Chủ đề nóng

Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Việt Nam trong tôi
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Cấm xe máy chạy xăng vào Vành đai 1 Thủ đô từ 7/2026
Xung đột quân sự giữa Campuchia và Thái Lan
Bão Wipha- bão số 3
Lật tàu du lịch ở Hạ Long
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Cuộc thi Ký ức Hà Nội 2025
Đông Tây - Kim Cổ
Thứ bảy, ngày 09/08/2025 23:13 GMT+7

Hồng Nhân Can - em họ Hồng Tú Toàn: Kẻ cứu rỗi Thái Bình Thiên Quốc bất thành

+ aA -
MA Thứ bảy, ngày 09/08/2025 23:13 GMT+7
Hồng Nhân Can là em họ của Thiên vương Hồng Tú Toàn - thủ lĩnh Thái Bình Thiên Quốc. Khi Thái Bình Thiên Quốc được thành lập thì vai trò của ông gần như không được nhắc đến song đến giai đoạn cuối của Thái Bình Thiên Quốc thì lại rất quan trọng, ông được phong là Can vương gia.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Trong lịch sử cuộc khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc (1851 – 1864), khi nhắc đến các nhân vật chủ chốt, người ta thường nhớ ngay đến Hồng Tú Toàn, Dương Tú Thanh, Tiêu Triều Quý hay Lý Tú Thành. Còn cái tên Hồng Nhân Can, dù mang họ Hồng và lại là em họ của Thiên vương Hồng Tú Toàn, lại rất ít được nhắc tới trong những năm tháng đầu huy hoàng. Thế nhưng, chính con người tưởng chừng mờ nhạt ấy lại trở thành nhân vật nổi bật khi cơ nghiệp Thái Bình Thiên Quốc bước vào giai đoạn suy tàn, là một trong những người cuối cùng nỗ lực cứu vãn tàn dư của phong trào.

Hồng Nhân Can - Xuất thân thân tộc nhưng mờ nhạt trong thời lập quốc

Hồng Nhân Can vốn thuộc thân tộc họ Hồng, là em họ của Hồng Tú Toàn. Xuất thân như vậy đủ để đảm bảo cho ông một vị trí nhất định trong hàng ngũ Thái Bình Thiên Quốc ngay từ những ngày đầu. Thế nhưng, lịch sử lại ghi nhận rằng trong suốt thời kỳ hình thành và mở rộng lực lượng, vai trò của ông gần như không đáng kể.

Trong khi những thân tín khác của Hồng Tú Toàn được giao trọng trách quân sự hoặc hành chính để mở rộng ảnh hưởng, Hồng Nhân Can không được trao quyền lực lớn. Có thể do tính cách, tài năng quân sự hoặc tầm ảnh hưởng của ông không đủ để cạnh tranh với các nhân vật kiệt xuất lúc bấy giờ. Điều này khiến tên tuổi ông mờ nhạt giữa ánh hào quang của những vị “vương” khác trong triều đình Thái Bình.

Can Vương Hồng Nhân Can. Ảnh: Chat GPT.

Tình thế thay đổi khi Thái Bình Thiên Quốc rơi vào khủng hoảng. Sau hơn một thập kỷ tồn tại, từ chỗ kiểm soát một vùng rộng lớn ở miền nam Trung Quốc, triều đình này bắt đầu bị quân Thanh cùng các lực lượng thân Thanh, đặc biệt là quân Tương do Tăng Quốc Phiên tổ chức, liên tiếp đánh bại.

Những năm cuối cùng, Thiên Kinh (Nam Kinh) – thủ đô của Thái Bình Thiên Quốc – rơi vào tình trạng bị bao vây và kiệt quệ. Mâu thuẫn nội bộ, mất mát lãnh thổ và sức ép quân sự khiến các “vương” từng oai hùng hoặc bị giết, hoặc đầu hàng, hoặc bị thất sủng. Chính trong bối cảnh ấy, Hồng Nhân Can bất ngờ bước lên vũ đài lịch sử.

