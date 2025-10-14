Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức các hoạt động kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam

Ngay từ tháng 9/2025, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh đã xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 – 2030, Đại hội thi đua yêu nước các cấp, Đại hội Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2025 – 2030 và kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025).

Chính vì vậy, bên cạnh việc tuyên truyền về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh còn tập trung tuyên truyền về Đại hội Hội Nông dân các cấp và truyền thống lịch sử của Hội; công tác Hội, phong trào nông dân qua 95 năm thành lập, phát triển và phong trào thi đua giai đoạn 2020 – 2025.

Hội Nông dân phường Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh) trao quà cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng do bão. Ảnh: Hội Nông dân phường Đông Triều

Ngoài ra, Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh cũng phát động triển khai các mô hình nông thôn mới nâng cao, tuyến đường nông dân tự quản xanh – sạch – đẹp, mô hình “nông dân số”, các công trình an sinh tại vùng biên giới, hải đảo…

Đặc biệt, Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh còn tổ chức các hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ nông dân như: Triển khai chương trình “Mái ấm nông dân”; thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, cán bộ, hội viên nông dân tiêu biểu; thăm hỏi, tặng quà hội viên nông dân tại các địa bàn vùng cao, biên giới, hải đảo; phối hợp tổ chức chương trình khám sức khỏe, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho hội viên nông dân ở vùng khó khăn; tăng cường các hoạt động hỗ trợ sản xuất, sinh kế cho nông dân…

Thực hiện phát động của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn đã đăng ký triển khai nhiều công trình, phần việc thiết thực, nổi bật.

Có thể kể một số công trình, phần việc nổi bật như: Vận động xã hội hóa xây dựng 2 tuyến mương tiêu thoát phục vụ sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp tại khu phố Trung Sơn 1, phường Cửa Ông; ra mắt Chi hội nông dân nghề nghiệp trồng cây dược liệu tại xã Quảng Tân; phối hợp quảng bá cam bản địa Vân Đồn; xây dựng mô hình sắn vàng đa sản phẩm kết hợp với du lịch trải nghiệm đồi sim Mã Thàu Sơn (thôn Lục Chắn, xã Hải Sơn); lắp đặt công trình “Ánh sáng nông dân” tại thôn Xóm Giáo, xã Đầm Hà; thùng chứa vỏ thuốc bảo vệ thực vật tại cánh đồng tập trung thôn Hải An, xã Quảng Đức…

Hội Nông dân xã Vĩnh Thực (tỉnh Quảng Ninh) xây dựng bể chứa vỏ thuốc BVTV. Ảnh: Hội Nông dân xã Vĩnh Thực

Tiêu biểu ngày 7/9 vừa qua, Hội Nông dân xã Vĩnh Thực đã xây dựng 3 bể chứa đựng vỏ thuốc BVTV trên cánh đồng lúa Thôn Vĩnh Thực 1, với tổng số tiền 3.150.000 đồng.

Hay như ngày 9/10 vừa qua, Hội Nông dân phường Đông Triều đã tổ chức hội nghị gặp mặt ôn lại truyền thống vẻ vang của giai cấp nông dân và tổ chức Hội Nông dân Việt Nam. Nhân dịp này, Hội Nông dân phường đã trao quà lưu niệm cho các hội viên tiêu biểu và 4 suất quà (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) từ nguồn xã hội hóa cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng do bão. Đây là hoạt động thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và sự quan tâm, chia sẻ của tổ chức Hội đối với hội viên nông dân.

Hội Nông dân phường Liên Hòa (tỉnh Quảng Ninh) gắn biển mô hình cánh đồng xanh hữu cơ. Ảnh: Hội Nông dân phường Liên Hòa

Mới đây nhất, Hội Nông dân phường Liên Hòa đã mắt và gắn biển mô hình cánh đồng xanh hữu cơ 3 giảm - 3 tăng tại hộ gia đình Ông Dương Văn Huy (khu phố Phong Hải 7, phường Liên Hòa). Mô hình này không chỉ phát triển kinh tế hộ gia đình, mà còn tạo nguồn thực phẩm sạch, giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ các loại thuốc bảo vệ thực hóa học, giảm thiểu tình trạng bỏ hoang ruộng đất, lãng phí tài nguyên, tạo giá trị thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp trên đại bàn phường theo hướng sản phẩm có chất lượng, giá trị cao.

Các chi hội nông dân ở xã Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh tổ chức Toạ đàm kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam và phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10, 11 gây ra. Ảnh: Hội Nông dân xã Tiên Yên

Ngoài ra, còn nhiều các hoạt động thi đua và chào mừng khác được tổ chức nhằm góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn hệ thống Hội.

Từ các hoạt động trên đã góp phần xây dựng tổ chức Hội Nông dân Quảng Ninh vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức và hành động; đồng thời thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển nông nghiệp xanh, nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh, giai cấp nông dân thời kỳ công nghiệp hóa – chuyển đổi số.