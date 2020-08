Honda Odyssey phiên bản nâng cấp chính thức lộ diện

Mẫu MPV gia đình mới được thay đổi một số trang bị như: cản trước mới, lưới tản nhiệt được điều chỉnh và hệ thống đèn được nâng cấp. Ở phiên bản tiêu chuẩn Odyssey LX, hệ thống đèn full LED được trang bị. Thân xe nổi bật với kính tối màu và đi kèm trang bị bộ mâm hợp kim 18 inch.

Vì là dòng xe thường được sử dụng mục đích cho gia đình, nên các nâng cấp chính thức và đáng giá đều bên trong khoang nội thất. Mẫu xe Odyssey được nâng cấp bảng điều khiển trung tâm và hệ thống nhắc nhở ghế sau mới, bổ sung móc treo túi vào sau hàng ghế thứ ba. Ghế trước chỉnh điện, hệ thống điều hòa khí hậu tự động và nút đề khởi động được trang bị. Honda Odyssey 2021 cũng có hệ thống thông tin giải trí cơ bản 5 inch và hệ thống âm thanh 7 loa.

Phiên bản cao hơn là chiếc Odyssey với mức giá 35.190 USD tương đương 815 triệu đồng. Với các chi tiết nội thất cao cấp hơn như: tay nắm cửa mạ crom và gương bên màu thân xe tích hợp đèn xi nhan. Mẫu xe này cũng có cửa sau trượt điện và đèn sương mù LED. Ngoài ra, khách hàng sẽ được sở hữu ghế trước sưởi và ghế lái chỉnh điện 12 cấp với hỗ trợ thắt lưng điện. Những điểm nhấn khác bao gồm hệ thống điều khiển khí hậu tự động ba vùng, tấm che nắng hàng ghế thứ hai và ghế Magic Slide hàng ghế hai.

Và hệ thống âm thanh hình ảnh 8 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Cuối cùng nhưng cũng không kém phần quan trọng là hệ thống cảnh báo điểm mù với cảnh báo giao thông phía sau. Phiên bản Odyssey EX-L là cấp độ tầm trung với giá bán 38.460 USD tương đương hơn 890 triệu đồng. Phiên bản này bổ sung cửa sổ trời, cốp mở điện và kính chắn gió cách âm. Gương chiếu hậu bên ngoài xe của phiên bản này còn có tính năng gập ngược.

Những thay đổi lớn nhất đến từ cabin với vô lăng bọc da, ghế da và ghế hành khách chỉnh điện 8 cấp với hỗ trợ thắt lưng điện. Những điểm nhấn khác bao gồm gương chiếu hậu tự động làm mờ, HomeLink và cổng USB bổ sung 12 Volt.

Với số tiền 42.500 USD (tương đương 984 triệu đồng) khách hàng có thể sở hữu chiếc Odyssey Touring. Những thay đổi ngoại thất tương đối ít nhưng mẫu xe này có cánh gió bên cùng màu xe, cảm biến đỗ xe trước/sau và mâm hợp kim lớn hơn 19 inch. Xe cũng có hệ thống giao tiếp Cabin Talk và cảm biến ghế sau Cabin Watch.

Phiên bản này có hàng ghế sau được trang bị đầy đủ nhất khi mà hành khách ngồi sau sẽ được cung cấp hệ thống giải trí với màn hình 10,2 inch, tai nghe không dây, máy phát nhạc Blu-Ray và ứng dụng streaming thông qua điểm phát WiFi của xe. Bản Touring cũng có định vị GPS, ánh sáng xung quanh và hàng ghế hai và ba có tấm che nắng.

Xe có gạt nước cảm biến mưa, những chi tiết bổ sung màu thân xe và mở cốp rảnh tay. Chiếc van sang trọng cũng có kính cách âm ở cửa trước và sau. Ở phiên bản cao cấp này sẽ có ghế da với tính năng sưởi/ thông gió. Vô lăng bọc da có sưởi, sạc điện thoại không dây và hệ thống âm thanh 11 loa. Hơn nữa, chiếc xe Van này còn được tích hợp thêm máy hút bụi tích hợp để dọn dẹp xe. Hiện chiếc Odyssey Elite phiên bản cao cấp nhất có giá bán 47.820 USD tương đương hơn 1,1 tỷ đồng.

Tất cả các phiên bản của Honda Odyssey mới tại thị trường Mỹ đều được trang bị động cơ V6, dung tích 3.5L, cho công suất 280 mã lực và mô men xoắn 355 Nm và kết hợp với hộp số tự động 10 cấp, hệ thống dẫn động cầu trước. Bên cạnh đó, Honda Odyssey 2021 được trang bị công nghệ Honda Sensing hỗ trợ người lái. Hệ thống này bao gồm các tính năng: Kiểm soát hành trình thích ứng ở tốc độ thấp, phanh giảm thiểu va chạm khi phát hiện người đi bộ và nhận diện biển báo. Xe cũng có cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo chệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường mà giảm thiểu chệch đường.

So với thế hệ cũ, Honda Odyssey 2021 mới có mức giá cao hơn 1.000 USD tương đương 23 triệu đồng so với phiên bản cũ do được nâng cấp nhiều công nghệ mới mang lại sự tiện nghi cho người dùng và trang bị tiêu chuẩn bổ sung.