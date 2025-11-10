Hơn 48.000 tỷ đồng xây 3 dự án cầu kết nối Đồng Nai và TP.HCM: Nguồn vốn và thẩm quyền thực hiện ra sao?

Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để khởi động 3 công trình hạ tầng trọng điểm gồm cầu Cát Lái, cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2) và cầu Phú Mỹ 2.

Hoàn thiện pháp lý cho 3 dự án cầu kết nối Đồng Nai và TP.HCM

Theo Nghị quyết, HĐND tỉnh thống nhất giao UBND Đồng Nai làm cơ quan có thẩm quyền thực hiện hai dự án cầu Cát Lái và cầu Long Hưng; còn UBND TP.HCM được giao chủ trì dự án cầu Phú Mỹ 2.

Tất cả đều dự kiến triển khai trong giai đoạn 2025-2028, với tổng mức đầu tư gần 49.000 tỷ đồng, theo hình thức PPP kết hợp vốn ngân sách địa phương.

Khai mạc kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Đồng Nai ngày 10/11. Ảnh: Nguyên Vỹ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Hà cho biết việc HĐND thông qua Nghị quyết là bước cần thiết để 2 địa phương thống nhất trách nhiệm và sớm hoàn thiện hồ sơ pháp lý cho từng dự án.

3 cây cầu này không chỉ giải quyết tình trạng ùn tắc kéo dài tại các tuyến quốc lộ mà còn mở ra hướng phát triển mới cho khu vực cảng, sân bay và đô thị hai bên bờ sông.

Các dự án được kỳ vọng sẽ hình thành mạng lưới giao thông liên hoàn, giảm tải cho quốc lộ 1, quốc lộ 51 và cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, đồng thời thúc đẩy kết nối với sân bay quốc tế Long Thành.

Kẹt xe ở ngã tư Vũng Tàu (Đồng Nai), tuyến đường nối liền các tuyến quốc lộ 1, quốc lộ 51. Ảnh: Nguyên Vỹ

Cùng bắt tay triển khai 3 dự án cầu kết nối Đồng Nai và TP.HCM

Theo tờ trình của UBND tỉnh, cầu Cát Lái có tổng vốn đầu tư khoảng 20.524 tỷ đồng, dài hơn 11,6km, nối từ phường Cát Lái (TP.HCM) sang xã Đại Phước (Đồng Nai).

Dự án được chia thành 3 phần, trong đó Đồng Nai đảm nhận phần chính và giải phóng mặt bằng, còn TP.HCM phụ trách mở rộng đường Nguyễn Thị Định.

HĐND tỉnh Đồng Nai đã biểu quyết thống nhất thông qua Nghị quyết về việc xác định cơ quan có thẩm quyền thực hiện 3 dự án cầu kết nối Đồng Nai và TP.HCM theo hình thức đối tác công tư (PPP). Ảnh: Nguyên Vỹ

Cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2) dài khoảng 11,8km, tổng vốn hơn 11.700 tỷ đồng, nối từ phường Long Phước (TP.HCM) đến phường Tam Phước (Đồng Nai). Dự án này cũng do UBND Đồng Nai làm cơ quan chủ trì, triển khai theo hình thức PPP kết hợp vốn ngân sách.

Riêng cầu Phú Mỹ 2, công trình quy mô gần 15km, vốn đầu tư khoảng 16.445 tỷ đồng sẽ do UBND TP.HCM làm cơ quan có thẩm quyền.

Cầu này nối từ đường Nguyễn Hữu Thọ (TP.HCM) sang đường 25C (Đồng Nai), được xem là trục giao thông chiến lược phục vụ khu vực cảng Cát Lái và Nhà Bè.

Cầu Phú Mỹ trên sông Sài Gòn. Ảnh: Nguyên Vỹ

Việc HĐND tỉnh thống nhất thông qua Nghị quyết này được đánh giá là không chỉ tháo gỡ vướng mắc pháp lý mà còn tạo tiền đề để mời gọi nhà đầu tư.

Khi được triển khai đồng bộ, 3 dự án cầu kết nối Đồng Nai và TP.HCM sẽ mở ra không gian phát triển đô thị, công nghiệp và logistics cho toàn vùng Đông Nam bộ.