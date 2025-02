Không khí lạnh mạnh sắp tràn về, liệu nồm ẩm ở Bắc Bộ có chấm dứt?

Những ngày gần đây, thời tiết tại Đông Bắc Bộ và Hà Nội duy trì tình trạng sương mù, mưa phùn dày đặc và bầu trời âm u cả ngày. Điều này khiến độ ẩm không khí luôn ở mức cao, dẫn đến hiện tượng nồm ẩm.

Chuyên gia khí tượng nhận định Bắc Bộ sẽ duy trì tình trạng mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù rải rác, độ ẩm cao trong vài ngày tới.

Không khí lạnh khá mạnh sắp tràn về, liệu nồm ẩm ở miền Bắc có bị "thổi bay"? Ảnh: TL

Liên quan đến tình hình thời tiết không khí lạnh kèm mưa nồm ẩm, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết: "Đợt nồm ẩm đang diễn ra ở Hà Nội và nhiều nơi ở miền Bắc sẽ kéo dài hết tuần này. Nồm ẩm là hiện tượng thời tiết thường xuyên xảy ra vào mùa Xuân ở miền Bắc. Mỗi đợt nồm ẩm thường kéo dài từ vài ngày đến cả tuần. Nồm ẩm sẽ diễn ra trong giai đoạn từ giữa tháng 2 và kéo dài đến đầu tháng 4. Hiện tượng này chỉ chấm dứt hoặc thay đổi khi không khí lạnh mạnh tràn về hoặc có nắng".

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, ngày 20 và 21/2, thời tiết miền Bắc tiếp tục có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu lệch đông kết hợp với dòng xiết trong đới gió tây trên cao.

Trời mưa nhỏ, sương mù ở phía Đông Bắc bộ tập trung vào đêm và sáng. Đến trưa mưa giảm, trời nhiều mây, âm u. Riêng khu vực Tây Bắc trưa chiều trời nắng. Cùng với đó là độ ẩm trong không khí luôn ở mức cao, từ 80-90% khiến cảm giác ẩm ướt xuất hiện.

Dự báo trong hai ngày tới, nhiệt độ tại Hà Nội và các tỉnh Bắc bộ nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng ở mức 14-17 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại do một đợt không khí lạnh cường độ mạnh tràn về.

Ban ngày, nhiệt độ ở Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc ở mức 17-19 độ C, khu vực Tây Bắc 19-22 độ C, riêng Điện Biên, Sơn La 22-25 độ C, có nơi trên 26 độ C. Thời tiết mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù cũng duy trì trong hai ngày tới ở khu vực Bắc Trung bộ.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, đợt nồm ẩm đang diễn ra ở Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc bộ khả năng kéo dài đến cuối tuần này.

Dự báo khoảng đêm ngày 22/2, một khối không khí lạnh khá mạnh sẽ tràn xuống nước ta, hiện tượng nồm ẩm có khả năng giảm.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc bộ, Bắc Trung Bộ từ ngày 22 đến 24/2 có mưa và mưa nhỏ rải rác. Ngày 25 và 26/2 có mưa rào và giông rải rác. Từ khoảng đêm 23 đến 26/2, vùng núi và trung du Bắc bộ trời rét đậm, có nơi rét hại. Khu vực Đồng bằng Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời rét.

Tại Hà Nội, từ khoảng ngày 22 đến 25/2 trời nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa rào và dông. Nhiệt độ thấp khả năng duy trì ở mức 13-15 độ C.

Cơ quan khí tượng nhận định thời tiết nhiều mây, mưa nhỏ ở Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc bộ khả năng kéo dài tới khoảng ngày 26/2.

Các chuyên gia khí tượng dự báo rằng trong những ngày tới, Bắc Bộ vẫn tiếp tục có mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù rải rác, đồng thời độ ẩm cao kéo dài. Tình trạng này không chỉ gây ra nhiều bất tiện trong sinh hoạt mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Mức độ ẩm cao là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn và nấm mốc phát triển, làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh về đường hô hấp như viêm mũi dị ứng, viêm xoang và hen suyễn. Ngoài ra, làn da cũng dễ bị kích ứng, viêm nhiễm hoặc mắc các bệnh ngoài da do tiếp xúc lâu với môi trường ẩm ướt.

Để giảm tác động của độ ẩm cao, người dân có thể sử dụng các biện pháp như thiết bị hút ẩm, quạt thông gió hoặc vật liệu hút ẩm tự nhiên như than hoạt tính, vôi sống. Đồng thời, việc vệ sinh cá nhân thường xuyên, lau khô cơ thể, chọn trang phục thoáng khí, dễ thấm hút mồ hôi cũng giúp phòng tránh các bệnh liên quan đến nồm ẩm. Bổ sung thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất cũng là cách để tăng cường sức đề kháng, giảm nguy cơ mắc bệnh trong thời tiết này.