Ông được phong tước Can vương gia, giữ trọng trách bảo vệ hoàng thất, đặc biệt là người kế vị – Hồng Thiên Quý Phúc, con trai nhỏ của Hồng Tú Toàn. Đây là thời điểm Hồng Tú Toàn đã suy yếu cả thể xác lẫn tinh thần, rồi qua đời trong hoàn cảnh thành trì bị vây hãm khốc liệt.

Tháng 7 năm 1864, quân Thanh dưới quyền Tăng Quốc Thuyên (em trai của Tăng Quốc Phiên) mở trận tấn công quyết định vào Thiên Kinh. Cuộc công phá này mang tính hủy diệt: tường thành bị phá, chiến sự diễn ra khắp nơi, máu nhuộm đỏ từng con phố. Giữa hỗn loạn ấy, Hồng Nhân Can cùng một số tướng lĩnh trung thành như Mông Đắc Ân đã tổ chức một cuộc rút lui tuyệt vọng.

Họ mang theo tiểu Thiên vương Hồng Thiên Quý Phúc – khi ấy còn là một đứa trẻ – rời khỏi hoàng cung. Đoàn người vừa chạy vừa chiến đấu, đối mặt với sự truy sát ráo riết của quân Thanh, đặc biệt là lực lượng do Tăng Quốc Thuyên trực tiếp chỉ huy. Nhiều cận vệ ngã xuống, đường rút bị chặn liên tục, nhưng Hồng Nhân Can vẫn kiên quyết tìm mọi cách đưa hậu duệ nhà Hồng thoát khỏi vòng vây.

Từ hy vọng mong manh đến tàn lụi tất yếu

Sau khi thoát khỏi Thiên Kinh, Hồng Nhân Can và Mông Đắc Ân dẫn tàn quân cùng tiểu Thiên vương tìm cách tập hợp lực lượng. Ý định của họ là dựng lại một căn cứ kháng chiến, khôi phục phần nào thế lực đã mất. Tuy nhiên, thời điểm ấy, các thành trì lớn của Thái Bình Thiên Quốc đã lần lượt thất thủ; những tàn quân còn lại phân tán, thiếu lương thực và vũ khí.

Các địa phương, vốn từng hưởng ứng phong trào, nay hoặc đã bị quân Thanh kiểm soát, hoặc đã chán nản với cuộc chiến kéo dài. Nỗ lực của Hồng Nhân Can vì thế không thể tạo ra sức bật đủ mạnh. Cuối cùng, những nhóm tàn quân này bị truy quét, tan rã hoặc phải chạy sang các vùng xa xôi hẻo lánh.

Điều khiến Hồng Nhân Can được lịch sử nhớ đến không phải là những chiến công rực rỡ, mà là vai trò trong thời khắc bi thương nhất của Thái Bình Thiên Quốc. Khi nhiều nhân vật quyền lực từng một thời sát cánh cùng Hồng Tú Toàn đã bỏ cuộc, đầu hàng hoặc quay lưng, ông vẫn liều mạng bảo vệ huyết mạch hoàng thất.

Trong văn hóa truyền thống Trung Hoa, lòng trung thành với quân chủ và dòng tộc là một đức tính cao quý. Dù Thái Bình Thiên Quốc bị nhiều nhà sử học phê phán về tính chất cực đoan và tàn bạo, thì hành động của Hồng Nhân Can vẫn được nhìn nhận như một minh chứng của tình thân và nghĩa tận trung.

Tư liệu lịch sử về những năm cuối đời của Hồng Nhân Can không nhiều. Một số ghi chép cho rằng sau khi lực lượng tan rã, ông lưu lạc trong cảnh bôn ba, rồi qua đời ở một nơi hẻo lánh, không được mai táng theo nghi lễ của một “vương”. Cuộc đời ông, từ khởi đầu mờ nhạt đến lúc nổi bật rồi lại lụi tàn, gói gọn số phận chung của cả phong trào Thái Bình Thiên Quốc.

