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Hội và Cuộc sống
Thứ sáu, ngày 31/07/2026 08:47 GMT+7

Hội Nông dân tỉnh An Giang vượt khó, bứt phá hoàn thành nhiều chỉ tiêu ấn tượng trong 6 tháng đầu năm 2026

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Hồng Cẩm Thứ sáu, ngày 31/07/2026 08:47 GMT+7
Chiều 30/7, Hội Nông dân tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị Công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Trải qua 6 tháng đầu năm với nhiều nhiệm vụ trọng tâm đòi hỏi sự tập trung cao độ, các cấp Hội Nông dân tỉnh An Giang đã chủ động khắc phục khó khăn, đổi mới phương thức hoạt động và đạt được những kết quả rất phấn khởi.
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6 tháng đầu năm 2026 đặt ra không ít thách thức đối với hệ thống Hội Nông dân tỉnh An Giang. Bên cạnh công tác chuyên môn, các cấp Hội và Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã dành nhiều thời gian, tâm huyết để tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Song song đó, bộ máy tổ chức Hội ở các cấp cũng có những sự kiện toàn, điều chuyển cán bộ mới.

Ông Nguyễn Văn Cọp, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: HC

Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết, bám sát chỉ đạo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Tỉnh ủy và UBND tỉnh An Giang, các cấp Hội đã chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2026, các cấp Hội Nông dân tỉnh An Giang đã có 3 chỉ tiêu quan trọng đạt và vượt 100%; có 4/20 chỉ tiêu đạt 80–90%; 5 chỉ tiêu đạt trên 50%.

Nổi bật, trong 6 tháng Hội các cấp đã kết nạp mới 11.731 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 261.238 người; thành lập mới 95 tổ hội nông dân nghề nghiệp và 42 chi hội nông dân nghề nghiệp.

Các cấp Hội trong tỉnh đã tập trung vận động Quỹ Hỗ trợ nông dân được 656 triệu đồng, nâng tổng số nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân là 107 tỷ đồng; nguồn vốn uỷ thác Ngân hàng Chính sách xã hội đạt 4.037 tỷ đồng; phối hợp với Ngân hàng TMCP Kiên Long chi nhánh Rạch Giá triển khai chương trình sản phẩm tín dụng cho vay đối với khách hàng (không tài sản bảo đảm) trên 184,5 tỷ đồng để phát triển sản xuất, lũy kế đến nay tổng vốn 573,9 tỷ đồng... giúp hàng ngàn hộ gia đình mở rộng quy mô, mạnh dạn đầu tư công nghệ mới.

Ông Lâm Quốc Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh An Giang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HC

Một trong những điểm sáng nổi bật là việc đưa dịch vụ hỗ trợ đến tận tay nông dân, điển hình Hội đã chỉ đạo ra mắt “Điểm tư vấn kỹ thuật tại cơ sở 2 (Bình Hòa)”, trực tiếp giải đáp thắc mắc, tư vấn dịch vụ và chuyển giao khoa học kỹ thuật cho bà con ngay tại đồng ruộng, vườn cây.

Bên cạnh đó, phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi" tiếp tục lan tỏa sâu rộng; công tác an sinh xã hội cho nhà nông cũng đạt nhiều kết quả ấm áp tình người.

6 tháng cuối năm 2026, các cấp Hội Nông dân tỉnh An Giang xác định tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng, tập trung dồn lực hoàn thành 8 chỉ tiêu còn lại, quyết tâm hoàn thành toàn diện các mục tiêu đề ra cho cả năm.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Văn Cọp, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang đề nghị các cấp Hội tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận của Trung ương Đảng, Tỉnh ủy và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam thành kế hoạch thực hiện sát với thực tế địa phương. Tập trung vào các chỉ tiêu đạt thấp; phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành.

Hội Nông dân xã, phường tham dự hội nghị trực tuyến. Ảnh: HC

Cán bộ Hội thường xuyên xuống địa bàn nắm dư luận, tình hình sản xuất, đời sống nông dân; đồng thời tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ Hội mới được kiện toàn. Kết hợp phát triển hội viên với hỗ trợ tiếp cận vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân; vận động thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã; xây dựng mô hình liên kết sản xuất gắn với doanh nghiệp, OCOP, nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, cài đặt và sử dụng hiệu quả Nền tảng số Nông dân Việt Nam; hỗ trợ nông dân tham gia thương mại điện tử, truy xuất nguồn gốc, thanh toán không dùng tiền mặt và tiêu thụ nông sản trên môi trường số.

Nâng cao hiệu quả nguồn vốn, quản lý chặt chẽ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân và vốn ủy thác; đẩy mạnh huy động nguồn lực xã hội, mở rộng vốn cho vay và có giải pháp xử lý dứt điểm nợ quá hạn...

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: HC

Ông Nguyễn Văn Cọp yêu cầu ngay sau hội nghị, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh khẩn trương hoàn thiện thông báo kết luận Hội nghị; chỉ đạo các đơn vị chuyên môn, Trung tâm Hỗ trợ nông dân và Giáo dục nghề nghiệp cụ thể hóa nhiệm vụ theo lĩnh vực phụ trách.

Ban Thường vụ Hội Nông dân các xã, phường, đặc khu rà soát hạn chế, xây dựng kế hoạch khắc phục; phát động đợt thi đua cao điểm từ nay đến cuối năm; định kỳ báo cáo tiến độ và phản ánh khó khăn để Ban Thường vụ Tỉnh hội kịp thời chỉ đạo.

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