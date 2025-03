Hơn 5.000 nhà trọ, cơ sở kinh doanh phải đóng cửa nếu không đảm bảo PCCC trước tháng 3

Theo Thượng tá Long, trước khi Thủ tướng ban hành Chỉ thị 19, qua kiểm tra hơn 60.400 cơ sở trên địa bàn, Công an TP.HCM phát hiện hơn 15.700 cơ sở vi phạm quy định phòng cháy chữa cháy (PCCC), trong đó có 13.900 nhà trọ, phòng cho thuê và 930 nhà ở kết hợp kinh doanh có nguy cơ cháy nổ cao.

Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết, nhiều nhà trọ và cơ sở kinh doanh chưa đáp ứng điều kiện an toàn PCCC như lối thoát hiểm, trang thiết bị chữa cháy, hệ thống điện an toàn và kiến thức PCCC cho cư dân.

Hầm để xe của một khu nhà trọ tại đường Phạm Văn Bạch chật hẹp, chỉ có 1 lối ra vào. Ảnh: Chinh Hoàng

Trước thực trạng này, UBND TP.HCM đã chỉ đạo các đơn vị liên quan, đặc biệt là Công an TP.HCM tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm theo quy định.

Sau khi Chỉ thị 19 có hiệu lực, Công an TP.HCM tiếp tục rà soát, hướng dẫn khắc phục vi phạm. Đến nay, số cơ sở vi phạm giảm 61,5%, còn 5.155 cơ sở, gồm 4.737 nhà trọ, phòng cho thuê và 418 nhà ở kết hợp kinh doanh chưa đảm bảo an toàn PCCC.

Từ nay đến ngày 30/3, Công an TP.HCM sẽ theo dõi, hướng dẫn các chủ cơ sở khắc phục vi phạm. Sau thời hạn trên, nếu không đảm bảo an toàn PCCC, các cơ sở sẽ buộc phải dừng hoạt động.