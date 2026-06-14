Hơn 60 tay vợt tranh tài Giải pickleball cho người làm báo tại TP.HCM

Cựu sao HAGL: Cao 1m72, góp công vào 8 bàn thắng sau 24 trận cho Ninh Bình FC
Sau 24 lần ra sân trên mọi đấu trường ở mùa giải này, tiền đạo Nguyễn Quốc Việt đã trực tiếp góp công vào 8 bàn thắng cho Ninh Bình FC.
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