Tham khảo thêm

Dũng tướng kiệt xuất của Thái Bình Thiên Quốc, được cả kẻ thù kính nể là ai?

Dũng tướng kiệt xuất của Thái Bình Thiên Quốc, được cả kẻ thù kính nể là ai?

Nữ nhân nào là 'chị cả' của Thái Bình Thiên Quốc, bị Dương Tú Thanh ra tay tàn nhẫn?

Nữ nhân nào là "chị cả" của Thái Bình Thiên Quốc, bị Dương Tú Thanh ra tay tàn nhẫn?

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Kỳ nhân nào chỉ xuất hiện một lần nhưng đã khiến Triệu Vân thất bại?

Triệu Vân, một vị tướng tài ba của Tam Quốc, hầu như bất bại trên chiến trường. Thế nhưng, ít ai biết rằng ông từng bị một kỳ nhân đánh bại chỉ trong một lần xuất trận duy nhất.

Việp Quận công Hoàng Ngũ Phúc từng khiến quân Tây Sơn phải đầu hàng ra sao?

Đông Tây - Kim Cổ
Việp Quận công Hoàng Ngũ Phúc từng khiến quân Tây Sơn phải đầu hàng ra sao?

Lê Anh Tông - Vị hoàng đế “bù nhìn” đáng thương nhất của triều Lê

Đông Tây - Kim Cổ
Lê Anh Tông - Vị hoàng đế “bù nhìn” đáng thương nhất của triều Lê

Hoàng đế Trung Hoa “yêu” chị gái, cô ruột có kết cục ra sao?

Đông Tây - Kim Cổ
Hoàng đế Trung Hoa “yêu” chị gái, cô ruột có kết cục ra sao?

Thái giám coi thường hoàng đế nhà Đường và cái kết bi thảm

Đông Tây - Kim Cổ
Thái giám coi thường hoàng đế nhà Đường và cái kết bi thảm

Đọc thêm

HLV Polking nói gì sau khi giành chức vô địch tại Siêu cúp quốc Gia?
Thể thao

HLV Polking nói gì sau khi giành chức vô địch tại Siêu cúp quốc Gia?

Thể thao

Đánh bại CLB Thép Xanh Nam Định 3-2, CLB CAHN đoạt Siêu cúp bóng đá quốc gia 2024/2025. HLV Polking đã có những chia sẻ đáng chú ý sau trận đấu.

Người đàn ông ở Nghệ An bị xử lý vì chia sẻ clip AI 'nấu cao xương người'
Tin tức

Người đàn ông ở Nghệ An bị xử lý vì chia sẻ clip AI 'nấu cao xương người'

Tin tức

Ông P.V.B, một người dân tại xã Tân An, tỉnh Nghệ An, đã đăng tải một video clip chứa nội dung, hình ảnh không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận. Video này, được tạo ra bằng công nghệ AI, lan truyền thông tin thất thiệt về việc “phát hiện một cơ sở lấy xương người để nấu cao, chế tạo thuốc trường sinh tại một tỉnh phía Bắc”.

Chùm ảnh: CLB CAHN đánh bại Thép xanh Nam Định như thế nào?
Thể thao

Chùm ảnh: CLB CAHN đánh bại Thép xanh Nam Định như thế nào?

Thể thao

CLB CAHN đã xuất sắc vượt qua Thép xanh Nam Định với tỷ số 3-2 ở trận tranh Siêu cúp quốc gia 2025 dù phải chơi trên sân Thiên Trường.

Tin tối (9/8): SLNA “chơi lớn”, chiêu mộ tuyển thủ Trinidad & Tobago?
Thể thao

Tin tối (9/8): SLNA “chơi lớn”, chiêu mộ tuyển thủ Trinidad & Tobago?

