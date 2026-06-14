Chủ đề nóng

Cuộc thi Ký ức Hà Nội 2026
Đi tìm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa"
Sáp nhập thôn, tổ dân phố toàn quốc
Ca sĩ Miu Lê sử dụng ma túy
World cup 2026
Siêu dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng
Phù phép đưa rau trôi nổi vào bữa ăn học đường
Chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam XI và Đại hội Hội Nông dân Việt Nam IX (nhiệm kỳ 2026-2031)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Trung Quốc
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV (từ 19/1 - 23/1/2026)
Hội và Cuộc sống
Chủ nhật, ngày 14/06/2026 11:06 GMT+7

Hội Nông dân TP Đà Nẵng phát huy vai trò cầu nối, đồng hành cùng hội viên nông dân phát triển kinh tế

+ aA -
Trần Hậu Chủ nhật, ngày 14/06/2026 11:06 GMT+7
Ngày 12/6, Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ II, nhiệm kỳ 2025-2030, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Cũng tại hội nghị, Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng báo cáo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031, đồng thời sơ kết 1 năm triển khai thực hiện phong trào bình dân học vụ số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Bà Lê Thị Minh Tâm - Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: T.H.

Ông Nguyễn Út - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng cho biết: Hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2026 trên địa bàn thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực phù hợp với mô hình hoạt động mới của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội “Vừa trực thuộc, vừa độc lập tương đối”.

Ông Nguyễn Út - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Ảnh: T.H.

Đến nay, Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành 2 nhiệm vụ đột phá và 2 nhiệm vụ trọng tâm năm 2026; hoàn thành trên 70% tiến độ thực hiện các chỉ tiêu thi đua Trung ương Hội giao năm 2026; triển khai thực hiện có hiệu quả việc ứng dụng chuyển đổi số, công nghệ thông tin vào hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân.

Tổ chức thành công các hoạt động tuyên truyền chào mừng các ngày lễ kỷ niệm và các sự kiện chính trị của quê hương, đất nước. Đặc biệt là hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Hội Nông dân giải phóng miền Nam, khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Kịp thời củng cố kiện toàn bộ máy tổ chức Hội hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp; các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả thực sự là cầu nối vững chắc giữa tổ chức Hội và hội viên, nông dân; tăng cường hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế tập thể, sản xuất nông nghiệp xanh, nông nghiệp số, chuỗi giá trị, phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh tại địa phương.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: T.H.

Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội trong công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hoạt động trong giai đoạn mới.

Ông Út chia sẻ, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác Hội và phong trào nông dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng vẫn còn một số hạn chế như, một số địa phương vẫn còn bị động, lúng túng trong mô hình hoạt động mới của Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội, một số chỉ tiêu thi đua triển khai thực hiện còn chậm so với kế hoạch; công tác nắm bắt tình hình, tư tưởng, đề xuất, kiến nghị của hội viên đôi lúc chưa kịp thời.

Hội Nông dân xã Hòa Tiến, thành phố Đà Nẵng ra quân khôi phục và chuyển đổi đất nông nghiệp bỏ hoang giúp người dân trồng lúa. Ảnh: Hòa Tiến.

Việc chuyển đổi số trong công tác Hội và sản xuất nông nghiệp tuy đã được triển khai nhưng chưa đồng bộ, còn hạn chế về hạ tầng, nguồn nhân lực. Hoạt động hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu, chuỗi liên kết còn thiếu bền vững; công tác phối hợp các ngành, các cấp có lúc chưa chặt chẽ, mô hình kinh tế mới, hiệu quả, mang tính đột phá trong sản xuất nông nghiệp còn khiêm tốn.

Phát biểu kết luận hội nghị, bà Lê Thị Minh Tâm - Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật mà các cấp Hội và hội viên nông dân toàn thành phố đã đạt được trong 6 tháng đầu năm.

Đoàn công tác Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng tặng quà cho các gia đình có công với cách mạng trên địa bàn xã Trà Tân. Ảnh: T.H.

Bước vào 6 tháng cuối năm 2026, bà đề nghị các cấp Hội tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

Bà Lê Thị Minh Tâm - Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng cũng yêu cầu các cấp Hội tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên, kịp thời hỗ trợ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nông dân; nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2026.

