Hơn 5.000 tổng tài bị chuốc thuốc

Ngày 15/11, thông tin về “5.000 phim ngắn có cảnh tổng tài bị chuốc thuốc trong năm 2025” đứng top cao trong hot search Weibo với hàng triệu lượt đọc.

Thông tin này có trong bài phát biểu của Triệu Ưu Tú - Tổng giám đốc sản xuất của công ty Tinghuadao - tại Hội nghị Phim ngắn Hàng Châu tháng 11.

"Các bộ phim ngắn trong năm 2025 gần như là ‘copy-paste’ (sao chép và dán) lẫn nhau. Trong năm nay, có hơn 5.000 tổng tài bị đánh thuốc luân phiên, hơn 3.000 nữ chính đi nhầm phòng khách sạn một cách chính xác và hơn 2.000 thiên kim tiểu thư diễn cảnh đoàn viên. Tổng số cảnh tát trong các bộ phim cộng lại cũng đủ để quấn quanh Trái Đất vài vòng”, nhà sản xuất phim cho hay.

Dù số liệu thống kê chưa chính thức, chia sẻ này cho thấy sự sáng tạo của dòng phim ngắn cạn kiệt, mô-típ lặp đi lặp lại như hàng trên dây chuyền.

Nội dung của nhiều phim siêu ngắn, tình tiết bỏ thuốc gần như trở thành công cụ giải quyết mọi mâu thuẫn. Từ việc nhân vật gây chuyện, tổng tài yêu đương, cho tới cảnh cao trào bắt buộc phải xuất hiện trong ba phút. Tất cả đều được biên kịch giải quyết bằng một viên thuốc.

Ngoài ra, các mô-típ phổ biến như tổng tài mất trí nhớ, nhận nhầm ân nhân, nữ chính mang con đi tìm cha, ký thỏa thuận kết hôn, nữ phụ ác độc bỏ thuốc, bắt cóc... Tất cả đều xuất hiện dày đặc.

Trong hàng loạt phim kiểu này, một nửa số nữ chính đều phải có gia đình độc ác để làm động cơ cho bi kịch. Cảnh bị hạ thuốc cũng lặp lại đến mức người xem thuộc lòng từng câu thoại.

Trước làn sóng phim ngắn sao chép nhau về nội dung ba xu, khán giả phản ứng. Nhiều người cho rằng mô-típ tổng tài bị chuốc thuốc đã đi quá xa. Việc các phim ngắn lặp lại công thức cũ kỹ, thiếu đổi mới khiến khán giả ban đầu có thể thấy kích thích, nhưng xem nhiều lại dễ sinh mệt mỏi.

Một số người nhận định, những người làm phim ngắn này phần lớn không xuất thân từ trường lớp chuyên nghiệp, nên kho tàng câu chuyện và cách triển khai nội dung còn hạn chế, thậm chí khá đơn điệu, sáo mòn. “Tôi hầu như không xem các sản phẩm như thế. Khi có thời gian, tôi chỉ chọn phim ảnh do đội ngũ chuyên môn thực hiện. Như vậy vừa tránh được cảm giác tụt IQ, vừa giảm nguy cơ gặp phải nội dung kém chất lượng”, một khán giả viết.

Theo Sina, mô típ này trở nên tràn lan vì cốt lõi của nó là tạo xung đột kịch tính với chi phí cực thấp, đồng thời kéo lượt xem hiệu quả. Số liệu nền tảng cho thấy những phim có tổng tài bị bỏ thuốc có tỷ lệ xem trọn bộ cao hơn 37% so với nội dung thông thường, khiến cả ngành đổ xô bắt chước. Để giành sự chú ý, các kịch bản ngày càng phi lý.

Những món ăn nhanh này được nhiều khán giả nhận định có thể là chất kích thích nhất thời, nhưng không che được sự rỗng tuếch trong nội dung.

Tại Trung Quốc, phim ngắn dựa trên các mô típ tổng tài bá đạo, ngược rồi lại ngọt, nghèo hóa giàu, yếu hóa mạnh… bùng nổ, thu hút lượng người xem khổng lồ dù bị công chúng thường xuyên chế giễu vì kịch bản sến, phi logic. Dòng phim này mở ra lợi nhuận lớn, vượt cả doanh thu phòng vé nội địa và nhanh chóng lan sang Mỹ và tạo thành trào lưu mới.

Các mô típ vốn bị cho là cũ mèm tại Trung Quốc lại trở thành nội dung mới lạ với khán giả Mỹ chưa từng sống trong hệ sinh thái tiểu thuyết mạng. Nhiều bộ phim do diễn viên da trắng đóng, nói tiếng Anh, nhưng tình tiết và thoại giống hệt phim của Trung Quốc, khiến khán giả phương Tây bất ngờ và bị cuốn vào lúc nào không hay.

The Paper đưa ra nghiên cứu cho thấy nhóm khán giả có đóng góp nhất là phụ nữ Mỹ trên 50 tuổi, với tỷ lệ trả tiền lên tới 50% - cao gấp 5 lần người dùng Trung Quốc. Không chỉ kéo người xem, phim ngắn còn cứu nhiều diễn viên Hollywood sau cuộc đại đình công năm 2023 kéo dài 118 ngày.

Giữa bối cảnh hàng loạt phim tạm hoãn sản xuất, thu nhập diễn viên lao dốc, các đoàn phim Trung Quốc xuất hiện như phao cứu sinh. Cát-xê của nhiều diễn viên hạng ba, hạng tư tăng vọt khi tham gia short drama.

Sự phát triển của phim ngắn phản ánh đúng thói quen tiêu thụ nội dung ngày nay. Chúng rẻ, nhanh, dễ gây nghiện và phù hợp với nhịp sống gấp gáp. Tuy nhiên, khi dòng phim ngắn vốn dựa vào kịch tính, yếu tố gây sốc dần thoái trào, buộc người làm phim phải rời khỏi vùng an toàn và chuyển hướng sang những tác phẩm bám sát cuộc sống, chân thật hơn để giữ chân khán giả.