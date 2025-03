Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang phối hợp thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực

Theo ông Đỗ Trần Thịnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang, năm 2025 Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang tăng cường tổ chức thực hiện công tác an sinh xã hội. Phát huy vai trò tinh thần, trách nhiệm, tích cực, chủ động, sáng tạo trong việc huy động mọi nguồn lực tạo thành sức mạnh tổng hợp, chung sức, đồng lòng, đoàn kết cùng xây dựng đội ngũ cán bộ, hội viên, nông dân các cấp trong tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân lần VIII; chương trình hành động Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang lần thứ X nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Ông Đỗ Trần Thịnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang trao tặng quà cho người dân nhân dịp Tết Quân - DÂn. Ảnh: Quốc Đạt

Trên tinh thần đó, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang chọn công tác an sinh xã hội khởi đầu cho các nhiệm vụ trọng tâm của năm kế hoạch. Từ đầu năm đến nay, Hội đã tiến hành chủ động phối hợp cùng các đoàn thiện nguyện, như: Từ Bi Cô Bảy, Ni Sư thích Nữ Chúc Phúc trụ trì niệm Phật đường Phước Huệ (Long An), đoàn Bác sĩ Tâm Việt, đoàn Tâm Đạo, Hội doanh nhân TP.Hồ Chí Minh, Ngân hàng Kienlongbank Chi nhánh Rạch Giá… tăng cường, đẩy mạnh, quyết tâm, thể hiện ý chí "Tâm đồng tâm - Lực hợp lực" cùng chung sức xây dựng nông thôn mới, chung tay vì người nghèo - không để ai bỏ lại phía sau; cùng "Cả nước chung tay xóa nhà tạm, dột nát trong năm 2025"...

Qua đó tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khoẻ, tặng quà, xây cầu giao thông nông thôn, xây nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở và học sinh nghèo…



Hội Nông dân Kiên Giang phối hợp với các tổ chức từ thiện khám bệnh, cấp phát thuốc cho người dân là hộ nghèo, hộ cận nghèo... Ảnh: Quốc Đạt

Cụ thể, đã cung ứng 300 chai nước mắm, 200 hộp cá chà bông, 1 tấn gạo trị giá 71 triệu đồng phục vụ gian hàng 0 đồng tại Chợ Nhân Ái - Xuân Ất Tỵ (do Hội Chữ thập đỏ tỉnh và UBND huyện An Biên) tổ chức, tặng 85 phần quà trị giá 40 triệu đồng nhân dịp lễ tổng kết các hoạt động Tết quân - Dân năm 2025 tại xã Phú Lợi (Giang Thành); khánh thành 150m lộ giao thông nông thôn, tặng 126 phần quà tại khu phố 7, thị trấn Giồng Riềng trị giá 63 triệu đồng, tặng 50 phần quà trị giá 25 triệu đồng tại huyện U Minh Thượng.

Tổ chức lễ khánh thành Cầu Bà Lưu thuộc xã Vĩnh Thắng (Gò Quao); khánh thành 3 cây cầu, trị giá gần 800 triệu đồng tại xã Mỹ Thuận (Hòn Đất); bàn giao 4 căn nhà trị giá 400 triệu đồng cho 4 hộ nghèo tại huyện Giồng Riềng, Châu Thành, Kiên Lương; bàn giao 30 căn nhà thuộc dự án "Nhà ở tươm tất, cuộc sống an lành" trị giá 68 triệu đồng/căn (huyện Châu Thành 15 căn, huyện Kiên Lương 15 căn) do Tổ chức Habitat tài trợ, cùng UBND huyện và người dân thụ hưởng đóng góp. Khởi công 1 cây cầu trị giá 450 triệu đồng tại xã Hòa Thuận (An Minh); hỗ trợ 24 giếng nước khoan trị giá 144 triệu đồng tại xã Nam Yên, huyện An Biên.

Bàn giao nhà ở cho các địa phương. Ảnh: Quốc Đạt

Thực hiện Chương trình Tết quân - dân năm 2025 tại xã Hòa Điền (Kiên Lương), Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã vận động đoàn Bác sĩ Tâm Việt TP.Hồ Chí Minh tổ chức khám nội tổng quát, siêu âm, đo điện tim, tầm soát bệnh phụ khoa cho phụ nữ và phát thuốc điều trị với số lượng gần 1.200 người và phát 200 quà cho hộ nghèo tổng trị giá 940 triệu đồng; phối hợp với Chi cục Dân số tỉnh tổ chức tuyên truyền, phát tờ rơi về nâng cao chất lượng dân số; phát 1.000 chai nước rửa phụ khoa cho phụ nữ các xã Hòa Điền, Kiên Bình, Dương Hòa và thị trấn Kiên Lương trị giá 25 triệu đồng…

Khảo sát mới 8 cây cầu, 6 căn nhà tại các huyện Hòn Đất, Kiên Lương, Giồng Riềng, Châu Thành để thực hiện xây dựng hỗ trợ cho bà con có ngôi nhà mới, cầu mới lưu thông trong năm 2025.

Qua kết quả hoạt động nêu trên, đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân vượt qua khó khăn an cư lạc nghiệp, có điều kiện vươn lên phát triển kinh tế nông thôn, vươn lên làm giàu ngay trên quê hương mình, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn...

Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang đã khảo sát mới 8 cây cầu, 6 căn nhà tại các huyện thị trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Quốc Đạt

Các hoạt động trên khởi động cho việc thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2025, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Trong thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trong việc tổ chức thực hiện, đồng thời mở rộng và khuyến khích mọi lực lượng xã hội tham gia xây dựng cộng đồng xã hội dưới hình thức xã hội hóa thực hiện chính sách an sinh xã hội được tổ chức thường xuyên và thu hút sự hưởng ứng của nhiều lực lượng xã hội, đóng góp đáng kể vào việc nâng cao an sinh xã hội cho mọi người, nhất là những người nghèo, vùng sâu.