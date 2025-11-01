Hợp tác xã đặc sản Bắc Thái Nguyên liên kết sản xuất, nâng tầm giá trị nông sản địa phương

Cốm, cà phê trứng trong những ngày Hà Nội se lạnh
Hà Nội đầu đông có một cách riêng để chạm vào cảm xúc: Dạo quanh phố cổ, nhấm nháp cốm, nhâm nhi cà phê trứng, người Hà Nội tìm thấy khoảnh khắc bình yên giữa nhịp sống chậm rãi của Thủ đô...
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
HTX đặc sản Bắc Thái Nguyên được thành lập với 15 thành viên, đăng ký hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh đặc sản mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Tày như rượu nếp vải, thịt chua, thịt nướng ống tre, cùng chăn nuôi gia súc theo hướng VietGAP… Đây là những sản phẩm đặc trưng, gắn liền với đời sống văn hóa và tiềm năng nông nghiệp của khu vực phía Bắc tỉnh Thái Nguyên.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hữu Hiếu - Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Hợp Thành khẳng định vai trò quan trọng của HTX trong phát triển kinh tế tập thể, góp phần ổn định an sinh xã hội và thúc đẩy kinh tế hộ gia đình. Ông Hiếu nhấn mạnh, việc thành lập HTX giúp những người sản xuất nhỏ liên kết, hợp tác cùng nhau để nâng cao hiệu quả sản xuất – kinh doanh, từng bước xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ. Phó Chủ tịch UBND xã Hợp Thành mong muốn Hội đồng quản trị HTX phát huy tinh thần đoàn kết, không ngừng học hỏi, áp dụng tiến bộ kỹ thuật, hướng tới sản xuất bền vững và hiệu quả.
Tại lễ ra mắt, Ban vận động đã báo cáo quá trình thành lập HTX, thông qua dự thảo Điều lệ và Phương án sản xuất – kinh doanh, đồng thời tiến hành bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ đầu tiên.
Sự ra đời của HTX đặc sản Bắc Thái Nguyên là bước đi quan trọng trong phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng đặc sản, bản địa hóa sản phẩm, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Qua đó, góp phần xây dựng nông thôn mới và nâng cao giá trị nông sản đặc trưng vùng miền phía Bắc của tỉnh Thái Nguyên.
Ngồi trò chuyện với chúng tôi nhưng thỉnh thoảng ông Đoàn Viết Thành, nông dân nuôi cá lồng ở xã Tiền Phong vẫn nhìn về phía đàn cá đặc sản là cá lăng, cá trắm đen to bằng bắp chuối trong lồng nuôi ở lòng hồ thủy điện Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ mới (trước sáp nhập, hồ Hòa Bình thuộc địa phận tỉnh Hòa Bình) trước mặt đang tới kỳ xuất bán, không giấu được nụ cười mãn nguyện...