Hợp tác xã đặc sản Bắc Thái Nguyên liên kết sản xuất, nâng tầm giá trị nông sản địa phương

HTX đặc sản Bắc Thái Nguyên được thành lập với 15 thành viên, đăng ký hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh đặc sản mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Tày như rượu nếp vải, thịt chua, thịt nướng ống tre, cùng chăn nuôi gia súc theo hướng VietGAP… Đây là những sản phẩm đặc trưng, gắn liền với đời sống văn hóa và tiềm năng nông nghiệp của khu vực phía Bắc tỉnh Thái Nguyên.

Quang cảnh buổi lễ ra mắt HTX đặc sản Bắc Thái Nguyên. Ảnh: Xã Hợp Thành

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hữu Hiếu - Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Hợp Thành khẳng định vai trò quan trọng của HTX trong phát triển kinh tế tập thể, góp phần ổn định an sinh xã hội và thúc đẩy kinh tế hộ gia đình. Ông Hiếu nhấn mạnh, việc thành lập HTX giúp những người sản xuất nhỏ liên kết, hợp tác cùng nhau để nâng cao hiệu quả sản xuất – kinh doanh, từng bước xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ. Phó Chủ tịch UBND xã Hợp Thành mong muốn Hội đồng quản trị HTX phát huy tinh thần đoàn kết, không ngừng học hỏi, áp dụng tiến bộ kỹ thuật, hướng tới sản xuất bền vững và hiệu quả.

Lãnh đạo xã Hợp Thành tặng hoa chúc mừng HTX đặc sản Bắc Thái Nguyên. Ảnh: Xã Hợp Thành

Tại lễ ra mắt, Ban vận động đã báo cáo quá trình thành lập HTX, thông qua dự thảo Điều lệ và Phương án sản xuất – kinh doanh, đồng thời tiến hành bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ đầu tiên.

Các thành viên HTX đặc sản Bắc Thái Nguyên ra mắt. Ảnh: Xã Hợp Thành

Sự ra đời của HTX đặc sản Bắc Thái Nguyên là bước đi quan trọng trong phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng đặc sản, bản địa hóa sản phẩm, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Qua đó, góp phần xây dựng nông thôn mới và nâng cao giá trị nông sản đặc trưng vùng miền phía Bắc của tỉnh Thái Nguyên.