Tham khảo thêm

Hội Nông dân Đồng Nai thúc đẩy chuyển đổi số, nhiều nông dân thu hàng chục tỷ đồng/năm nhờ công nghệ cao

Hội Nông dân Đồng Nai thúc đẩy chuyển đổi số, nhiều nông dân thu hàng chục tỷ đồng/năm nhờ công nghệ cao

Phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ mới (địa phận Vĩnh Phúc cũ) dự hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về sắp xếp thôn, tổ dân phố

Phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ mới (địa phận Vĩnh Phúc cũ) dự hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về sắp xếp thôn, tổ dân phố

Sáp nhập thôn, tổ dân phố mới nhất ở Hải Phòng (gồm Hải Dương cũ), xã Thanh Hà tổ chức cuộc họp quan trọng này

Sáp nhập thôn, tổ dân phố mới nhất ở Hải Phòng (gồm Hải Dương cũ), xã Thanh Hà tổ chức cuộc họp quan trọng này

Sắp xếp thôn, tổ dân phố mới nhất ở Đà Nẵng (gồm Quảng Nam cũ): Xã Đông Giang nâng cao tiêu chuẩn Trưởng thôn

Sắp xếp thôn, tổ dân phố mới nhất ở Đà Nẵng (gồm Quảng Nam cũ): Xã Đông Giang nâng cao tiêu chuẩn Trưởng thôn

Bưởi Việt Nam xuất khẩu sang 14 nước, chuyên gia chỉ ra điều kiện để thành ngành hàng tỷ đô

Bưởi Việt Nam xuất khẩu sang 14 nước, chuyên gia chỉ ra điều kiện để thành ngành hàng tỷ đô

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Những tuyến đường xanh “thay áo mới” cho vùng quê Nam Hòa, Thái Nguyên

Từ những tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp đến các mô hình hỗ trợ sản xuất, Hội Nông dân xã Nam Hòa, tỉnh Thái Nguyên đang góp phần làm đổi thay diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống hội viên, nông dân.

Khánh Hòa: Hơn 50 hội viên nông dân xã Bắc Ninh Hòa tiếp cận công nghệ “sông trong ao” để nuôi cá biển

Hội và Cuộc sống
Khánh Hòa: Hơn 50 hội viên nông dân xã Bắc Ninh Hòa tiếp cận công nghệ “sông trong ao” để nuôi cá biển

Không cần thế chấp, nông dân Lạng Sơn vẫn có vốn trồng rừng, nuôi lợn làm giàu

Hội và Cuộc sống
Không cần thế chấp, nông dân Lạng Sơn vẫn có vốn trồng rừng, nuôi lợn làm giàu

Đọc thêm

World Cup 2026: ĐT Anh hoảng loạn vì vụ trộm, cảnh sát đã bắt được 2 nghi phạm
Thể thao

World Cup 2026: ĐT Anh hoảng loạn vì vụ trộm, cảnh sát đã bắt được 2 nghi phạm

Thể thao

ĐT Anh cuối cùng cũng có thể gác lại nỗi lo về vụ mất cắp trang thiết bị trước thềm World Cup 2026, khi phần lớn số đồ bị lấy trộm đã được lực lượng chức năng thu hồi.

Những khoản tiền thưởng nào sẽ tăng khi lương cơ sở tăng từ 1/7 tới đây?
Xã hội

Những khoản tiền thưởng nào sẽ tăng khi lương cơ sở tăng từ 1/7 tới đây?

Xã hội

Chỉ còn hai tuần nữa, quy định tăng lương cơ sở sẽ chính thức có hiệu lực. Đáng chú ý, đợt điều chỉnh này không chỉ giúp thu nhập hàng tháng của người lao động tăng lên, mà kéo theo hàng loạt khoản tiền thưởng mang tính chất "cột mốc" cũng sẽ đồng loạt tăng theo.

Hà Nội: Công bố phương án bồi thường, tái định cư dự án Vành đai 3,5 qua Thanh Trì
Thời sự

Hà Nội: Công bố phương án bồi thường, tái định cư dự án Vành đai 3,5 qua Thanh Trì

Thời sự

Dự án đường Vành đai 3,5 qua xã Thanh Trì dự kiến thu hồi khoảng 48ha đất, ảnh hưởng hơn 2.200 thửa đất và khoảng 600 hộ dân thuộc diện bố trí tái định cư.

