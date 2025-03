HoREA đề xuất Bộ Công an, Bộ Quốc phòng... được chỉ định chủ đầu tư nhà ở xã hội

HoREA đề xuất thí điểm thành lập Quỹ nhà ở quốc gia để phát triển nhà giá rẻ tại các đô thị lớn theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm với tên gọi là Quỹ tài chính nhà ở quốc gia hỗ trợ phát triển 2 loại nhà là nhà ở xã hội và nhà ở thương mại giá rẻ.

Bên cạnh đề xuất thành lập Quỹ nhà ở quốc gia, HoREA cũng đề xuất có thể thí điểm cơ chế chỉ định chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để rút ngắn thời gian thực hiện quy trình, thủ tục hành chính và giảm chi phí tuân thủ pháp luật cho cả Nhà nước và nhà đầu tư.

HoREA đề xuất Bộ Công an chỉ định chủ đầu tư nhà ở xã hội. Ảnh: VPG

Theo HoREA, Luật Nhà ở 2023 chưa cho phép UBND cấp tỉnh được "chỉ định chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội" trong lúc Luật Nhà ở, Luật Xây dựng và các Luật Thuế hiện nay đã kiểm soát rất chặt chẽ chi phí đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội cũng như cả lợi nhuận định mức của chủ đầu tư không vượt quá 10%.

Chính vì vậy, Hiệp hội cho rằng, rất cần thiết xây dựng "Nghị quyết thí điểm của Quốc hội" cho phép UBND cấp tỉnh được "chỉ định chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trong trường hợp sử dụng đất do cơ quan, tổ chức của Nhà nước quản lý.

Bên cạnh đó, Hiệp hội cùng đề xuất thí điểm việc triển khai dự án nhà lưu trú công nhân ngoài khu công nghiệp, đồng thời cho phép UBND cấp tỉnh chỉ định chủ đầu tư đối với quỹ đất công. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng được đề xuất chỉ định chủ đầu tư nếu dự án sử dụng nguồn vốn công đoàn.

Trong giai đoạn từ năm 2021 đến nay, trên địa bàn cả nước có 655 dự án nhà ở xã hội đã được triển khai với quy mô 593.428 căn.

Cuối cùng, trong văn bản kiến nghị, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA cũng đề xuất thí điểm cho phép Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ định chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội hoặc dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân đối với trường hợp sử dụng diện tích đất quốc phòng, an ninh đã được quy hoạch đưa ra khỏi đất quốc phòng, an ninh để phù hợp với đặc thù của các lực lượng vũ trang nhân dân.