Thể thao

SLNA “chơi lớn”, chiêu mộ tuyển thủ Trinidad & Tobago? Mbappe sánh ngang kỷ lục của Ronaldo và Messi; Sesko chính thức gia nhập M.U; Chelsea đạt thỏa thuận cá nhân với Garnacho; Ashley Young tham gia vào cuộc ẩu đả.

Thép xanh Nam Định thua CLB CAHN, CĐV lo sốt vó về điều gì?
Thể thao

Thép xanh Nam Định thua CLB CAHN, CĐV lo sốt vó về điều gì?

Thể thao

Thép xanh Nam Định đã thất bại 2-3 trước CLB CAHN ở trận tranh Siêu cúp quốc gia 2025 và người hâm mộ của đội bóng này tỏ ra e ngại về năng lực chuyên môn mà các học trò của HLV Vũ Hồng Việt đã thể hiện.

Bão truyền thông bắt đầu: Đặc phái viên Mỹ bị tố 'nghe nhầm' ông Putin về Ukraine
Thế giới

Bão truyền thông bắt đầu: Đặc phái viên Mỹ bị tố 'nghe nhầm' ông Putin về Ukraine

Thế giới

Nga cho rằng một số quốc gia có thể tìm cách phá hoại cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong khi truyền thông Ukraine cũng cho rằng chiến dịch phản đối thỏa thuận Nga - Mỹ về Ukraine đã bắt đầu.

Hạ Thép xanh Nam Định 3-2, CLB CAHN giành Siêu cúp Quốc gia
Thể thao

Hạ Thép xanh Nam Định 3-2, CLB CAHN giành Siêu cúp Quốc gia

Thể thao

Ở trận tranh Siêu cúp Quốc gia 2025 vừa kết thúc trên sân Thiên Trường, Alan Grafite, Leo Artur và Đình Bắc thay nhau lập công giúp CLB CAHN đánh bại Thép xanh Nam Định với tỷ số 3-2.

Vụ lật tàu ở Vịnh Hạ Long: Bé trai 10 tuổi may mắn sống sót đã được xuất viện
Xã hội

Vụ lật tàu ở Vịnh Hạ Long: Bé trai 10 tuổi may mắn sống sót đã được xuất viện

Xã hội

Cháu M., 10 tuổi, nạn nhân may mắn thoát nạn trong vụ lật tàu Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) đã được xuất viện sau gần 1 tuần chăm sóc, theo dõi tâm lý đặc biệt tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Dịu dàng hương nguyệt quế tuổi thơ
Radio Nông dân

Dịu dàng hương nguyệt quế tuổi thơ

Radio Nông dân

Khu vườn nhỏ sau nhà, qua đôi tay tảo tần mẹ chăm sóc, bốn mùa hoa thơm trái ngọt. Tôi yêu khung cảnh yên bình ấy, yêu cả mảnh vườn có giàn hoa giấy rực rỡ, lộc vừng rủ lơi, xương rồng gai góc, và đặc biệt là cây nguyệt quế xanh um trồng sát lối đi…

Mexico cáo buộc Adidas chiếm đoạt văn hóa
Xã hội

Mexico cáo buộc Adidas chiếm đoạt văn hóa

Xã hội

Chính phủ Mexico lên án Adidas sao chép thiết kế dép truyền thống của cộng đồng bản địa ở bang Oaxaca và yêu cầu công ty bồi thường cho các nghệ nhân.

Ukraine vô tình thành 'lò đào tạo' kẻ thù của Mỹ
Thế giới

Ukraine vô tình thành 'lò đào tạo' kẻ thù của Mỹ

Thế giới

Giới chức Kiev thừa nhận các căn cứ của Lực lượng Vũ trang Ukraine (VSU) đã trở thành trung tâm huấn luyện cho tội phạm đến từ nhiều băng đảng ma túy ở Mexico, Colombia... bị Mỹ liệt vào danh sách tổ chức khủng bố. Câu hỏi đặt ra là Washington sẽ phản ứng thế nào.

