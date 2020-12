Hơn 50.000 xe ô tô bán ra vào tháng 11, thị trường trong nước đón nhận kỷ lục mới

Theo báo cáo từ VAMA lượng bán hàng của các thành viên trong tháng vừa qua đạt gần 36.360 xe, tăng 9% so với tháng 10 trước đó và tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó bao gồm 28.755 xe du lịch; 7.122 xe thương mại và 482 xe chuyên dụng, với mức tương ứng tăng 13%, giảm 5% và tăng 25% so với tháng trước đó. Đây là tháng có lượng bán hàng nhiều nhất của các thành viên VAMA tính từ đầu năm đến nay.

Đáng chú ý, sản lượng của xe lắp ráp trong nước trong tháng vừa qua tiêu thụ đạt 23.509 xe, tăng 15% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc đạt 12.850 xe, chỉ tăng 0,7% so với tháng trước. Cùng thời gian trên, TC Motor, nhà phân phối và lắp ráp xe thương hiệu Hyundai (không phải là thành viên của VAMA) công bố, tiêu thụ được 11.023 xe, vượt qua cả con số bán hàng của Toyota Việt Nam để dẫn đầu thị trường trong tháng này.

Trong tháng vừa qua, Toyota Việt Nam công bố tổng lượng bán hàng đạt 9.602 xe (bao gồm xe Lexus), tăng 43% so với cùng kỳ năm ngoái và ghi nhận kỷ lục doanh số mới. Đây có thể coi là một trong những tháng tăng trưởng bán hàng kỷ lục của thương hiệu ô tô Hàn Quốc. Theo các nhân viên kinh doanh xe Hyundai, người tiêu dùng đang có xu hướng tranh thủ mua xe nhằm hưởng chính sách hỗ trợ lệ phí trước bạ xe lắp ráp trong nước giảm 50% từ Chính phủ mà sẽ hết hiệu lực khi kết thúc năm 2020 này.

Hiện tại, toàn bộ các mẫu xe của Hyundai bán ra đều được TC Motor lắp ráp trong nước và do đó, người tiêu dùng mua xe thương hiệu này đều nhận được sự hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ. Tương tự, cũng nhờ hưởng chính sách hỗ trợ phí trước bạ cho người tiêu dùng mà cùng thời gian này, hãng ô tô trong nước Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ VinFast có lượng bán hàng đạt 4.040 xe các loại.

Như vậy, tính chung lượng bán hàng của các thành viên VAMA, xe thương hiệu Hyundai và xe của VinFast thì tổng số xe tiêu thụ là 51.422 xe, một con số kỷ lục trong một tháng kinh doanh. Đó là chưa kể lượng bán hàng của các thương hiệu như Audi, Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz, Subaru, Volkswagen, Volvo, … Do một số đơn vị này không phải là thành viên của VAMA hoặc là đơn vị thành viên nhưng tạm dừng gửi báo cáo hoặc không tiết lộ lượng bán hàng hàng tháng.

Tính chung tổng lượng bán hàng của toàn thị trường thuộc các đơn vị thành viên VAMA trong 11 tháng năm 2020 đạt 248.768 xe các loại, giảm 14% so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó, xe ô tô du lịch giảm 13%, xe thương mại giảm 15% và xe chuyên dụng giảm 27%. Nguyên nhân là do nhiều tháng trước đó bị ảnh hưởng dịch Covid-19 nên lượng tiêu thụ bị sụt giảm mạnh.

Còn TC Motor công bố tiêu thụ được hơn 68.000 xe thương hiệu Hyundai trong 11 tháng vừa qua. Còn với VinFast, nhờ kết quả tiêu thụ tháng vừa qua đã đưa tết quả lượng VinFast cán mốc hơn 30.000 xe bán ra chỉ sau chưa đầy 18 tháng chính thức gia nhập thị trường.

Theo dự báo của giới kinh doanh, lượng bán hàng của tháng cuối cùng trong năm sẽ bùng nổ hơn tháng 11 vừa qua khi chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ cho xe sản xuất lắp ráp trong nước sẽ hết hiệu lực vào cuối tháng 12 này. Do đó, có khả năng nhiều người tiêu dùng sẽ tranh thủ mua xe trong tháng này để tận dụng cơ hội hoặc sẽ có đợt cao điểm mua sắm cuối năm.