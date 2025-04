Xóa nhà tạm cho hộ nghèo

Ngày 15/3, Hội Nông dân tỉnh Lai Châu phối hợp với Hội từ thiện Khai tâm (Hà Nội), tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà tình thương cho hộ gia đình ông Liều A Dau, Bản Can Tỷ 2 (xã Ma Quai, huyện Sìn Hồ, Lai Châu).

Các đại biểu gắn biển bàn giao nhà tình thương cho gia đình anh Liều A Dau. Ảnh: Minh Tuấn

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần hành động, phát huy sức mạnh của tổ chức Hội tập trung mọi nguồn lực tham gia xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.

Dự chương trình có các đồng Thường trực Hội Nông dân tỉnh Lai Châu; Hội từ thiện Khai tâm thành phố Hà Nội; đại diện lãnh đạo MTTQ huyện Sìn Hồ, đại diện lãnh đạo Trung tâm Hỗ trợ Nông dân tỉnh, Thường trực Hội Nông huyện Sìn Hồ, Đảng ủy, các ban, ngành đoàn thể xã Ma Quai và bà con nhân dân bản Can Tỷ 2.

Hưởng ứng phong trào thi đua cả nước chung tay "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ và tỉnh Lai Châu phát động, Hội Nông dân tỉnh tích cực tuyên truyền để mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ, hiểu đúng và đầy đủ về mục đích, ý nghĩa nhân văn của phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát, từ đó tích cực hưởng ứng và có những hành động thiết thực tham gia ủng hộ.

Đồng chí Phạm Ngọc Đang – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Minh Tuấn

Thực hiện lời kêu gọi của Hội Nông dân tỉnh Lai Châu, Hội từ thiện Khai tâm tại Hà Nội đã hỗ trợ 50 triệu đồng để chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn Bản Can Tỷ 2. Theo đó, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với xã Ma Quai, Bản Can Tỷ 2 tổ chức khảo sát thực trạng gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, tổ chức họp bản để bình xét và lựa chọn hộ còn khó khăn về nhà ở để hỗ trợ.

Được biết, Bản Can Tỷ 2 (xã Ma Quai, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu) cách trung tâm xã gần 30 km, bản có 66 hộ với 390 nhân khẩu, chủ yếu là dân tộc Mông; số hộ nghèo là 48 hộ. Hộ gia đình ông Liều A Dau thuộc diện hộ nghèo được lựa chọn hỗ trợ làm nhà, ngôi nhà được hỗ trợ xây dựng mới có diện tích 54m2. Nhà được xây dựng với khung gỗ, vách được thưng gỗ và gạch men, nền láng xi măng, mái lợp tôn. Nhà mới có tổng trị giá trên 100 triệu đồng gồm 50 triệu đồng hỗ trợ từ chương trình cùng kinh phí của gia đình và đóng góp ngày công của hội viên nông dân trong bản.



Nhân dịp này Hội Nông dân tỉnh Lai Châu tặng Bằng khen ghi nhận tấm lòng vàng của Hội từ thiện Khai tâm vì những đóng góp cho cộng đồng. Ảnh: Minh Tuấn

Cải thiện đời sống cho hộ nghèo ở vùng cao

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Ngọc Đang, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lai Châu cho biết: Việc bàn giao nhà tình thương không chỉ mang ý nghĩa về vật chất, giúp gia đình ông Liều A Dau có được nơi ở ổn định, an toàn, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống ấm no hạnh phúc.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lai Châu cho hay, trong điều kiện nguồn lực của địa phương còn gặp nhiều khó khăn, việc huy động các nguồn lực từ xã hội hóa từ các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm để chung tay thực hiện việc xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh là hết sức cần thiết nhằm thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, tinh thần tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách để không để ai bị bỏ phía sau.

Hội từ thiện Khai tâm trao quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở bản Can Tỷ 2. Ảnh: Minh Tuấn

Cũng tại chương trình, Hội Nông dân tỉnh Lai Châu và Hội từ thiện Khai tâm đã trao tặng 01 tạ gạo, tiền mặt và nhu yếu phẩm cần thiết cho 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại bản Can Tỷ 2 (xã Ma Quai, huyện Sìn Hồ, Lai Châu) với tổng trị giá 10 triệu đồng.

Hội Nông dân tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo Hội Nông dân các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các nguồn lực, đề xuất phương án, giải pháp, cách làm cụ thể, hiệu quả góp phần hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh trong năm 2025.