Hội Y học Thể thao Việt Nam kiện toàn bộ máy nhân sự Văn phòng Hội

Theo đó, Chủ tịch Hội Y học Thể thao Việt Nam - TS.BS Nguyễn Mạnh Thắng đã ký các quyết định quan trọng nhằm kiện toàn các vị trí chủ chốt phụ trách hành chính và vận hành điều hành trực thuộc Hội.

Chủ tịch Hội Y học Thể thao Việt Nam - TS.BS Nguyễn Mạnh Thắng (thứ 4 từ trái qua) tặng hoa chúc mừng hai cán bộ mới được bổ nhiệm. Ảnh: MT

Theo Quyết định số 42/QĐ-HYHTTVN Chủ tịch Hội đã bổ nhiệm ông Bùi Ngọc (sinh ngày 21/09/1982) giữ chức vụ Chánh Văn phòng Hội Y học Thể thao Việt Nam.

Quyết định số 02/QĐ-HYHTTVN Chủ tịch Hội đã bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Hưng (sinh ngày 31/10/1984) giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Hội Y học Thể thao Việt Nam.

Các quyết định bổ nhiệm được ban hành căn cứ theo Quyết định số 1350/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc cho phép thành lập Hội Y học Thể thao Việt Nam, Quyết định số 157/QĐ-BNV phê duyệt điều lệ hoạt động của Hội; Nghị quyết Đại hội thành lập Hội nhiệm kỳ 2026-2031 cùng quy chế tổ chức, hoạt động của đơn vị.