Vì sao Công ty TNHH Hà Cương có thể khai thác vượt 32,3% quặng thiếc, 'xẻ' hơn 8.000m² đất rừng sản xuất làm bãi thải
Video

Vì sao Công ty TNHH Hà Cương có thể khai thác vượt 32,3% quặng thiếc, 'xẻ' hơn 8.000m² đất rừng sản xuất làm bãi thải

Video

Tại quyết định số 72/QĐ-XPHC UBND tỉnh Nghệ An đã xử phạt hành chính Công ty TNHH Hà Cương có địa chỉ phường Tây Hiếu (Nghệ An) về hành vi khai thác quặng thiếc vượt công suất và lấn chiếm đất rừng sản xuất.

Đại hội Đảng bộ xã Vĩnh Thịnh, Hải Phòng: Thực hiện 3 khâu đột phá và khẳng định tầm vóc mới
Tin tức

Đại hội Đảng bộ xã Vĩnh Thịnh, Hải Phòng: Thực hiện 3 khâu đột phá và khẳng định tầm vóc mới

Tin tức

Sáng 9/8, đã diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Vĩnh Thịnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với sự tham dự của 199 đảng viên đại diện cho hơn 900 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam hạ Indonesia 3-0, rộng cửa vô địch SEA V.League 2025
Thể thao

ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam hạ Indonesia 3-0, rộng cửa vô địch SEA V.League 2025

Thể thao

Chiều 9/8, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đã có chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Indonesia tại chặng 2 SEA V.League 2025. Với trận thắng thứ hai liên tiếp này, đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đang tiến rất gần đến chức vô địch lần đầu tiên trong lịch sử.

Hé lộ sân khấu “siêu khủng” và 2 công trình kỷ lục tại đại nhạc hội T&T City Millennia
Kinh tế

Hé lộ sân khấu “siêu khủng” và 2 công trình kỷ lục tại đại nhạc hội T&T City Millennia

Kinh tế

Cả Thành phố Thiên niên kỷ T&T City Millennia bừng sáng trong đêm tổng duyệt đại nhạc hội “Khơi mạch nguồn Di sản – Vững bước Kỷ nguyên mới”, mở màn cho chuỗi sự kiện nghệ thuật - lễ hội quy mô lớn chưa từng có tại Tây Ninh. Sân khấu hoành tráng, công nghệ trình diễn hiện đại cùng các kỷ lục mới xác lập đã sẵn sàng mang tới bầu không khí bùng nổ trước giờ G.

Tử vi ngày mai: 3 con giáp thoát khỏi ràng buộc, cánh cửa tài lộc rộng mở, đón tin vui trong sự nghiệp
Gia đình

Tử vi ngày mai: 3 con giáp thoát khỏi ràng buộc, cánh cửa tài lộc rộng mở, đón tin vui trong sự nghiệp

Gia đình

Tử vi ngày mai, 3 con giáp sẽ đón những tin vui trong sự nghiệp, ví của họ sẽ đầy tiền và cuộc sống của họ sẽ tràn ngập sự thịnh vượng.

Là con sông ngắn nhất ĐBSCL, chỉ chảy trong tỉnh An Giang, vì sao từng ví sông Vàm Nao là 'ổ cá mập'?
Nhà nông

Là con sông ngắn nhất ĐBSCL, chỉ chảy trong tỉnh An Giang, vì sao từng ví sông Vàm Nao là "ổ cá mập"?

Nhà nông

Trong hệ thống sông ngòi Cửu Long, Vàm Nao là con sông ngắn nhất thuộc địa phận tỉnh An Giang nhưng rất nổi tiếng trong giới thương hồ, ngư dân khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Làm gối thảo mộc, một HTX ở Thái Nguyên gắn sản xuất với bảo tồn tri thức dân gian và phát triển du lịch xanh
Nhà nông

Làm gối thảo mộc, một HTX ở Thái Nguyên gắn sản xuất với bảo tồn tri thức dân gian và phát triển du lịch xanh

Nhà nông

Với sản phẩm gối thảo mộc làm từ dược liệu bản địa, Hợp tác xã Nông nghiệp và Du lịch cộng đồng Đồng Tiến (xã Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên) không chỉ tạo sinh kế cho người dân mà còn gìn giữ, phát huy tri thức dân gian, mở hướng phát triển du lịch cộng đồng bền vững.

