Ngày 25/2, theo tin từ UBND huyện Phú Lộc, vào sáng cùng ngày, Ban cưỡng chế thu hồi đất huyện đã tổ chức cuộc họp rà soát phương án cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ dân không chấp hành quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án Khu liên hợp sản xuất, lắp ráp Kim Long Motors Huế. Cuộc họp do ông Hoàng Văn Đề, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc chủ trì với sự tham gia của đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan.

Ban cưỡng chế thu hồi đất huyện Phú Lộc họp bàn phương án cưỡng chế thu hồi đất của 9 hộ dân để thực hiện dự án Kim Long Motors Huế. Ảnh: Huyện Phú Lộc.



Cuộc họp lên kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất đối với 9 hộ gia đình, cá nhân với tổng diện tích đất cưỡng chế thu hồi là 4,08 ha. Đây là các hộ gia đình, cá nhân không chấp hành quyết định thu hồi đất, không đồng thuận với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và chưa đồng ý nhận tiền, bàn giao mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Khu liên hợp sản xuất, lắp ráp Kim Long Motors Huế.

Tại cuộc họp, ông Đề chỉ đạo các cơ quan, đoàn thể và xã Lộc Tiến phối hợp chặt chẽ, đồng bộ và đúng quy định của pháp luật trong thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ dân.

Các cơ quan, đơn vị liên quan cũng được giao có biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, phương tiện tham gia cưỡng chế thu hồi đất, đảm bảo an toàn giao thông trong khu vực cưỡng chế và giữ ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Dự án Khu liên hợp sản xuất, lắp ráp Kim Long Motors Huế là dự án trọng điểm của TP. Huế. Dự án được thực hiện tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô với tổng vốn đầu tư hơn 4.400 tỷ đồng.

Đây là dự án sản xuất, lắp ráp xe khách, xe tải, xe con 4 - 7 chỗ ngồi đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 5 trở lên và sản xuất phụ tùng, linh kiện ô tô. Giai đoạn 1 của dự án sản xuất, lắp ráp xe khách khoảng 6.800 xe ô tô/năm. Giai đoạn 2 sản xuất, lắp ráp xe tải khoảng 2.000 xe ô tô/năm và sản xuất phụ tùng, linh kiện cho sản xuất, lắp ráp ô tô. Giai đoạn 3 sản xuất, lắp ráp xe 4 - 7 chỗ ngồi khoảng 100.000 xe ô tô/năm...

Tổng diện tích đất thu hồi để phục vụ dự án Khu liên hợp sản xuất, lắp ráp Kim Long Motors Huế là 164.91 ha. Số hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án là 220 hộ, số hộ cần bố trí tái định cư là 89 hộ, ngoài ra còn có gần 600 lăng mộ cần được di dời.

Sau khi phương án bồi thường hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất được phê duyệt, chính quyền địa phương đã tích cực tuyên truyền, vận động đến người dân, hầu hết các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ để di dời. Những hộ dân còn lại chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và chưa bàn giao mặt bằng vì cho rằng đơn giá bồi thường về đất ở, nhà ở, vật kiến trúc thấp nên chưa đồng tình với chính sách hỗ trợ, bố trí tái định cư…