Hội Nông dân TPHCM trao 1 tỷ đồng vốn đầu tư mô hình cho 10 hộ nuôi heo sinh sản tại xã Ngãi Giao

Trên cơ sở đề nghị của Hội Nông dân xã Ngãi Giao về hỗ trợ vốn vay cho hội viên nông dân với mức vay 100 triệu đồng/1 hộ vay, vào ngày 22/10, nhân viên Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân Thành phố đã thực hiện thẩm định tại mô hình nuôi heo sinh sản của 10 hộ vay.

Lãnh đạo Hội Nông dân TPHCM đã tổ chức trao nguồn vốn vay từ Quỹ Hỗ trợ nông dân cho 10 hộ nuôi heo sinh sản, mỗi hộ được vay 100 triệu đồng. Ảnh: ĐVCC

Qua thẩm định thực tế, trao đổi với hộ vay và xét quy mô chăn nuôi, điều kiện tài sản đảm bảo trả nợ của hộ vay, tổ thẩm định đánh giá mô hình nuôi heo của các hộ vay có tính khả thi, hộ vay có thu nhập ổn định, có khả năng trả nợ và đủ điều kiện vay mức 100 triệu đồng.

Từ những nội dung trên, Quỹ Hỗ trợ nông dân TPHCM xem xét, chấp thuận đối với đề nghị vay vốn của 10 hộ vay nuôi heo sinh sản: Hộ Nguyễn Thương, Thân Văn Mẫn, Phạm Liễu Nam, Huỳnh Dự, Trần Xuân Thư, Lê Minh Trung, Trần Thị Giang, Mai Văn Phương, Đỗ Quốc Thắng tại ấp Suối Lúp và hộ Nguyễn Văn Tỏa, nuôi heo sinh sản ấp Bình Mỹ.

Tại buổi trao nguồn vốn, ông Trần Văn Mảng, Phó Chủ tịch Hội nông dân TP.HCM cho biết: “Nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân là sự chung tay của các cấp Hội và xã hội nhằm giúp hội viên có điều kiện mở rộng sản xuất, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và nâng cao thu nhập.

Việc trao vốn hôm nay không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ về tài chính mà còn thể hiện sự đồng hành của tổ chức Hội với bà con nông dân trên con đường phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng.

Tôi mong rằng các hộ được nhận vốn sẽ sử dụng hiệu quả, đúng mục đích, đoàn kết hỗ trợ nhau trong sản xuất, từng bước xây dựng mô hình nuôi heo sinh sản bền vững, góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã”, ông Mảng nhấn mạnh.