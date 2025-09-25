Hốt hoảng vì bị người phụ nữ 60 tuổi đeo bám, đòi cầu hôn

Người phụ nữ này được xác định là bà Mei Hua. Ngày 22/9, bà đã vượt quãng đường hơn 560km ngày 22/9 để tìm gặp bằng được Ta, 44 tuổi, cựu nhân viên ngân hàng hiện sinh sống tại khu dân cư Khlong Charoen. Với hành lý chứa đầy quần áo và sự quyết tâm, bà yêu cầu được vào nhà để “cầu hôn” Ta và bàn chuyện con cái.

Ta cho biết, anh hoàn toàn bất ngờ và từ chối cho bà Mei Hua vào nhà. Bà Mei Hua tỏ ra bực tức vì không được nói chuyện trực tiếp với Ta. Cảnh sát địa phương đã phải can thiệp, khuyên giải bà Mei Hua. Sau đó, bà này mới xách vali về Bangkok.

Người phụ nữ 60 tuổi nhiều lần tới nhà anh Ta để cầu hôn.

Câu chuyện hy hữu lan truyền khắp mạng xã hội Thái Lan. Xuất hiện trước truyền thông, Ta tiết lộ đây không phải lần đầu tiên bà Mei Hua tìm tới nhà anh. “Bà ấy đã tới nhà tôi ba lần. Lần này là căng thẳng nhất", anh nói.

Theo Ta, nhiều khả năng bà Mei Hua biết tới anh qua mạng xã hội Facebook, nơi anh đăng bán chú chó con. Mặc dù bà liên tục nhắn tin bằng nhiều tài khoản ảo nhưng anh Ta chưa bao giờ trả lời. “Tôi không biết bà ấy là ai, từ đâu đến. Bà ấy còn nói nếu không cưới được tôi thì xin… tinh trùng”, anh kể.

Anh Ta cho rằng, anh không hề quen biết người phụ nữ này.

Sự việc khiến Ta mất ngủ và lo sợ bị quấy rối trong tương lai. “Xin đừng làm phiền tôi nữa. Tôi không có mối quan hệ gì với bà ấy. Đừng quay lại”, anh Ta kêu gọi qua truyền thông.

Hàng xóm xác nhận đã chứng kiến sự kiên trì của bà Mei Hua trong các lần trước, thậm chí bà này còn đứng dưới mưa chờ anh Ta. “Chúng tôi khuyên bà nên dừng lại, bà gật đầu nhưng rồi vẫn quay lại lần thứ ba. Tôi tin bà ấy còn trở lại nữa”, người hàng xóm nói.

Một người hàng xóm khác thuật lại cảnh hỗn loạn hôm 22/9, khi áo của Ta bị rách trong lúc giằng co với bà Mei Hua. “Chúng tôi rất sốc – tại sao bà ấy lại làm như vậy?”, người này bày tỏ sự hoang mang trước vụ việc chưa từng có tiền lệ trong khu dân cư.