Bắt giữ gần 20 đối tượng người Trung Quốc hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia
Pháp luật

Bắt giữ gần 20 đối tượng người Trung Quốc hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia

Pháp luật

Công an tỉnh Lào Cai đã kịp thời ngăn chặn, bắt giữ 19 người Trung Quốc đang sử dụng mạng xã hội thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đức vs Curacao (0h00 ngày 15/6, bảng E World Cup 2026): “Cỗ xe tăng” đại thắng?
Thể thao

Đức vs Curacao (0h00 ngày 15/6, bảng E World Cup 2026): “Cỗ xe tăng” đại thắng?

Thể thao

Đức vs Curacao là cuộc so tài thuộc lượt trận đầu tiên bảng E World Cup 2026 và đại diện châu Âu đủ sức giành chiến thắng đậm.

'Tổng thống Ba Lan đưa ra tối hậu thư cho ông Zelensky
Thế giới

"Tổng thống Ba Lan đưa ra tối hậu thư cho ông Zelensky

Thế giới

Theo tờ báo Ba Lan Rzeczpospolita, Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki đã đưa ra tối hậu thư cho Tổng thống Ukraine Zelensky về việc tước bỏ Huân chương Đại bàng Trắng của ông.

Con gái thứ hai của MC Quyền Linh khoe nhan sắc rạng rỡ trong lễ tốt nghiệp
Văn hóa - Giải trí

Con gái thứ hai của MC Quyền Linh khoe nhan sắc rạng rỡ trong lễ tốt nghiệp

Văn hóa - Giải trí

Hạt Dẻ (Mai Thảo Ngọc) - con gái MC Quyền Linh khoe vẻ ngoài rạng rỡ trong buổi lễ tốt nghiệp tại trường phổ thông quốc tế.

Tin sáng (14/6): Chốt hạ thương vụ tiền đạo Việt kiều Lee Williams 1m90
Thể thao

Tin sáng (14/6): Chốt hạ thương vụ tiền đạo Việt kiều Lee Williams 1m90

Thể thao

Lee Williams 1m90 chính thức thuộc biên chế của CLB Công an TP.HCM; Gary Neville chỉ trích VAR rất gay gắt; CĐV Morocco dùng “nghệ thuật hắc ám” để đàn áp tinh thần cầu thủ Brazil.

Gác lại giấc mơ mua nhà: Đã đến lúc TP.HCM coi nhà cho thuê là hạ tầng đô thị
Chuyển động Sài Gòn

Gác lại giấc mơ mua nhà: Đã đến lúc TP.HCM coi nhà cho thuê là hạ tầng đô thị

Chuyển động Sài Gòn

Giá nhà bỏ xa thu nhập, làn sóng dịch chuyển từ tư duy "sở hữu" sang "cư trú" tại siêu đô thị 14 triệu dân đang diễn ra mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nhà ở cho thuê không còn là giải pháp tạm thời, mà là một mạch máu hạ tầng bắt buộc để giữ chân người lao động.

Arda Guler: Số 10 cổ điển tại World Cup 2026
Thể thao

Arda Guler: Số 10 cổ điển tại World Cup 2026

Thể thao

Khi World Cup 2026 bắt đầu hành trình tìm kiếm những ngôi sao mới cho bóng đá thế giới, Arda Guler xuất hiện như một trong những cái tên được chờ đợi nhất. Không đơn thuần là niềm hy vọng lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ sau 24 năm vắng bóng ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, tiền vệ 21 tuổi còn được xem là đại diện tiêu biểu cho thế hệ kế tiếp của bóng đá thế giới – thế hệ sẽ bước ra từ cái bóng của Lionel Messi, Cristiano Ronaldo và Neymar để viết nên chương mới cho môn thể thao vua.

Ung Chính vì sao tha mạng cho 1 đạo sĩ vào cung cắt tóc cho mình?
Đông Tây - Kim Cổ

Ung Chính vì sao tha mạng cho 1 đạo sĩ vào cung cắt tóc cho mình?

Đông Tây - Kim Cổ

7 thợ cắt tóc vào cung thì 6 người bị Ung Chính xử tử. Người duy nhất giữ được mạng là một đạo sĩ biết sử dụng phương thuốc đặc biệt do Hoa Đà sáng chế ra.

