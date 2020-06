Honda City thế hệ mới thêm cửa sổ trời và đồng hồ hiển thị mới

Về thiết kế, Honda City thế hệ mới tại Ấn Độ không khác biệt so với City thế hệ mới đang bán tại Thái Lan, xe vẫn duy trì chung một thiết kế phong cách “Solid Wing Face” chung ngôn ngữ với các mẫu xe như: HR-V, CH-R, Civic hay Accord mới. Trang bị đèn pha full-LED, tùy thuộc vào phiên bản, ngoại thất xe sẽ có những điểm khác biệt về phần đầu xe, kiểu dáng mâm và trang trí.​

Đáng chú ý, Honda City tại Ấn Độ có thêm nhiều trang bị khác biệt hoàn toàn với City thế hệ mới tại Thái Lan như: Cửa sổ trời, đồng hồ hỗ trợ lái sử dụng loại kỹ thuật số với màn hình TFT 6,9 inch, có thể hiển thị tốc độ kỹ thuật số và lực “G”. Màn hình cảm ứng trung tâm kích thước 8 inch, hỗ trợ kết nối hệ thống Honda Connect có sẵn để đặt hàng qua điện thoại di động.​

Nội thất mang tông màu sáng, so với nội thất màu tối ở City mới đang bán tại Thái Lan. Ngoài ra, các vật liệu hấp thụ âm thanh đã được cải thiện, dày hơn 3,5 lần so với trước đây.​ Vì ra mắt sau Thái Lan gần nửa năm, nên Honda City mới tại Ấn Độ mang nhiều nâng cấp mới tập trung vào tiện nghi và an toàn, đừng hiểu lầm đây là phiên bản nâng cấp facelift giữa đời của Honda City thế hệ mới.​

Không sử dụng động cơ 3 xy lanh,dung tích 1.0L tăng áp, cho công suất tối đa 122 mã lực và và mô-men xoắn cực đại 173 Nm. Sức mạnh được truyền xuống cầu trước (FWD) thông qua hộp số tự động vô cấp (CVT), ở phiên bản RS có thêm lẫy chuyển số giả lập 7 cấp số.​

Tại Ấn Độ, xe được trang bị khối động cơ hút dung tích 1.5L, cho công suất tối đa 121 mã lực và mô-men xoắn cực đại 145 Nm. Đi kèm hộp số tay 6 cấp hoặc hộp số tự động biến thiên vô cấp CVT. Về trang bị an toàn, ngoài các hệ thống an toàn gồm: 6 túi khí, ổn định xe (VSA), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA)… City 2020 phiên bản Ấn Độ có thêm hệ thống hiển thị điểm mù phía sau dựa vào hệ thống Camera Honda LaneWatch gắn ở gương chiếu hậu.​

Hiện tại, Honda Việt Nam (HVN) vẫn chưa công bố kế hoạch ra mắt & phân phối City thế hệ mới, có thể vào cuối năm nay. Khả năng cao, Honda City thế hệ mới sẽ tiếp tục được lắp ráp tại Việt Nam, hy vọng City mới tại Việt Nam sẽ mang những trang bị hiện đại tương tự như phiên bản sắp ra mắt tại Ấn Độ.​

Trong phân khúc sedan hạng B tại thị trường Việt, Honda City từ trước đến nay luôn được định vị cao hơn các đối thủ trong phân khúc, cả về giá bán. Trên thực tế, City không phải là lựa chọn của số đông dùng để chạy dịch vụ, City được khách Việt chọn để sử dụng để phục vụ cho gia đình hơn.