'Quá tệ': Phương Tây báo động về thất bại của quân đội Ukraine trên chiến trường
Thế giới

'Quá tệ': Phương Tây báo động về thất bại của quân đội Ukraine trên chiến trường

Thế giới

Chuyên gia phân tích địa chính trị người Mỹ Mark Sleboda nhận định rằng phòng tuyến của Ukraine đang rạn nứt nghiêm trọng khi quân đội Nga gia tăng sức ép, RIA Novosti đưa tin.

Chân dung cựu tuyển thủ U21 Colombia vừa gia nhập SLNA
Thể thao

Chân dung cựu tuyển thủ U21 Colombia vừa gia nhập SLNA

Thể thao

Tiền vệ Carlos Enrique Renteria Olaya vừa hoàn tất thủ tục gia nhập CLB SLNA trước thềm V.League 2025/26.

12 cách tự nhiên cải thiện sinh lý nam
Xã hội

12 cách tự nhiên cải thiện sinh lý nam

Xã hội

Tập thể dục thường xuyên, bỏ thuốc lá, ngủ đủ giấc … là những cách tự nhiên mà bác sĩ khuyên nam giới nên thay đổi trong lối sống để cải thiện sinh lý.

Trương Mạn Ngọc hé lộ đời tư ở tuổi 61
Văn hóa - Giải trí

Trương Mạn Ngọc hé lộ đời tư ở tuổi 61

Văn hóa - Giải trí

Sau thời gian dài sống kín tiếng, Trương Mạn Ngọc bất ngờ lập tài khoản trên nền tảng Xiaohongshu và thu hút hơn 600.000 người theo dõi chỉ sau một ngày.

Tử vong vì 'cầu xin' bạn gái đánh vào đầu
Xã hội

Tử vong vì "cầu xin" bạn gái đánh vào đầu

Xã hội

Một phụ nữ tại tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, bị tuyên án 11 năm tù vì hành vi đánh đầu bạn trai vào tường nhiều lần, khiến nạn nhân tử vong.

Bảng lương giáo viên THPT 2026 được đề xuất cao nhất hơn 20 triệu đồng, tin vui cho hàng trăm nghìn giáo viên!
Xã hội

Bảng lương giáo viên THPT 2026 được đề xuất cao nhất hơn 20 triệu đồng, tin vui cho hàng trăm nghìn giáo viên!

Xã hội

Theo Dự thảo Nghị định quy định chính sách tiền lương, phụ cấp, chế độ hỗ trợ, thu hút đối với nhà giáo, bảng lương giáo viên THPT 2026 được đề xuất cao nhất hơn 20 triệu đồng.

Bệnh chikungunya đang lây lan toàn cầu có đáng lo không?
Xã hội

Bệnh chikungunya đang lây lan toàn cầu có đáng lo không?

Xã hội

Trước tình trạng bệnh chikungunya đang lây lan toàn cầu, PGS.TS Trần Đắc Phu đã lên tiếng cho rằng, người dân không nên quá lo lắng.

Clip ghi lại cảnh một con voi rừng xuất hiện gần khu dân cư ở Nghệ An
Nhà nông

Clip ghi lại cảnh một con voi rừng xuất hiện gần khu dân cư ở Nghệ An

Nhà nông

Một con voi rừng bất ngờ xuất hiện gần khu dân cư tại bản Manh, xã Mường Chọng, tỉnh Nghệ An. Con voi vừa xuất hiện là voi cái, sống đơn độc ở khu vực rừng phòng hộ nhiều năm qua.

