Hơn 50% vụ cháy xảy ra ở nhà riêng lẻ, nhà kết hợp kinh doanh, TP.HCM tăng cường huấn luyện PCCC

Từ năm 2018 đến nay, TP.HCM xảy ra cháy nhiều nhất ở nhà riêng lẻ và nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh nằm xen trong khu dân cư, nguyên nhân chủ yếu do hệ thống, thiết bị điện. Trước tìn hình này, công an tổ chức huấn luyện chuyên sâu cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự.