Hơn 2.200 khách hàng tham dự Lễ giới thiệu K-Home New City - Đô thị nhà ở xã hội chuẩn Singapore đầu tiên tại Việt Nam

Ban lãnh đạo Kim Oanh Group, Kim Oanh Land và khách mời tham dự sự kiện Lễ giới thiệu K-Home New City – Đô thị nhà ở xã hội chuẩn Singapore đầu tiên tại Việt Nam.

Toàn cảnh Lễ giới thiệu K-Home New City – Đô thị nhà ở xã hội chuẩn Singapore đầu tiên tại Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, bà Đặng Thị Kim Oanh - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Kim Oanh Group - nhấn mạnh: “Với K-Home New City, Kim Oanh Group không đặt nặng mục tiêu lợi nhuận mà hướng đến việc kiến tạo một hình mẫu nhà ở xã hội chất lượng cao, nơi người thu nhập thấp cũng có thể tận hưởng không gian sống xanh và đầy đủ tiện nghi theo chuẩn quốc tế.

Chính vì vậy, Kim Oanh Group đã lựa chọn mô hình nhà ở xã hội nổi tiếng của Singapore để phát triển chuỗi dự án nhà ở xã hội mang thương hiệu K-Home tại Việt Nam mà K-Home New City là dự án đầu tiên, với sự hợp tác chiến lược của Surbana Jurong – tập đoàn đã phát triển 80% số lượng nhà ở xã hội tại Singapore”.

Ông Bernard Low Boon Yong – Tổng Giám đốc Surbana International Consultants (Việt Nam) – cho biết đã áp dụng 4 trong 7 nguyên lý thiết kế nhà ở xã hội tại Singapore vào dự án K-Home New City. Trong đó bao gồm: vị trí kết nối chiến lược, đảm bảo an toàn và sự riêng tư, phát triển cộng đồng và thiết kế bền vững.

K-Home New City cũng là dự án nhà ở xã hội phát triển theo tiêu chuẩn công trình xanh EDGE đầu tiên tại Bình Dương. Nhờ đó, cư dân có thể tiết kiệm 20% lượng điện, nước và giảm phát thải khí nhà kính trong quá trình sử dụng.

Bên cạnh việc giới thiệu thông tin chi tiết về dự án K-Home New City, trong khuôn khổ sự kiện, ông Tô Duy Chinh – Giám đốc Khối Kinh doanh Kim Oanh Group – còn thông tin chi tiết về các chương trình ưu đãi dành cho khách hàng mong muốn sở hữu các sản phẩm tại K-Home New City.

Theo đó, khách hàng chỉ cần có 20% giá trị sản phẩm là có thể sở hữu một tổ ấm tiện nghi chuẩn Singapore. Phần còn lại được Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Bình Dương và MBBank hỗ trợ vay tới 75% với lãi suất ưu đãi chỉ 6,1%/năm trong 10 năm. Ngoài ra, khách hàng còn được tham gia chương trình tri ân với tổng giá trị lên đến 12 tỷ đồng.

Khoảnh khắc công bố giá của 2 dòng sản phẩm của K-Home New City: nhà ở xã hội liên kế K-Home chỉ từ 2,179 tỷ đồng/căn (giao nhà hoàn thiện nội thất) và nhà ở thương mại K-Shophouse chỉ từ 3,516 tỷ đồng/căn (giao nhà hoàn thiện mặt ngoài, thô bên trong).

Chủ tịch Đặng Thị Kim Oanh công bố chương trình ưu đãi đặc biệt: chiết khấu từ 1-2% cho khách hàng đăng ký nhiều sản phẩm; tặng kèm gói hỗ trợ hoàn thiện nhà ở và chiết khấu từ 10–20 chỉ vàng tùy theo diện tích và vị trí khi khách hàng không sử dụng vốn vay. Bên cạnh đó, những khách hàng vay vốn sẽ được hỗ trợ lãi suất trong 12 tháng.

Trong khuôn khổ sự kiện, 698 khách hàng đã đăng ký tư vấn thành công, thể hiện sức hút mạnh mẽ cũng như niềm tin mà đông đảo khách hàng dành cho K-Home New City.

Tại sự kiện, Kim Oanh Group còn tổ chức chương trình rút thăm may mắn dành cho khách hàng đăng ký dịch vụ thành công và chương trình rút thăm may mắn dành cho khách tham dự với nhiều phần quà có giá trị cao như xe Honda SH 125i, Honda Air Blade, tivi Samsung 4K 65 inch...

Trong ảnh là bà Nguyễn Ngọc Ánh - Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Quản trị (trái); ông Tô Duy Chinh – Giám đốc Khối Kinh doanh Kim Oanh Group, trao giải đặc biệt là một chiếc Honda SH 125i cho khách hàng may mắn nhất chương trình rút thăm dành cho khách hàng đăng ký dịch vụ thành công.

Ông Tô Duy Chinh trao giải đặc biệt cho khách tham dự sự kiện.

K-Home New City là dự án nhà ở xã hội chuẩn Singapore do Kim Oanh Land (thành viên Kim Oanh Group) phát triển. Tọa lạc ngay lõi trung tâm thành phố mới Bình Dương, K-Home New City có quy mô 26,69ha, cung cấp cho thị trường 3.310 sản phẩm nhà phố thương mại K-Shophouse, nhà ở xã hội K-Home và căn hộ cao tầng. Với mật độ xây dựng chỉ 50%, K-Home New City dành hơn 7,1ha quỹ đất để phát triển 10 công viên, mảng xanh và tích hợp hơn 35 tiện ích nội khu như: 2 hồ bơi, trường mầm non, trường liên cấp chuẩn quốc tế Elite School, trung tâm y tế – văn hóa, khu thể thao ngoài trời, phố thương mại - ẩm thực, trung tâm y tế, nhà sinh hoạt cộng đồng...



Tìm hiểu thêm về dự án K-Home New City



Sales Gallery: Đường Lê Lai, phường Hòa Phú, thành phố mới Bình Dương



Hotline: 1900 633 968 - 0937 96 12 12



Website: www.k-homenewcity.vn