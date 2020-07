Hơn 350 con voi chết hàng loạt ở Botswana có thể do virus mới, lo ngại lây sang người

Hàng trăm con voi chết bí ẩn ở Botswana có thể là do một loại virus mới, theo chuyên gia (ảnh: Daily Mail)

Hơn 350 con voi ở các độ tuổi và giới tính khác nhau đã chết ở Botswana. Những bức ảnh chụp trên không cho thấy xác của chúng nằm rải rác trên đồng bằng Okavango và một số khu vực khác ở Botswana.

Giới chuyên gia y tế và thú y cho rằng, một loại virus mới có thể là nguyên nhân gây ra cái chết của hơn 350 con voi. Sự kiện này được truyền thông gọi là “thảm họa bảo tồn” của thế giới.

Các chuyên gia cũng không loại trừ khả năng loại virus đã giết chết những con voi (nếu tồn tại) có thể lây sang người.

Những con voi chết không phải do thiếu nước, nguyên nhân đến từ nạn săn trộm hay bị đầu độc cũng đã bị loại trừ.

“Sự kiện này đúng là một thảm họa về bảo tồn, nhưng tôi lo ngại nó còn có khả năng trở thành một cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng. Các mẫu bệnh phẩm đã được gửi sang Zimbabwe và Nam Phi để tìm ra nguyên nhân khiến những con voi bị chết”, Giám đốc Vườn Quốc gia Rescue (Botswana) – ông Niall McCann – nói.

Hơn 70% số voi chết được phát hiện ở cạnh hồ nước. Người dân địa phương phát hiện những con voi đi vòng tròn xung quanh hồ nước trước khi gục chết – một dấu hiệu cho thấy chúng có thể bị ảnh hưởng thần kinh.

Việc những con kền kền không ăn xác voi chết càng khiến người dân lo ngại về nguyên nhân khiến những con voi đang khỏe mạnh bỗng lăn ra chết.

Botswana bảo vệ đàn voi rất nghiêm ngặt. Mặc dù tổng số voi ở châu Phi đang giảm do nạn săn trộm nhưng voi ở Botswana thì đang tăng về số lượng.

Botswana là nơi sinh sống của 1/3 số voi ở châu Phi. Nước này hiện có khoảng 130.000 con voi.

Xác những con voi thường được phát hiện gần hồ nước (ảnh: Daily Mail)

Có khoảng 15.000 con voi sống ở đồng bằng Okavango và thu hút khách du lịch đến tham quan. Du lịch chiếm 12% GDP của Botswana.

Chính phủ Botswana loại trừ nguyên nhân khiến voi chết là do săn trộm. Bằng chứng là xác của những con voi không có dấu vết bị tổn hại bởi con người. Cặp ngà – thứ giá trị nhất đối với những kẻ săn trộm – vẫn còn nguyên vẹn.

Bệnh than – căn bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn ảnh hưởng đến một số loài động vật hoang dã ở Botswana – cũng bị loại trừ. Chuyên gia thú y cho biết mẫu bệnh phẩm lấy từ xác voi chết không có vi khuẩn than.

Theo các chuyên gia, khả năng lớn nhất hiện nay là những con voi chết vì một loại virus mới. Tuy nhiên, điều này vẫn còn cần chờ thời gian để làm sáng tỏ.

Số voi chết ở Botswana thực tế có thể còn lớn hơn vì Okavango là một vùng đồng bằng rộng lớn, một số voi chết ở các vị trí khó nhận biết có thể đã không được phát hiện.