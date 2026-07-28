Hơn 4.700 vận động viên tranh tài tại Chung kết Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao CAND 2026 ở Đà Nẵng

Thông tin tại buổi họp báo, Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị (Bộ Công an), cho biết vòng chung kết năm nay quy tụ 27 đội tuyển quân sự, võ thuật và 81 đội tuyển thể thao với hơn 4.700 vận động viên tham gia tranh tài. Bên cạnh đó, hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng tinh nhuệ sẽ góp mặt trong chương trình biểu dương lực lượng và biểu diễn nghệ thuật tại lễ khai mạc.



Trước khi bước vào vòng chung kết, vòng bảng của hội thao đã được tổ chức tại Quảng Ninh, Huế và Lâm Đồng, thu hút hơn 5.800 vận động viên tham dự.



Hơn 4.700 vận động viên tranh tài tại Chung kết Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao CAND 2026 ở Đà Nẵng. Ảnh: Viết Niệm

Theo Ban tổ chức, các vận động viên sẽ tranh tài ở 65 nội dung thuộc nhiều môn thi đấu như bắn súng, vượt vật cản, võ thuật, bóng đá nam 7 người, pickleball, chạy ứng dụng, chiến sĩ công an khỏe, bơi ứng dụng, bơi vũ trang và bóng rổ.



Năm nay, hội thao có nhiều điểm mới nhằm nâng cao tính thực tiễn, gắn với yêu cầu công tác, chiến đấu của lực lượng CAND. Lần đầu tiên lễ khai mạc được tổ chức vào buổi tối; nội dung bắn súng quân dụng ban đêm kết hợp sử dụng quả nổ, quả khói nghiệp vụ được đưa vào thi đấu. Ban tổ chức cũng lần đầu tổ chức thi vượt vật cản dành cho nữ cán bộ, chiến sĩ và bổ sung các môn đối kháng gậy ngắn, bóng rổ, bơi vũ trang trên mặt nước mở.



Theo Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, đây đều là những nội dung mới, bám sát yêu cầu thực tiễn chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân.



"Đây đều là những nội dung rất mới, sát với yêu cầu thực tế chiến đấu. Thông qua đại hội, chúng tôi đánh giá tinh thần sẵn sàng chiến đấu cũng như quá trình rèn luyện của toàn lực lượng", Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp nhấn mạnh.



Hình ảnh Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an nhân dân năm 2026 - khu vực 2 diễn ra tại TP Huế đầu tháng 6/2026. Ảnh: Hồ Ngọc Tuấn

Điểm nhấn của hội thao là lễ khai mạc diễn ra lúc 20 giờ ngày 1/8 tại Công viên Biển Đông (TP.Đà Nẵng). Chương trình hứa hẹn mang đến nhiều màn trình diễn quy mô lớn với sự tham gia của hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ.



Khán giả sẽ được thưởng thức các tiết mục trống hội, quân nhạc, diễu hành kỵ binh, mô tô đặc chủng, biểu diễn võ thuật, khí công, xử lý tình huống bảo vệ yếu nhân, bắn súng công phá mục tiêu, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cùng màn bắn pháo hoa chào mừng.



Liên quan đến công tác đảm bảo giao thông phục vụ sự kiện, lãnh đạo Bộ Công an cho biết phương án phân luồng, cấm đường đã được xây dựng chi tiết theo từng ngày, từng tuyến, với nguyên tắc chỉ áp dụng trong phạm vi và thời gian tối thiểu cần thiết.



"Chúng tôi đã quán triệt lực lượng Công an TP.Đà Nẵng phải xác định rõ thời gian cấm đường, tuyến đường cấm và hạn chế tối đa việc ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân, hoạt động kinh doanh cũng như doanh nghiệp", Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp cho biết.



Theo Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, đây đều là những nội dung mới, bám sát yêu cầu thực tiễn chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân. Ảnh: Viết Niệm

Tại buổi họp báo, Ban tổ chức cũng trao đổi với các cơ quan báo chí về điều kiện tác nghiệp trong suốt thời gian diễn ra hội thao. Theo đó, phóng viên sẽ được tạo điều kiện tiếp cận, tác nghiệp tại tất cả các điểm thi đấu, kể cả những nội dung đặc thù như bắn súng quân dụng ban đêm.



Đối với việc sử dụng thiết bị bay không người lái (flycam), các cơ quan báo chí cần đăng ký với Công an TP.Đà Nẵng để phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố thực hiện việc cấp phép và quản lý theo đúng quy định, bảo đảm an toàn, an ninh trong suốt quá trình diễn ra sự kiện.