Máy bay không người lái UAV: 'Chìa khóa' mở ra không gian phát triển mới cho đô thị thông minh Đà Nẵng
Khoa học Công nghệ

Máy bay không người lái UAV: "Chìa khóa" mở ra không gian phát triển mới cho đô thị thông minh Đà Nẵng

Khoa học Công nghệ

Trong bối cảnh công nghệ bay không người lái (UAV - drone) đang phát triển mạnh mẽ trên thế giới, nhiều chuyên gia nhận định đây không chỉ là một thiết bị hỗ trợ mà còn là nền tảng mở ra những phương thức quản lý đô thị hoàn toàn mới.

Thương nhân ở Phú Thọ buôn lậu số cau khô trị giá 42 tỷ đồng sang Trung Quốc
Pháp luật

Thương nhân ở Phú Thọ buôn lậu số cau khô trị giá 42 tỷ đồng sang Trung Quốc

Pháp luật

Sau khi thỏa thuận với người mua bên Trung Quốc, thương nhân quê Phú Thọ đã tổ chức buôn lậu trót lọt số cau khô trị giá hơn 42 tỷ đồng và khi đang tiếp tục chuyển trái phép hơn 18 tấn hàng qua biên giới thì bị phát hiện, bắt giữ.

Chân dung con trai NSƯT Võ Hòai Nam đang gây sốt VTV
Văn hóa - Giải trí

Chân dung con trai NSƯT Võ Hòai Nam đang gây sốt VTV

Văn hóa - Giải trí

Võ Hoài Vũ - con trai NSƯT Võ Hoài Nam, thu hút sự chú ý với vai Cương trong "Phía bên kia thành phố". Anh chàng 26 tuổi khiến khán giả yêu thích nhờ diễn xuất tự nhiên và phong cách cuốn hút.

John McGinn lập công, Scotland thắng tối thiểu trước Haiti
Thể thao

John McGinn lập công, Scotland thắng tối thiểu trước Haiti

Thể thao

Ở trận ra quân tại bảng C World Cup 2026, Scotland nhọc nhằn giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn là Haiti nhờ pha làm bàn của tiền vệ John McGinn vào phút 28.

Một trường 'chơi lớn' cấp 100% học bổng cho 2 ngành học mới, miễn phí ký túc xá và hỗ trợ lên tới 625 triệu đồng
Xã hội

Một trường "chơi lớn" cấp 100% học bổng cho 2 ngành học mới, miễn phí ký túc xá và hỗ trợ lên tới 625 triệu đồng

Xã hội

Toàn bộ sinh viên trúng tuyển được cấp học bổng hỗ trợ 100% học phí và miễn phí ký túc xá; các học sinh xuất sắc còn có cơ hội nhận thêm Học bổng Chủ tịch Tập đoàn Phenikaa với tổng giá trị hỗ trợ lên tới khoảng 625 triệu đồng cho toàn khóa học.

Tổng thống Donald Trump phán quyết về vụ 15 thành viên ĐT Iran bị từ chối cấp thị thực nhập cảnh vào Mỹ
Thể thao

Tổng thống Donald Trump phán quyết về vụ 15 thành viên ĐT Iran bị từ chối cấp thị thực nhập cảnh vào Mỹ

Thể thao

ĐT Iran tiếp tục đối mặt với những khó khăn liên quan đến vấn đề nhập cảnh trước thềm World Cup 2026 khi nhiều thành viên trong phái đoàn vẫn chưa được phép vào Mỹ.

Bài dự thi “Ngày mai trong mắt em”: Trưởng thành trong bóng dáng mẹ
Xã hội

Bài dự thi “Ngày mai trong mắt em”: Trưởng thành trong bóng dáng mẹ

Xã hội

Trong hành trình trưởng thành của mỗi con người, có những câu chuyện không cần đến những biến cố lớn lao hay những khoảnh khắc kịch tính để trở nên đáng nhớ. Đôi khi, chính những điều bình dị, lặp đi lặp lại mỗi ngày, lại lặng lẽ bồi đắp nên con người ta, khiến ta lớn lên mà chính mình cũng không nhận ra.

