Hội Nông dân tỉnh Bến Tre tặng hoa, kiểng Tết cho hội viên, nông dân có hoàn cảnh khó khăn

Hội Nông dân tỉnh Bến Tre vừa tổ chức chương trình tặng hoa, kiểng Tết cho hội viên, nông dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã An Hiệp và An Đức (huyện Ba Tri), xã Tân Thành Bình (huyện Mỏ Cày Bắc), xã Quới Điền, Tân Phong, Hoà Lợi, Mỹ Hưng, Mỹ An và thị trấn Thạnh Phú (huyện Thạnh Phú).