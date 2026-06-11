Hội Nông dân xã Suối Dầu: Ra mắt Tổ hội nông dân nghề nghiệp trồng dưa lưới trong nhà kính với 5 thành viên

Hội Nông dân xã Suối Dầu, Khánh Hòa vừa tổ chức lễ ra mắt Tổ hội Nông dân nghề nghiệp trồng dưa lưới trong nhà kính tại thôn Tân Xương 1.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã công bố quyết định thành lập Tổ hội gồm 5 thành viên, canh tác trên tổng diện tích đất khoảng 1 ha. Đáng chú ý, các thành viên đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ cao, đầu tư hệ thống nhà kính với quy mô từ 200 - 300m²/hộ, nâng tổng số vốn đầu tư ban đầu của toàn Tổ hội lên tới gần 1 tỷ đồng.

Lãnh đạo Hội Nông dân xã trao Quyết định thành lập cho Ban điều hành Tổ hội nghề nghiệp “Trồng dưa lưới trong nhà kính”. Ảnh:HND

Đồng thời, Hội Nông dân xã đã trao quyết định chỉ định Ban điều hành, trong đó bà Nguyễn Thị Thư giữ chức vụ Tổ trưởng, bà Cao Thị Trúc làm Tổ phó và 1 Thư ký kiêm thủ quỹ. Nhân dịp này, Hội Nông dân xã đã công bố quyết định kết nạp và trao Thẻ hội viên cho các cá nhân đủ điều kiện.

Đại diện Tổ hội, bà Nguyễn Thị Thư đã phát biểu nhận nhiệm vụ, thể hiện quyết tâm đoàn kết, tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Bà cho biết Tổ hội sẽ hoạt động theo nguyên tắc “5 tự” và “5 cùng”, duy trì sinh hoạt định kỳ ít nhất 1 lần/tháng để cùng nhau trao đổi thông tin thị trường, chia sẻ kinh nghiệm phòng trừ dịch bệnh. Đặc biệt, Tổ hội sẽ thực hiện góp vốn, góp quỹ hỗ trợ nhau vay vốn quay vòng để đầu tư mở rộng sản xuất.

Mô hình trồng dưa lưới của nông dân xã Suối Dầu, Khánh Hòa cho chất lượng ngon. Ảnh: HND

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Lê Văn Kha - Chủ tịch Hội Nông dân xã Suối Dầu ghi nhận và biểu dương tinh thần chủ động, dám nghĩ dám làm của bà con nông dân. Ông nhấn mạnh việc thành lập Tổ hội là bước tiến quan trọng trong việc đổi mới phương thức hoạt động của Hội; tạo môi trường để các hội viên chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau về giống, vật tư, kỹ thuật chăm sóc và đầu ra sản phẩm. Đồng thời, ông đề nghị Ban điều hành sớm triển khai kế hoạch hoạt động cụ thể, từng bước xây dựng thương hiệu dưa lưới an toàn của địa phương.

Các đại biểu tham quan thực tế và đánh giá cao mô hình trồng dưa lưới ứng dụng công nghệ cao tại thôn Tân Xương 1. Ảnh: HND

Việc ra mắt Tổ hội nghề nghiệp “Trồng dưa lưới trong nhà kính” thôn Tân Xương 1 không chỉ nâng cao hiệu quả phong trào nông dân mà còn tạo nền tảng phát triển kinh tế tập thể, liên kết chuỗi giá trị, tiến tới mục tiêu thành lập các Tổ hợp tác, Hợp tác xã trong thời gian tới. Qua đó, mô hình góp phần thiết thực vào mục tiêu ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và nâng cao thu nhập cho bà con trên địa bàn xã.