Các chủ nợ phương Tây bất ngờ chặn một khoản tiền cứu trợ quan trọng của Ukraine
Thế giới

Các chủ nợ phương Tây bất ngờ chặn một khoản tiền cứu trợ quan trọng của Ukraine

Thế giới

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã cắt giảm mạnh viện trợ cho chính quyền Kiev. Khoản tiền 690 triệu đô la đã hứa đang bị mắc kẹt trong mê cung quan liêu. Không có tiền. Thời gian chờ đợi đã vượt quá hai tuần, và đây mới chỉ là khởi đầu. Đến năm 2026, vòng xoáy tài chính của Ukraine đang siết chặt, và các chủ nợ phương Tây đã ngừng giả vờ hào phóng.

Báo động bệnh dại mùa nắng nóng: Đâu là 'tấm khiên' bảo vệ gia đình và thú cưng của bạn?
Nhà nông

Báo động bệnh dại mùa nắng nóng: Đâu là "tấm khiên" bảo vệ gia đình và thú cưng của bạn?

Nhà nông

Từ đầu năm 2026 đến cuối tháng 4, cả nước đã ghi nhận 13 ca tử vong do bệnh dại, trong đó riêng TP.HCM có 3 ca, chiếm hơn 50% tổng số ca của khu vực này trong cả năm 2025. Khi thời tiết bước vào những tháng nắng nóng đỉnh điểm, nguy cơ bùng phát bệnh dại càng trở nên nghiêm trọng. Làm thế nào để ngăn chặn căn bệnh có tỷ lệ tử vong lên đến 100% này

Đà Nẵng: Đồng loạt cắt “lưới ma” dưới biển Sơn Trà cứu hệ sinh thái biển
Xã hội

Đà Nẵng: Đồng loạt cắt “lưới ma” dưới biển Sơn Trà cứu hệ sinh thái biển

Xã hội

Không chỉ thu gom rác trên bờ, hơn 1.200 tình nguyện viên còn xuống biển cắt bỏ những tấm “lưới ma” mắc tại các rạn san hô Sơn Trà trong chiến dịch làm sạch môi trường biển diễn ra ngày 14/6.

1 tuần tới đây, 3 con giáp hứng lộc trời ban, công việc suôn sẻ, không tăng lương cũng đón quà tặng
Gia đình

1 tuần tới đây, 3 con giáp hứng lộc trời ban, công việc suôn sẻ, không tăng lương cũng đón quà tặng

Gia đình

Tuần mới, 3 con giáp được Thần Tài ưu ái, tài lộc khởi sắc mạnh mẽ. Công việc thuận lợi, cơ hội kiếm tiền liên tiếp xuất hiện, hứa hẹn một tuần dư dả.

Tin mưa to Hà Nội mới nhất, cảnh báo mưa rất to trên 150mm tại miền Bắc ngay chiều tối và đêm nay (14/6)
Nhà nông

Tin mưa to Hà Nội mới nhất, cảnh báo mưa rất to trên 150mm tại miền Bắc ngay chiều tối và đêm nay (14/6)

Nhà nông

Tin mưa to Hà Nội và miền Bắc mới nhất, cơ quan khí tượng cảnh báo ngay chiều tối và đêm nay, miền Bắc có một đợt mưa to, cảnh báo có nơi mưa rất to trên 150mm.

Thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước làm Trưởng
Thời sự

Thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước làm Trưởng

Thời sự

Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế được thành lập gồm 37 thành viên. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Đại lộ trên biển và những mạch máu giao thông mới định hình siêu đô thị TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Đại lộ trên biển và những mạch máu giao thông mới định hình siêu đô thị TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Mạng lưới hạ tầng kết nối từ trung tâm TP.HCM đến khu vực phía Đông (bao gồm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây) đang ghi nhận những bước chuyển mình lịch sử. Với hàng loạt dự án tỷ đô sắp khởi công và các công trình trọng điểm tăng tốc về đích, thời gian di chuyển toàn vùng sẽ được rút ngắn kỷ lục, mở ra không gian phát triển đột phá cho kinh tế, du lịch và logistics...

