tháo gỡ khó khăn cho THT, HTX trong sản xuất rừng, nông lâm kết hợp và nông nghiệp hữu cơ; Hỗ trợ 95 triệu đồng quỹ tín dụng xanh cho 7 THT, HTX đầu tư sản xuất và chế biến sản phẩm. Hỗ trợ tem truy xuất nguồn gốc, nhãn mác, bao bì, đưa sản phẩm lên sàn Postmart và kết nối tiêu thụ tại nhiều hệ thống cửa hàng, siêu thị.

Đến nay, toàn tỉnh Thái Nguyên có trên 11.000 ha rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững FSC; nhiều HTX thay đổi tư duy sản xuất, từng bước chuyển sang mô hình hữu cơ, tuần hoàn.

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng phòng quản lý Chuyên ngành Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên trả lời câu hỏi thảo luận của đại biểu tại hội nghị. Ảnh: Ngô Huy

Tại hội nghị, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên, ông Hoàng Thanh Bình – Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Thái Nguyên đã thông tin về tình hình sản xuất nông lâm nghiệp tại tỉnh Thái Nguyên và một số chính sách mới liên quan.

Theo đó, lĩnh vực lâm nghiệp của tỉnh Thái Nguyên tiếp tục duy trì ổn định và đạt nhiều kết quả tích cực. Trong 10 tháng năm 2025, diện tích trồng rừng tập trung đạt 7.811,84 ha, bằng 120,2% kế hoạch; trong đó rừng sản xuất đạt 7.538,33 ha, rừng phòng hộ 273,46 ha. Toàn tỉnh đã trồng mới hơn 3,1 triệu cây phân tán, vượt 145% kế hoạch, góp phần nâng tỷ lệ che phủ rừng lên 61,6%, vượt mục tiêu đề ra. Công tác bảo vệ rừng được tăng cường, không xảy ra cháy rừng trong tháng 10, lũy kế thiệt hại từ đầu năm chỉ 24,78 ha. Dù bão số 11 gây thiệt hại 339,21 ha rừng, ngành đã phối hợp địa phương khẩn trương phục hồi sản xuất, hỗ trợ các mô hình rừng gỗ lớn, lâm sản ngoài gỗ và trồng rừng bền vững theo đúng định hướng của tỉnh.

Cũng theo lãnh đạo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Thái Nguyên, tỉnh đang triển khai nhiều chính sách quan trọng nhằm thúc đẩy nông – lâm nghiệp bền vững. Trong đó có các chính sách hỗ trợ lãi suất tín dụng, dồn điền đổi thửa, phát triển sản phẩm OCOP, ứng dụng khoa học – công nghệ trong sản xuất an toàn, hữu cơ. Tỉnh cũng đẩy mạnh chính sách phát triển cây chè, cây ăn quả, chăn nuôi lợn gà, phát triển rừng gỗ lớn, cây quế; hỗ trợ cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững, đầu tư đường lâm nghiệp và liên kết chuỗi tiêu thụ lâm sản. Đồng thời thực hiện chính sách bảo vệ, phát triển rừng đặc dụng, phòng hộ và rừng sản xuất theo Nghị định 58/2025.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, tập trung vào 5 nhóm chủ đề chính như: Khắc phục khó khăn của THT, HTX sản xuất rừng; Tăng cường liên kết chuỗi; Giải pháp phát triển nông – lâm nghiệp hữu cơ và chứng nhận PGS; Giải pháp phát triển rừng gỗ lớn, lâm sản ngoài gỗ, nông – lâm kết hợp; Thực hiện chính sách BHXH cho thành viên HTX, THT.

Đại diện một số HTX phát biểu thảo luận tại hội nghị. Ảnh: Ngô Huy

Trong phần thảo luận, nhiều đại biểu nêu rõ các vướng mắc đang cản trở hoạt động của THT, HTX, gồm thiếu vốn đầu tư máy móc, đường rừng xuống cấp, dịch bệnh trên vật nuôi, tác động của biến đổi khí hậu đến vùng nguyên liệu và việc thiếu các chứng nhận tiêu chuẩn cho sản phẩm. Đại diện HTX Bản Mộc (xã Yên Bình) chia sẻ thực tế đơn vị còn hạn chế về nhà xưởng, thiết bị chế biến, nhân lực trẻ; hoạt động thương mại điện tử gặp khó; tre, trúc – nguồn nguyên liệu sẵn có – chưa được khai thác hiệu quả, trong khi sản phẩm đan lát lại dễ bị hư hỏng khi gặp nồm ẩm.

Trước những khó khăn đó, các HTX đề xuất được hỗ trợ vốn ưu đãi, tập huấn kỹ thuật, đầu tư hạ tầng giao thông và xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn nhằm tận dụng phụ phẩm, giảm lãng phí. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến nhấn mạnh sự cần thiết của việc tăng cường hợp tác giữa nông dân – THT – HTX – doanh nghiệp trong chọn giống, sản xuất, chế biến và tiêu thụ.

Nhiều mô hình hiệu quả được chia sẻ như sản xuất hữu cơ bí thơm, miến dong, gạo Nếp Tài; HTX gà đồi Tân Khánh xây lò mổ sau khi tham quan mô hình ở Hà Nội; HTX rừng Văn Hán đạt chứng chỉ FSC cho 2.200 ha. Đại biểu đề nghị duy trì Ban điều phối PGS, mở rộng sản xuất hữu cơ; phát triển rừng gỗ lớn, lâm sản ngoài gỗ; đẩy mạnh du lịch dưới tán rừng; đồng thời tăng tuyên truyền và hỗ trợ thực hiện chính sách BHXH cho thành viên HTX, THT.

Kết thúc hội nghị, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên đánh giá cao tinh thần trao đổi thẳng thắn của đại biểu; đồng thời đúc kết lại những ý kiến, chia sẻ của các đại biểu tại hội nghị. Khẳng định hướng đi bền vững cho các THT, HTX trong thời gian tới là phát triển rừng, nông lâm kết hợp và nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm, góp phần bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và nâng cao thu nhập cho người dân.

Ông Nguyễn Công Lệnh – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên phát biểu kết thúc hội nghị. Ảnh: Ngô Huy

Để làm được điều đó, theo ông Lệnh các HTX, Tổ hợp tác cần phải thay đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp thì mới tham gia, khai thác và sản xuất được theo chuỗi giá trị.

Cũng theo ông Lệnh, trong thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên sẽ tham mưu cho UBND tỉnh Thái Nguyên kiện toàn Ban điều phối PGS.

Trên cơ sở những kiến nghị của đại biểu tại hội nghị sẽ được Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên tổng hợp để gửi các sở, ngành và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam xem xét, hỗ trợ trong thời gian tới.