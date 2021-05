Honda triệu hồi 27.640 ô tô để thay thế bơm nhiên liệu bị lỗi ở Việt Nam

Hôm 2/5/2021, Công ty Honda Việt Nam (HVN) thông báo triển khai chiến dịch triệu hồi các xe: Honda CITY, Honda JAZZ, Honda HR-V, Honda CIVIC, Honda CR-V, Honda ACCORD. Kế hoạch này bắt đầu được thực hiện từ ngày 5 tháng 5 năm 2021.

Mẫu xe liên quan đến đợt triệu hồi này như sau:

STT Tên thương mại Mã kiểu loại Thời điểm sản xuất Phạm vi số VIN Số lượng 1 CITY 1.5V-TOP Ngày 02/01/2019 ~ Ngày 09/11/2019 RLHGM6664KY829885 ~ RLHGM6669KY921056 5.537 CITY 1.5V-CVT Ngày 03/01/2019 ~ Ngày 09/11/2019 RLHGM6665KY805191 ~ RLHGM6668KY900540 2.999 CITY 1.5E-CVT Ngày 12/09/2019 ~ Ngày 16/09/2019 RLHGM6644KY900002 ~ RLHGM6647KY900091 90 Tổng 8.626 2 JAZZ VX-CVT GK585KLX Ngày 08/01/2019 ~ Ngày 11/04/2019 MRHGK5850KT040361 ~ MRHGK5850KT040450 90 JAZZ RS GK587KEY MRHGK5870KT041411 ~ MRHGK5870KT041950 540 Tổng 630 3 HR-V RU583KL Ngày 14/01/2019 ~ Ngày 28/05/2019 MRHRU5830KP080001 ~ MRHRU5830KP080390 390 HR-V RU585KJN MRHRU5850KP080001 ~ MRHRU5850KP081590 1.590 HR-V G RU583LL Ngày 07/06/2019 ~ Ngày 31/08/2019 MRHRU5830LP080001 ~ MRHRU5830LP080300 300 HR-V L RU585LJN MRHRU5850LP080001 ~ MRHRU5850LP081350 1.350 Tổng 3.630 4 CIVIC E FC663KL Ngày 20/02/2019 ~ Ngày 28/09/2019 MRHFC6630KT030002 ~ MRHFC6630KT030659 643 CIVIC G FC661KLNX MRHFC6610KT030002 ~ MRHFC6610KT031856 1.841 CIVIC RS FC168KEN Ngày 22/02/2019 ~ Ngày 19/09/2019 MRHFC1680KT030002 ~ MRHFC1680KT031141 1.140 Tổng 3.624 5 CR-V E RW183KLN Ngày 03/01/2019 ~ Ngày 30/07/2019 MRHRW1830KP080061 ~ MRHRW1830KP080780 720 CR-V G RW185KLN MRHRW1850KP080691 ~ MRHRW1850KP083330 2.640 CR-V L RW187KJN MRHRW1870KP083427 ~ MRHRW1870KP089360 5.857 CR-V L RW187LJN Ngày 06/08/2019 ~ Ngày 24/09/2019 MRHRW1870LP080001 ~ MRHRW1870LP081470 1.470 Tổng 10.687 6 ACCORD EL-V CV165KKN Ngày 03/07/2019 ~ Ngày 03/10/2019 MRHCV1650KP080006 ~ MRHCV1650KP080454 443 Tổng 27.640

Việc thay thế bơm nhiên liệu bị lỗi trong các xe ô tô là việc làm hết sức cần thiết. Lí do vì bơm nhiên liệu được lắp trong các xe này có thể chứa cánh bơm bị lỗi, theo thời gian có thể dẫn đến tình trạng động cơ không khởi động được hoặc chết máy.

Mặc dù chưa ghi nhận trường hợp mất an toàn do lỗi bơm nhiên liệu nào xảy ra trên thị trường Việt Nam, nhưng chúng tôi cũng khuyến cáo khách hàng vì quyền lợi và an toàn của mình, nhanh chóng mang xe tới Nhà phân phối ô tô Honda để được thay thế bơm nhiên liệu mới có mật độ vật liệu nằm trong tiêu chuẩn.

Tất cả chủ sở hữu của các xe bị ảnh hưởng sẽ được thông báo thông tin chi tiết liên quan đến chiến dịch triệu hồi bởi Nhà phân phối ô tô Honda qua thư tay và/hoặc e-mail và/hoặc điện thoại trực tiếp dựa trên thông tin chủ sở hữu của xe đã đăng ký trên hệ thống quản lý khách hàng của HVN. Khách hàng nhận được thông báo nên mang xe đến các Nhà phân phối ô tô Honda để được kiểm tra và thay thế bơm nhiên liệu.

Việc thay thế sẽ được thực hiện khi các phụ tùng đã sẵn sàng. Phụ tùng thay thế và chi phí nhân công liên quan đến việc triệu hồi này sẽ do HVN chi trả. Đối với các xe nhập khẩu qua các cơ sở nhập khẩu không chính hãng, trong trường hợp khách hàng mang xe đến các Nhà phân phối Honda, công ty vẫn sẵn sàng giúp đỡ kiểm tra các thông tin liên quan.