'Chiến tranh sẽ nổ ra', chuyên gia phương Tây cảnh báo nóng về động thái của EU chống lại Nga
Thế giới

"Chiến tranh sẽ nổ ra", chuyên gia phương Tây cảnh báo nóng về động thái của EU chống lại Nga

Thế giới

Glenn Diesen, giáo sư tại Đại học Đông Nam Na Uy, đã cảnh báo về hậu quả của những nỗ lực của châu Âu nhằm chuyển giao cuộc xung đột ở Ukraine cho Nga.

Nuôi thủy sản thời công nghệ cao ở Lào Cai (gồm Yên Bái cũ): nông dân nhàn hơn, hiệu quả kinh tế tốt hơn
Nhà nông

Nuôi thủy sản thời công nghệ cao ở Lào Cai (gồm Yên Bái cũ): nông dân nhàn hơn, hiệu quả kinh tế tốt hơn

Nhà nông

Máy cho ăn tự động, hệ thống sục khí, camera giám sát và các thiết bị cảnh báo môi trường đang dần trở thành “người bạn đồng hành” của người nuôi thủy sản ở Lào Cai. Nhờ ứng dụng công nghệ, nhiều hộ dân không chỉ giảm công lao động mà còn nâng cao năng suất, chất lượng thuỷ sản.

Điểm chuẩn xét tuyển đại học năm 2026: Giáo viên đưa ra dự báo đáng chú ý
Xã hội

Điểm chuẩn xét tuyển đại học năm 2026: Giáo viên đưa ra dự báo đáng chú ý

Xã hội

Dự đoán điểm chuẩn xét tuyển đại học năm 2026 đã được nhiều giáo viên đã đưa ra những nhận định ban đầu. Theo đó, có môn có thể giảm khoảng 0,5 điểm so với năm trước, có môn dự báo ổn định.

Cạm bẫy “mua kỳ nghỉ”, lừa lọc trên sự cô đơn của những mái đầu bạc
Kính đa tròng

Cạm bẫy “mua kỳ nghỉ”, lừa lọc trên sự cô đơn của những mái đầu bạc

Kính đa tròng

Nhiều năm qua, mô hình "mua kỳ nghỉ" liên tục được cảnh báo về những rủi ro tài chính. Những lời quảng cáo về kỳ nghỉ hạnh phúc, về khoản lợi nhuận đều đặn hay cam kết mua lại với giá hấp dẫn đã khiến không ít người bỏ ra hàng trăm triệu, thậm chí cả số tiền dành dụm của một đời người. Nhưng nếu chỉ nhìn đây là một vụ lừa đảo kinh tế thì mới chỉ là phần nổi của tảng băng. Nạn nhân được nhắm đến chủ yếu là những ông/bà đã 70, 80 tuổi.

Lệ Hằng Hoài Thát-chơ nói lý do không có nhà riêng: 'Điều tôi hối hận nhất cuộc đời là từng vi phạm pháp luật'
Văn hóa - Giải trí

Lệ Hằng Hoài Thát-chơ nói lý do không có nhà riêng: "Điều tôi hối hận nhất cuộc đời là từng vi phạm pháp luật"

Văn hóa - Giải trí

Trong một video mới đây diễn viên Lệ Hằng chia sẻ về cuộc sống hiện tại, đồng thời gửi lời cảm ơn đến những người luôn quan tâm, lo lắng cho mình.

Tin đọc nhiều

1

Giá vàng hôm nay (13/6): Tiếp đà tăng mạnh

Giá vàng hôm nay (13/6): Tiếp đà tăng mạnh

2

Brazil vs Morocco (5h00 ngày 14/6): Đại diện Nam Mỹ vượt trội về phạt góc?

Brazil vs Morocco (5h00 ngày 14/6): Đại diện Nam Mỹ vượt trội về phạt góc?

3

Giá vàng hôm nay (14/6): Bật tăng mạnh mẽ

Giá vàng hôm nay (14/6): Bật tăng mạnh mẽ

4

Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Điền lần đầu công bố bức thư tay danh ca Hương Lan gửi Thanh Kim Huệ 47 năm về trước

Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Điền lần đầu công bố bức thư tay danh ca Hương Lan gửi Thanh Kim Huệ 47 năm về trước

5

Mỹ vs Paraguay (8h ngày 13/6, bảng D World Cup 2026): Chủ nhà không dễ thắng

Mỹ vs Paraguay (8h ngày 13/6, bảng D World Cup 2026): Chủ nhà không dễ thắng