Họp lớp bác sĩ nội trú tinh hoa của ĐH Y Hà Nội khiến ai cũng "choáng": Toàn giám đốc bệnh viện, trưởng khoa danh tiếng

Trao đổi với PV báo Dân Việt, GS.TS.BS Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai, cựu bác sĩ nội trú khóa 6, Trường Đại học Y Hà Nội vui vẻ chia sẻ, mới đây các thành viên của lớp đã có buổi gặp mặt tại trường vào ngày 26/10 vừa qua.



"Cách đây 5-6 năm, lớp nội trú đã tặng nhà trường một cây phượng là món quà kỷ niệm nhân dịp 50 năm đào tạo bác sĩ nội trú. Năm nào chúng tôi cũng họp lớp và chụp với cây phượng này. Năm nay, do bận công tác nên tôi đến muộn nên chỉ tham gia buổi liên hoan tại nhà ăn của trường", GS Dũng kể.



Theo chia sẻ của GS Dũng, lớp bác sĩ nội trú khóa 6 năm xưa có 24 thành viên. Sau khi tốt nghiệp ai cũng thành công trong sự nghiệp của mình. Trong buổi gặp mặt năm nay có nhiều tên tuổi của ngành Y như: Giám đốc Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương; Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương; Các Trưởng bộ môn Di truyền Sinh học, Trưởng bộ môn Sinh lý, Trưởng bộ môn Nhi, Trưởng bộ môn Ký sinh trùng của Trường Đại học Y Hà Nội; Trưởng khoa Vi sinh của Bệnh viện Hữu Nghị; Bác sĩ Giải phẫu, công tác tại Angola nhiều năm; Phó Khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Bạch Mai và một số người khác thuộc Viện Dinh dưỡng, Bộ môn Hóa sinh; Trưởng đơn vị Nam học, Bệnh viện Việt Đức; Trưởng bộ môn Vi sinh, Trưởng bộ môn Mắt của Trường Đại học Y Hà Nội... Tất cả đã nay nghỉ hưu.



GS Nguyễn Tiến Dũng (áo kẻ đứng vị trí thứ 4 từ trái sang) trong buổi gặp mặt của lớp bác sĩ nội trú khóa 6. Ảnh: NVCC

GS Nguyễn Tiến Dũng chia sẻ: “Kỳ thi tuyển nội trú ngày xưa vô cùng khắc nghiệt. Chỉ những sinh viên không thi lại bất kỳ môn nào từ năm thứ nhất đến năm thứ tư mới được dự thi. Việc thi lại, dù vì lý do ốm đau, cũng không được chấp nhận. Hơn nữa, thang điểm ngày xưa rất khắt khe, điểm 9 là rất cao và hiếm khi có điểm 10. Điểm trung bình phải đạt 7.0 trở lên và không có điểm nào dưới 7. Ban đầu có khoảng 80 người đủ điều kiện, nhưng chỉ 24 người trúng tuyển bác sĩ nội trú".

Để trở thành bác sĩ nội trú, các bác sĩ phải thi các môn trong nhóm khoa học cơ sở, nhóm chuyên ngành cùng môn ngoại ngữ bắt buộc là tiếng Nga. Thí sinh phải trải qua cả phần lý thuyết và lâm sàng. Năm đó, với 41/50 điểm, GS Dũng đã trở thành thủ khoa.

"Chương trình nội trú kéo dài 1 năm tại trường đại học và 3 năm sau đại học, tổng cộng là 4 năm. Khóa của tôi nhập học nội trú năm 1978 và kết thúc năm 1982. Thủ khoa được quyền chọn chuyên khoa mình mong muốn. Tuy nhiên, vì tôi đã xác định theo chuyên khoa Nhi từ trước và đã học 1 năm về Nhi nên tôi không thay đổi", GS Dũng kể lại.



Chương trình nội trú thời đó tuy thiếu thốn cơ sở vật chất nhưng sinh viên được Nhà nước bao cấp toàn phần, kể cả lương. Bác sĩ nội trú làm việc gần như suốt tuần, từ sáng đến 10h đêm, chỉ nghỉ một ngày Chủ nhật và vẫn phải trực luân phiên.

“Chúng tôi ở trong bệnh viện, coi đó là nhà. Làm việc hết lòng vì bệnh nhân. Không ai bỏ học, không ai nản chí", GS Dũng nói.



Các nội trú viên không có giờ lý thuyết, chỉ tự học và được học chung một buổi tiếng Nga mỗi tuần ở trường. Các môn khác như phương pháp nghiên cứu khoa học hay ngoại ngữ khác, nếu muốn học thêm, sinh viên phải tự học. Khi gặp ca bệnh khó, các thầy giỏi sẽ đến bệnh viện để hướng dẫn và khám bệnh cùng, nhờ vậy mà bác sĩ nội trú có tay nghề vững, khả năng chẩn đoán tốt. Mỗi năm đều có thi đánh giá và cuối khóa phải bảo vệ luận văn khoa học.



Các bác sĩ nội trú sau khi tốt nghiệp không được về quê mà phải công tác tại các thành phố lớn hoặc các bộ môn lớn. Chính vì vậy, họ trở thành những cán bộ chủ chốt trong các trường đại học và bệnh viện.

GS Dũng cho rằng, hiện nay việc đào tạo bác sĩ có phần đại trà hơn, chưa chú trọng thực hành. Ngoài ra, ngày xưa, không có ai bỏ học giữa chừng vì kinh tế. GS Dũng cho biết bản thân là con nhà nghèo nên nếu phải đóng học phí như bây giờ thì không thể trở thành bác sĩ. Giờ học phí cao, nhiều em phải làm thêm cũng một phần làm ảnh hưởng đến học tập.



GS.TS.BS Nguyễn Tiến Dũng đã nghỉ hưu năm 2020 và hiện vẫn tham gia khám bệnh, tư vấn chuyên môn tại nhiều bệnh viện.

“Tôi còn sức khỏe nên vẫn làm việc. Điều quan trọng nhất là tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm cho thế hệ sau", GS cho hay.



