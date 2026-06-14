Hội Nông dân TP Đà Nẵng phát huy vai trò cầu nối, đồng hành cùng hội viên nông dân phát triển kinh tế

Cũng tại hội nghị, Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng báo cáo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031, đồng thời sơ kết 1 năm triển khai thực hiện phong trào bình dân học vụ số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Bà Lê Thị Minh Tâm - Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: T.H.

Ông Nguyễn Út - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng cho biết: Hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2026 trên địa bàn thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực phù hợp với mô hình hoạt động mới của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội “Vừa trực thuộc, vừa độc lập tương đối”.

Ông Nguyễn Út - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Ảnh: T.H.

Đến nay, Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành 2 nhiệm vụ đột phá và 2 nhiệm vụ trọng tâm năm 2026; hoàn thành trên 70% tiến độ thực hiện các chỉ tiêu thi đua Trung ương Hội giao năm 2026; triển khai thực hiện có hiệu quả việc ứng dụng chuyển đổi số, công nghệ thông tin vào hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân.

Tổ chức thành công các hoạt động tuyên truyền chào mừng các ngày lễ kỷ niệm và các sự kiện chính trị của quê hương, đất nước. Đặc biệt là hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Hội Nông dân giải phóng miền Nam, khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Kịp thời củng cố kiện toàn bộ máy tổ chức Hội hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp; các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả thực sự là cầu nối vững chắc giữa tổ chức Hội và hội viên, nông dân; tăng cường hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế tập thể, sản xuất nông nghiệp xanh, nông nghiệp số, chuỗi giá trị, phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh tại địa phương.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: T.H.

Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội trong công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hoạt động trong giai đoạn mới.

Ông Út chia sẻ, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác Hội và phong trào nông dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng vẫn còn một số hạn chế như, một số địa phương vẫn còn bị động, lúng túng trong mô hình hoạt động mới của Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội, một số chỉ tiêu thi đua triển khai thực hiện còn chậm so với kế hoạch; công tác nắm bắt tình hình, tư tưởng, đề xuất, kiến nghị của hội viên đôi lúc chưa kịp thời.

Hội Nông dân xã Hòa Tiến, thành phố Đà Nẵng ra quân khôi phục và chuyển đổi đất nông nghiệp bỏ hoang giúp người dân trồng lúa. Ảnh: Hòa Tiến.

Việc chuyển đổi số trong công tác Hội và sản xuất nông nghiệp tuy đã được triển khai nhưng chưa đồng bộ, còn hạn chế về hạ tầng, nguồn nhân lực. Hoạt động hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu, chuỗi liên kết còn thiếu bền vững; công tác phối hợp các ngành, các cấp có lúc chưa chặt chẽ, mô hình kinh tế mới, hiệu quả, mang tính đột phá trong sản xuất nông nghiệp còn khiêm tốn.

Phát biểu kết luận hội nghị, bà Lê Thị Minh Tâm - Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật mà các cấp Hội và hội viên nông dân toàn thành phố đã đạt được trong 6 tháng đầu năm.

Đoàn công tác Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng tặng quà cho các gia đình có công với cách mạng trên địa bàn xã Trà Tân. Ảnh: T.H.

Bước vào 6 tháng cuối năm 2026, bà đề nghị các cấp Hội tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

Bà Lê Thị Minh Tâm - Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng cũng yêu cầu các cấp Hội tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên, kịp thời hỗ trợ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nông dân; nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2026.