Chứng khoán thăng hạng, cổ phiếu bất động sản đồng loạt 'thức giấc'
Nhà đất

Chứng khoán thăng hạng, cổ phiếu bất động sản đồng loạt "thức giấc"

Nhà đất

VN-Index khép lại tuần giao dịch ấn tượng với mức tăng 6% lên 1.584,95 điểm, sắc xanh lan tỏa 21/21 nhóm ngành. Trong đó, bất động sản, thép và phân bón dẫn đầu đà bứt phá.

Chu Thanh Huyền cùng người yêu Văn Thanh đọ sắc trên khán đài
Thể thao

Chu Thanh Huyền cùng người yêu Văn Thanh đọ sắc trên khán đài

Thể thao

Lần thứ hai liên tiếp trận Siêu cúp Bóng đá Quốc gia diễn ra tại sân vận động Thiên Trường - sân đấu đầy cảm xúc của bóng đá Việt Nam - nơi hội tụ tinh thần, lòng yêu bóng đá và sự cuồng nhiệt của người hâm mộ. Người thân các cầu thủ đã xuất hiện trên khán đài để "tiếp lửa" cho các cầu thủ.

Đi bẻ bắp rồi xuống ao tắm, một cháu bé 13 tuổi đuối nước tử vong
Xã hội

Đi bẻ bắp rồi xuống ao tắm, một cháu bé 13 tuổi đuối nước tử vong

Xã hội

Sau thời gian bẻ bắp trên rẫy, cháu Phạm Đoàn Bảo N. (sinh năm 2012, trú thôn 4, xã Tuy Đức, tỉnh Lâm Đồng) xuống ao tắm rồi bị đuối nước tử vong.

Chuyên gia Anh tiết lộ 'nút thắt sinh tử' trên chiến trường Donbass định đoạt cục diện cuộc chiến Nga-Ukraine
Thế giới

Chuyên gia Anh tiết lộ 'nút thắt sinh tử' trên chiến trường Donbass định đoạt cục diện cuộc chiến Nga-Ukraine

Thế giới

Pokrovsk – thành phố tiền tiêu ở phía tây bắc Donetsk – đang trở thành tâm điểm của giao tranh ác liệt khi Nga đẩy mạnh tấn công. Chuyên gia địa chính trị Anh Alexander Mercouris nhận định, nếu “nút thắt” này bị phá vỡ, toàn bộ phòng tuyến của Ukraine tại Donbass có nguy cơ sụp đổ, mở đường cho bước ngoặt định đoạt cục diện cuộc chiến.

Tin đọc nhiều

1

Tin chiều 8/8: Tiền đạo Nguyễn Xuân Son không trở lại Việt Nam

Tin chiều 8/8: Tiền đạo Nguyễn Xuân Son không trở lại Việt Nam

2

PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu và lá thư từ chức đầy trăn trở
5

PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu và lá thư từ chức đầy trăn trở

3

Loại rau "ăn già không ăn non", giúp thanh lọc gan, ngủ ngon giấc, xào nấu mềm ngọt, tươi mát

Loại rau 'ăn già không ăn non', giúp thanh lọc gan, ngủ ngon giấc, xào nấu mềm ngọt, tươi mát

4

Văn khấn Rằm tháng 6 nhuận Âm lịch 2025 đầy đủ nhất, lòng thành, cầu cho gia đình an bình, may mắn

Văn khấn Rằm tháng 6 nhuận Âm lịch 2025 đầy đủ nhất, lòng thành, cầu cho gia đình an bình, may mắn

5

1 cây cảnh tốt hơn 10 chậu trầu bà, lá hút tiền, thân trữ của, tuổi thọ 100 năm, bảo vệ ngôi nhà, mang lại thịnh vượng

1 cây cảnh tốt hơn 10 chậu trầu bà, lá hút tiền, thân trữ của, tuổi thọ 100 năm, bảo vệ ngôi nhà, mang lại thịnh vượng