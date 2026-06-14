Hơn 60 tay vợt tranh tài Giải pickleball cho người làm báo tại TP.HCM

Giải Pickleball các cơ quan báo chí Proimage lần 3 năm 2026 do Lypara phối hợp cùng Proimage tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Hội Nhà báo TP.HCM diễn ra ngày 13-14/6 tại Trường Đại học quốc tế Hồng Bàng (phường Gia Định).

Được khởi xướng và tổ chức thường niên từ năm 2024, năm nay giải đấu thu hút hơn 60 tay vợt là các nhà báo đến từ các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương trên địa bàn TP.HCM như: Báo Thanh Niên, Báo Tuổi Trẻ, Báo Nông thôn ngày nay/Dân Việt, Báo Người Lao Động, Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM (VOH), Tạp chí Tri thức Znews, Đài Truyền hình TP.HCM (HTV), Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP.HCM (VTV9), Báo VnExpress...

Nội dung đôi nam nữ diễn ra hấp dẫn

Các tay vợt tranh tài ở hai nội dung: Đôi nam và đôi nam – nữ. Đáng chú ý, ban tổ chức tiến hành bốc thăm ngẫu nhiên dựa trên tất cả các tay vợt nhà báo đăng ký để chọn ra các đôi và bảng đấu. Điều này càng tạo nên sự bất ngờ thú vị trong các cuộc tranh tài. Mặt khác, các đồng nghiệp có thêm cơ hội giao lưu rộng rãi hơn.

Các tay vợt mang đến những cuộc tranh tài có chất lượng chuyên môn cao

Suốt thời gian diễn ra giải đấu, những tiếng cười đùa cổ vũ không ngớt sau mỗi pha bóng làm cho giải đấu càng thêm ý nghĩa. Tuy nhiên giải đấu này cũng có chất lượng chuyên môn rất cao với những trận tranh tài căng thẳng và kịch tính.

Hoạt động này có ý nghĩa đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong cán bộ, nhân viên, phóng viên, biên tập viên, các nhà báo tại các cơ quan báo chí từ Trung ương đến địa phương. Qua đó, giải tạo sân chơi, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần, tăng cường sự giao lưu, học hỏi giữa cán bộ, nhân viên, phóng viên, biên tập viên, các nhà báo trong mỗi cơ quan báo chí và giữa các cơ quan báo chí với nhau.

Ban tổ chức trao giải cho các tay vợt xuất sắc

Giải Pickleball các cơ quan báo chí Proimage lần 3 cũng là một trong các hoạt động nhằm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; chào mừng 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2026) và kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2026).