Hội Nông dân xã Suối Dầu: Ra mắt Tổ hội nông dân nghề nghiệp trồng dưa lưới trong nhà kính với 5 thành viên

Tục lệ tuẫn táng cùng hoàng đế Trung Hoa bắt đầu và kết thúc khi nào
Trong dân gian Trung Quốc, có không ít bài viết cho rằng Chu U Vương là người "khởi xướng" chế độ tuẫn táng phi tần. Tuy nhiên, nhận định này chưa hoàn toàn chính xác.
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Hội Nông dân xã Suối Dầu, Khánh Hòa vừa tổ chức lễ ra mắt Tổ hội Nông dân nghề nghiệp trồng dưa lưới trong nhà kính tại thôn Tân Xương 1.
Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã công bố quyết định thành lập Tổ hội gồm 5 thành viên, canh tác trên tổng diện tích đất khoảng 1 ha. Đáng chú ý, các thành viên đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ cao, đầu tư hệ thống nhà kính với quy mô từ 200 - 300m²/hộ, nâng tổng số vốn đầu tư ban đầu của toàn Tổ hội lên tới gần 1 tỷ đồng.
Đồng thời, Hội Nông dân xã đã trao quyết định chỉ định Ban điều hành, trong đó bà Nguyễn Thị Thư giữ chức vụ Tổ trưởng, bà Cao Thị Trúc làm Tổ phó và 1 Thư ký kiêm thủ quỹ. Nhân dịp này, Hội Nông dân xã đã công bố quyết định kết nạp và trao Thẻ hội viên cho các cá nhân đủ điều kiện.
Đại diện Tổ hội, bà Nguyễn Thị Thư đã phát biểu nhận nhiệm vụ, thể hiện quyết tâm đoàn kết, tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Bà cho biết Tổ hội sẽ hoạt động theo nguyên tắc “5 tự” và “5 cùng”, duy trì sinh hoạt định kỳ ít nhất 1 lần/tháng để cùng nhau trao đổi thông tin thị trường, chia sẻ kinh nghiệm phòng trừ dịch bệnh. Đặc biệt, Tổ hội sẽ thực hiện góp vốn, góp quỹ hỗ trợ nhau vay vốn quay vòng để đầu tư mở rộng sản xuất.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Lê Văn Kha - Chủ tịch Hội Nông dân xã Suối Dầu ghi nhận và biểu dương tinh thần chủ động, dám nghĩ dám làm của bà con nông dân. Ông nhấn mạnh việc thành lập Tổ hội là bước tiến quan trọng trong việc đổi mới phương thức hoạt động của Hội; tạo môi trường để các hội viên chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau về giống, vật tư, kỹ thuật chăm sóc và đầu ra sản phẩm. Đồng thời, ông đề nghị Ban điều hành sớm triển khai kế hoạch hoạt động cụ thể, từng bước xây dựng thương hiệu dưa lưới an toàn của địa phương.
Việc ra mắt Tổ hội nghề nghiệp “Trồng dưa lưới trong nhà kính” thôn Tân Xương 1 không chỉ nâng cao hiệu quả phong trào nông dân mà còn tạo nền tảng phát triển kinh tế tập thể, liên kết chuỗi giá trị, tiến tới mục tiêu thành lập các Tổ hợp tác, Hợp tác xã trong thời gian tới. Qua đó, mô hình góp phần thiết thực vào mục tiêu ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và nâng cao thu nhập cho bà con trên địa bàn xã.
Mô hình “Ánh sáng nông thôn gắn với camera an ninh” góp phần phát huy vai trò công tác giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng nông thôn mới ở xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh, hình thành từ các xã Đông Thạnh, Phước Vĩnh Đông và Tân Tập thuộc huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An trước đây.